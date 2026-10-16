Синдикатите след срещата с Донев: Няма споразумение, но 5% ръст на заплатите може да станат повече

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Синдикатите настояват за по-сериозно увеличение на възнагражденията в бюджетния сектор през 2027 г. Още преди срещата с финансовия министър Гълъб Донев ръководствата на КНСБ и КТ „Подкрепа“ се обявиха срещу заложения от правителството ръст от 5%, като предупредиха, че той няма да компенсира поскъпването на живота, съобщи NOVA.

След разговорите в Министерството на финансите двата синдиката обявиха, че засега няма конкретно споразумение, но са получили уверение, че правителството ще обсъди възможности за допълнителни средства.

КНСБ: Нужни са около 380 млн. евро

Президентът на КНСБ Пламен Димитров обясни, че синдикатите са предложили към вече заложеното увеличение от 5% да бъдат осигурени средства за още толкова. Допълнителният ресурс може да бъде предвиден в централния бюджет, а разпределението му да стане след анализ на нуждата от персонал и различията във възнагражденията между отделните администрации.

Синдикатите излизат на протест в петък

„Засега няма кой знае какви резултати, но все пак финансовият министър ще мисли как тези 5% увеличение на заплатите да станат повече“, заяви Димитров.

По думите му за изпълнение на синдикалните искания са необходими приблизително 380 млн. евро допълнително. Според КНСБ тази сума може да бъде намерена, тъй като заложените в бюджетната прогноза икономически растеж и приходи са прекалено консервативни. „Не е непосилно това да бъде намерено. В макрорамката виждаме резерви и смятаме, че приходите може да са по-високи“, коментира той.

Димитров съобщи, че засега няма окончателна договореност за размера на минималната заплата, но предложената от кабинета сума от 660 евро не е непременно последната му дума.

Той коментира и предвидения бюджетен дефицит от 4,3% за 2027 г., като изрази опасения, че планираното ограничаване на разходите може да засегне различни администрации. Според информацията, получена по време на срещата, увеличението от 5% няма да се прилага за сектор „Сигурност“, където също се предвиждат съкращения на разходите.

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„Умерен оптимист съм, че ако слушат хората и гледат числата по-внимателно, могат да намерят няколкостотин милиона евро допълнително“, посочи Димитров. Той даде пример със служителите в библиотеки и музеи, които въпреки високата си квалификация получават възнаграждения от порядъка на 650–700 евро.

KT „Подкрепа“: „Нищо, но от сърце“

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов беше значително по-критичен. „Резултатът е, както очаквахме – нищо, но от сърце“, коментира той.

Манолов обясни, че организацията му е предложила предвиденото увеличение да важи за първите шест месеца на годината, а от юли да се обсъди възможността за нов ръст от още 5%.

Друго предложение на KT „Подкрепа“ е свързано с намерението за облагане на средствата за ваучери над 100 евро със 7%. Според Манолов, ако мярката бъде въведена, е по-добре сумата да се събира като осигурителна вноска, а не като данък. Така тя би се отразявала върху осигурителния доход на работещите и би подпомогнала системата на държавното обществено осигуряване.

Синдикалният лидер посочи, че по време на срещата са били представени и намерения за увеличаване на средствата за майчинство и подкрепа за семействата с деца. Той обаче подчерта, че окончателна оценка ще бъде възможна едва след запознаване с цялостните бюджетни разчети. Според Манолов финансовите министри традиционно не разкриват всички възможни резерви в бюджета още в началото на преговорите.

Предстоят разговори с работодателите

По-късно през деня финансовият министър ще проведе разговори и с представители на работодателските организации.

Междувременно КНСБ и основните ѝ членуващи организации организират национален протест и автошествие в София под надслов „За по-високи доходи!“, с които ще настояват в бюджета за 2027 г. да бъдат осигурени средства за поне 10% ръст на възнагражденията.