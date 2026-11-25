Александър Лукашенко предложи да пътува заедно с Володимир Зеленски до Москва за преговори с Владимир Путин.

Беларуският лидер заяви, че е готов лично да гарантира сигурността на украинския президент.

Зеленски досега отхвърля възможността да се срещне с Путин в Москва, но е заявявал готовност за разговори на по-неутрално място.

Лукашенко твърди, че руските сили печелят войната, въпреки че напредват бавно.

Президентът на Беларус определи възобновяването на преговорите между Русия и Украйна с участието на САЩ като положително развитие.

Президентът на Беларус Александър Лукашенко предложи да пътува заедно с украинския президент Володимир Зеленски до Москва за преговори с руския лидер Владимир Путин. Лукашенко заяви, че лично би гарантирал сигурността на украинския държавен глава по време на пътуването. Това предаде агенция Reuters, позовавайки се на интервю на беларуския президент пред френското издание „Льо Поан“ (Le Point).

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„Володя (Володимир) Зеленски и аз бихме могли просто да отидем, да летим до Москва. Двамата заедно. Като гарант за неговата сигурност бих могъл да седна до него и да отлетим за Москва“, заяви Лукашенко, цитиран от беларуската държавна информационна агенция БелТА.

В отговор на предположението, че Зеленски едва ли би приел подобно предложение, беларуският президент каза: „Ако не се съгласи, нека продължава да воюва. Нека отиде на фронта с автомат и да се сражава. Войната продължава. Тя трябва да бъде спряна. А ние бихме могли да постигнем споразумение.“

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Руският президент Владимир Путин отдавна предлага Зеленски да посети Москва за преговори за прекратяване на войната. Украинският държавен глава отхвърля тази възможност, но е заявявал готовност да се срещне с Путин на други, по-неутрални места, припомня Reuters.

Лукашенко, който е близък съюзник на Путин, позволи на руските сили да използват територията на Беларус при началото на инвазията в Украйна през февруари 2022 г.

В интервюто беларуският президент заяви, че според него руските сили печелят войната, макар и да напредват бавно.

„Президентът Путин все още печели на фронта. Така стоят нещата“, отбеляза Лукашенко.

Руските военни твърдят, че техните сили напредват по протежение на фронтовата линия с дължина около 1200 километра. Настъплението продължава в източната Донецка област, но фронтовата линия до голяма степен остава непроменена от месеци, посочва Reuters.

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Зеленски неведнъж е осъждал ролята на Лукашенко във войната. През юни украинският президент заплаши с ответни действия от страна на Киев, ако беларуският лидер не премахне оборудване за проследяване, което според него помага на Русия да нанася удари по Украйна.

Лукашенко, който управлява Беларус от 1994 г. и отдавна е обвиняван от западни държави в нарушения на човешките права, определи като положително развитие възобновяването по-рано този месец на преговорите между Русия и Украйна с участието на САЩ.

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Той приветства и възможността европейски представители да се включат в следващите кръгове от разговорите. Според него обаче трите основни славянски държави - Русия, Украйна и Беларус, трябва сами да намерят решение на проблемите в региона.

„Бихме постигнали споразумение по-бързо от вас (европейците) относно прекратяването на тази война, бъдещите договорености и така нататък“, каза Лукашенко. По думите му хората биха приели подобно споразумение.