Правителството прие постановление за отпускане на допълнителни средства до 30 млн. евро по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2026 г.

Парите са предназначени за изплащане на целевата помощ от 50 евро за Коледа на близо 530 000 души от уязвимите групи, съобщиха от Министерския съвет.

Средствата се изплащат от Агенцията за социално подпомагане (АСП).

Започва изплащането на коледните добавки

Кой има право на коледната помощ?

Финансова подкрепа за празниците получават хората с право на еднократни, месечни или целеви социални помощи, както и одобрените за помощ за отопление през настоящия зимен сезон.

Право на коледните 50 евро имат и:

Семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания;

Децата без право на наследствена пенсия от починал родител;

Децата в социални услуги, получаващи месечни помощи;

Децата, настанени при роднини, близки или в приемни семейства.

Помощта обхваща и младежите между 18 и 21 години, които напускат резидентна грижа и получават финансова подкрепа за покриване на първоначалните си потребности.

„Български пощи“ започват изплащането на коледните помощи

По 50 евро получават също ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, подпомагани от АСП.

По данни на Агенцията за социално подпомагане над 360 000 от получателите на коледната помощ са пенсионери.

Припомняме, че от март тази година изплащането на целеви помощи за Коледа и Великден е регламентирано в Закона за социално подпомагане. Размерът им се определя ежегодно с държавния бюджет, като не може да бъде по-нисък от този през предходната година.