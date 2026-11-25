„Булгаргаз“ ще търси възможности за ограничаване на поскъпването на природния газ през декември. Общественият доставчик предлага цена от 66,83 евро за мегаватчас, без включени такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. Предложението беше обсъдено по време на открито заседание на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

Изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Георги Татарски пое ангажимент дружеството да използва всички възможности за максимално намаляване на първоначално предложената цена.

Като основни пречки пред ограничаването на поскъпването той посочи високите цени на международните газови пазари и ограничения капацитет за съхранение в газохранилището „Чирен“.

Синьото гориво с нов скок

Над 70% от количествата природен газ за декември са втечнен природен газ, доставян от терминали в Гърция и Турция. Цената на тези доставки е обвързана с котировките на нидерландската газова борса TTF, които са достигнали 100 евро за мегаватчас.

Същевременно запасите в „Чирен“ са разчетени за целия зимен сезон и не могат да окажат съществено влияние върху цената през декември, обясни Татарски.

В ценовия микс за следващия месец са включени доставки по дългосрочния договор с Азербайджан, втечнен природен газ по договори с търговци, както и количества от газохранилището „Чирен“.

Председателят на КЕВР Пламен Младеновски призова „Булгаргаз“ да включи всички възможни резерви в окончателното си ценово заявление, така че увеличението да бъде възможно най-малко.

Газът може да поскъпне с близо 52% за два месеца

Припомняме, че през октомври утвърдената от КЕВР цена на природния газ беше 44,09 евро за мегаватчас. През ноември тя се повиши с 32,52% до 58,43 евро/MWh.

КЕВР обсъжда цената на природния газ за ноември

Ако първоначалното предложение на „Булгаргаз“ за декември бъде одобрено, увеличението спрямо октомври ще достигне 51,58%.

Окончателното решение за цената на природния газ през декември ще бъде взето от регулатора на 1 декември 2026 г.