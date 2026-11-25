З еметресение с магнитуд 2,6 е регистрирано в района на Смолян в 10:27 ч. на 25 ноември. Епицентърът е бил на 11,6 километра североизточно от града, показват данните на Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН (НИГГГ-БАН).

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Трусът е регистриран в 10:27 ч. на 25 ноември и е с магнитуд 2,6.

Епицентърът е на 11,6 километра североизточно от Смолян.

Земетресението е усетено в района на града и околните населени места.

От 14 ноември насам в района са регистрирани няколко труса, като най-силният е бил с магнитуд 3,7.

Източник: НИГГГ-БАН

Точните координати на земетресението са 41,65° северна ширина и 24,8° източна дължина. То е на около 168 километра от София. В радиус до 30 километра от епицентъра попадат още Чепеларе, Лъки, Баните, Мадан и Рудозем.

По данни на института трусът е усетен в Смолян и околните населени места.

Слабо земетресение край Смолян

Поредица от земетресения в района от средата на ноември

Днешното земетресение е поредното от серията трусове, регистрирани в района на Смолян през последните дни.

На 14 ноември в рамките на около 10 минути бяха отчетени две земетресения с магнитуд 2,6 и 3,5. И двата труса са били на малка дълбочина от около 2 километра. Тогава дежурен сеизмолог от НИГГГ-БАН коментира пред БТА, че след по-силния трус са последвали вторични земетресения със затихваща сила и честота.

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На 18 ноември в района е регистрирана нова поредица от земетресения. Най-силното е било с магнитуд 3,7 и епицентър в района на село Момчиловци. Трусът е усетен от жители на Смолян и околните населени места, като част от хората са напуснали домовете си.

На 23 ноември е регистрирано още едно земетресение с магнитуд 2,1, чийто епицентър е бил на 8,1 километра североизточно от Смолян.

От НИГГГ-БАН уточняват, че параметрите на днешния трус са получени чрез автоматичен анализ на наличните данни. При постъпване на допълнителна информация са възможни промени в координатите и магнитуда.