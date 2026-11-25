А ко новият филм „По-нататъшните злополучия на Клиф Бут“ (The Further Mis-Adventures of Cliff Booth) ни учи на нещо за хладнокръвния каскадьор от филма на Куентин Тарантино от 2019 г. „Имало едно време... в Холивуд“ (за който Брад Пит спечели „Оскар“), то е, че той не е просто мачо, неустоим за жените. Той е истински достоен човек.

Новата лента, написана от Тарантино, но този път режисирана от Дейвид Финчър, се развива през 70-те години на миналия век, но Клиф изглежда като напълно модерен мъж. Той се грижи с любов за възрастния си баща (и за котката му), пази жените и уважава техните граници и дискретност – което го прави още по-привлекателен за тях. Приятел е на гей общността и на чернокожите, поздравява любимите си хора с песни по радиото и живее по строг морален кодекс: използва смъртоносно насилие само когато някой посегне на по-слаб.

Какво се случва в Лос Анджелис през 1977 г.?

Действието започва осем години след събитията в „Имало едно време... в Холивуд“ – хипи културата вече е отстъпила място на диското и Дона Съмър. Клиф все още е градска легенда заради разправата със семейство Менсън (с което в тази алтернативна вселена спаси живота на Шарън Тейт, изиграна от Марго Роби, която тук се появява за кратко в реклама за цигари).

Brad Pitt reunites with Quentin Tarantino and David Fincher to bring another eventful episode of stuntman Cliff Booth's life to the screen https://t.co/rJMe9HyXWq https://t.co/0T5U4X2ka4 — Reuters (@Reuters) November 25, 2026

Междувременно неговият стар приятел – уестърн звездата Рик Далтън (героят на Леонардо ди Каприо, който не участва в този филм) – е заминал за Австралия, където снима хитов сериал. Тъй като Рик е натрупал твърде много килограми, за да може Клиф да го дублира, каскадьорът е останал в Лос Анджелис. Той управлява киносалон, смесва коктейли в бар и все по-трудно намира работа в киното заради напредващата си възраст.

„В Холивуд имат значение две неща: срокът на годност и мястото на рафта“, казва баща му Гъс (Питър Уелър). А на Клиф сякаш му свършват и двете.

„Решаващ проблеми“ в сянката на Холивуд

За да се издържа, Клиф работи на черно като човек, който оправя кашите на старите си познати в индустрията. В началото на филма той помага на прикрит гей режисьор, който е обран и изнудван от престъпници, откраднали статуетката му „Оскар“. Справедливостта на Клиф е бърза и безпощадна, но той проявява и милост – вместо да убие младо момче, забъркано в бандата, му купува автобусен билет за вкъщи с предупреждението никога да не се връща в Лос Анджелис.

Brad Pitt's new film in AI row: Critics think director David Fincher literally put the cart before the horse in IT blunder https://t.co/X6Qm5YZ7Tl — Daily Mail (@DailyMail) November 21, 2026

Скоро обаждане от остроумната австралийска агентка Карън Кросби (Елизабет Дебики) го забърква в нов случай – застаряващата телевизионна звезда Чарли Питърс (Скот Каан) в пиянска вечер в Манила по погрешка е поръчал на двама безмилостни филипински гангстери да убият съпругата му (Карла Гуджино). Докато разплита бъркотията, между Клиф и Карън прехвърчат искри.

Урок по етикет, скрит в „мъжки“ филм

Според критиката „Клиф Бут“ не залага толкова на сложен сюжет, колкото на атмосферата – зрителят просто прекарва една седмица в компанията на един от най-готините персонажи в киното. В сценария на Тарантино не липсват и намигвания към собствените му филми, включително двама мъже, облечени като героите на Джон Траволта и Самюъл Л. Джаксън от „Криминале“, които обсъждат бургери „Биг Мак“.

Филмът, който тръгва по кината и скоро се очаква в Netflix, се появява в момент, в който токсичната мъжественост отстъпва на заден план. Така колаборацията между Тарантино, Финчър и Брад Пит успява да предложи на мъжката публика едновременно зрелищен екшън и неочакван урок по това какво означава да бъдеш истински джентълмен.