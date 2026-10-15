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КНСБ блокира центъра на София в петък: Автошествие срещу 660 евро минимална заплата

Синдикатът иска 690 евро и поне 10% повече за бюджетните заплати, а движението в центъра ще бъде затруднено още от сутринта

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

15 октомври 2026, 14:49
КНСБ блокира центъра на София в петък: Автошествие срещу 660 евро минимална заплата
Източник: БТА

Синдикатите излизат на улицата в петък. КНСБ и основните ѝ членове събират в София национален митинг с последващо автошествие под надслов „За по-високи доходи!“, като основният повод е намерението на кабинета минималната заплата от догодина да бъде 660 евро. Протестиращите се събират в 12:00 ч. при парламента, откъм пл. „Княз Александър I“. Президентът на синдиката Пламен Димитров очаква около 3000 участници и над 700 коли.

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По думите на Димитров с предложението за 660 евро властта само трупа недоволство. Още в разговорите с вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев синдикатът е настоявал за 690 евро – колкото би се получило по стария механизъм в Кодекса на труда. Среща с Донев се очаква в петък сутринта, преди протеста.

Не само минималната заплата

КНСБ не приема и заложените в бюджета 5% увеличение за заетите в бюджетната сфера и 7,5% за учителите. При сегашната инфлация подобен ръст няма как да бъде посрещнат добре от хората, смята Димитров. Синдикатът ще настоява за поне 10% повече. По изчисления на синдиката реално увеличение с 10% на заплатите в обществения сектор струва малко над 732 млн. евро.

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Националният протест е кулминация на кампания, започнала в началото на седмицата. Във Варна излязоха служители от културата и „Български пощи“, в Шумен – от културни институти, болници и детски градини, а в Русе – от операта, театрите, библиотеката, пощите, социалните услуги и училищното здравеопазване. Акции имаше и в Габрово и Трявна. Навсякъде исканията бяха едни и същи – поне 10% ръст на заплатите в Бюджет 2027, без механични съкращения и със запазване на качеството на обществените услуги.

Източник: КНСБ

Какво чака шофьорите

Преди тръгването на колоната ще бъде забранено влизането по бул. „Цар Освободител“ в участъка между пл. „Независимост“ и ул. „Г. С. Раковски“, а пл. „Княз Александър I“ остава само за автомобилите на протестиращите. По маршрута и пресечките му са възможни временни спирания на движението.

Шествието ще тръгне от пл. „Независимост“ по „Цар Освободител“ към Орлов мост, след това по „Цариградско шосе“ до кръговото при „Арена София“ и обратно. От Орлов мост маршрутът продължава по „Евлоги и Христо Георгиеви“, минава край НДК и по булевардите „България“, „Акад. Иван Гешов“ и „Цар Борис III“ стига до „Руски паметник“. Оттам през „Ген. Скобелев“, „Опълченска“ и „Тодор Александров“ колоната се връща на пл. „Независимост“, където е краят.

Позицията на кабинета

Проектопостановлението, качено за обществено обсъждане в сряда вечерта, вдига минималната заплата от 620,20 на 660 евро от 1 януари 2027 г. – с близо 40 евро, или 6,4%. Новият механизъм определя минималната заплата в рамки и за 2027 г. те са от 620,20 до 672,80 евро, така че предложението остава с 12,80 евро под горната граница.

Решението за минималната заплата идва до две седмици

Премиерът Румен Радев коментира от Брюксел, че би искал минималната заплата да е 1000 евро, но възможностите в момента са такива. Социалният министър Наталия Ефремова пък обясни, че окончателният размер ще стане ясен до две седмици, след като се уточнят всички параметри на бюджета, и че тя се стреми към тавана.

Спорът за механизма

В края на септември парламентът прие окончателно промени в Кодекса на труда, с които минималната заплата вече не е автоматично половината от средната. Тя се определя от Министерския съвет в диапазон – долната граница е сегашният размер, а горната се изчислява по формула въз основа на четири критерия: покупателната способност и издръжката на живота, равнището и разпределението на заплатите, темпа им на растеж и производителността на труда. За 2027 г. диапазонът е между 620,20 и 672,80 евро.

В сряда правителството разписа и конкретния ред с промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. Всяка година до 15 август кабинетът ще определя минималната заплата за следващата година в диапазон, чиято долна граница е размерът за текущата година. Показателите ще се изчисляват по официални данни на НСИ, а преди решението синдикатите и работодателите ще преговарят и ще внесат доклад, който Министерският съвет ще отчете. На всеки три години комисия със социалните партньори ще оценява дали минималната заплата е адекватна, като ориентирите ще са 60% от брутната медианна заплата и издръжката на живота за предходната година.

В началото на седмицата Националният съвет за тристранно сътрудничество приключи без консенсус обсъждането на новите правила. КНСБ подкрепя критериите в тях, но настоява за 2027 г. да се използва старият начин на изчисление. Днес Димитров заяви, че след като на практика няма нито действащ стар, нито приложен нов механизъм, най-логично е да се използва замразеният стар, който дава 690 евро.

Автор: Маргарита Костадинова
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