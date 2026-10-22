Парите ни

Дръжте и пари в брой: Съветите на киберексперт след срива на Revolut

„Данните и средствата са защитени, но не и достъпът до тях“, казва Христиан Даскалов. Според него изкуственият интелект прави старите атаки много по-лесни

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

22 октомври 2026, 14:56
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Мащабният технически срив, който затрудни достъпа до финансовата платформа Revolut, показа колко зависими сме от дигиталните услуги. Какви са рисковете за парите ни и как да се предпазим, обясни киберекспертът Христиан Даскалов в ефира на NOVA NEWS.

По думите на Даскалов проблемът е свързан с прекъсване в облачната инфраструктура на Google в Лондон. След загуба на електрозахранване резервните батерии са осигурили временно захранване, но след това дизеловите генератори не са се включили успешно. Това е довело до прекъсване на услугите, които използват тази инфраструктура.

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„Данните са защитени, нашите средства са защитени, но не и достъпът до тях“, подчерта експертът.

Не разчитайте само на една карта

Даскалов посъветва хората да не разчитат на една-единствена банкова сметка или карта, а да имат алтернативен начин за плащане, включително определена сума в брой.

Според него основният въпрос вече не е само как да предотвратим кибератака, а как да продължим нормалния си живот, ако дадена дигитална услуга временно спре. „Тук става въпрос не толкова за киберсигурност, колкото за киберустойчивост“, каза той.

Не отлагайте актуализациите

Експертът предупреди и за уязвимостите в широко използвани технологии. Като пример той посочи предупреждение за пропуск в сигурността на PHP – програмен език, на който разчитат голям брой сайтове. Според него изкуственият интелект вече позволява подобни слабости да се откриват много по-бързо.

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Затова Даскалов призова хората да не отлагат обновяването на софтуера на устройствата си. По думите му зад привидно рутинна актуализация може да стои отстраняване на сериозна уязвимост, която киберпрестъпниците биха могли да използват.

Рисковете не се ограничават до телефоните и компютрите. Свързаните с интернет устройства в домовете и бизнеса също могат да станат мишена, ако не са добре защитени. Като пример експертът разказа за киберинцидент във Франция, при който хакерска намеса в системи за управление на хладилно оборудване е довела до сериозни загуби.

Изкуственият интелект – оръжие и защита

„Атаки, които са ни познати от десетилетия, сега стават по-лесни за изпълнение, защото търсенето и намирането на уязвими устройства става за секунди вместо за дни, седмици и месеци“, обясни Даскалов.

Според него изкуственият интелект може да бъде както инструмент за атаки, така и средство за защита. Той разказа за AI агент, разработен от български специалист, който след обучение е постигнал високи резултати при откриването на уязвимости.

Технологиите могат да помогнат на хората и организациите да проверяват собствените си системи за пропуски, но самите инструменти с изкуствен интелект също могат да създадат нови рискове, ако не се използват внимателно, предупреди експертът.

Даскалов коментира и европейските правила за киберустойчивост, чиято цел е производителите и доставчиците на цифрови продукти и услуги да носят по-голяма отговорност за тяхната сигурност.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: NOVA     
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