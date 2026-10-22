Търговците на горива: Работим с 4-5% надценка, в ЕС тя е 12-15%

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България е на първо място в Европейския съюз по годишно поскъпване на горивата. По данни на Евростат през септември цените на горивата и смазочните материали за личен транспорт у нас са били с 42,2% по-високи, отколкото година по-рано – най-големият ръст в ЕС. Следват Естония с 40,6% и Литва с 40,2%, при средно поскъпване за съюза от 31,4%.

Днес по данни на Fuelo средната цена на бензин А95 е 1,64 евро за литър – с 1 цент по-ниска от вчера и с 4 цента по-ниска от миналия месец. Дизелът остава без промяна – средно 1,91 евро за литър.

Надценка, по-ниска от нормалната

Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива заяви в ефира на NOVA NEWS, че през последната година и половина – откакто предишното правителство реши България да приеме еврото – има натиск върху целия бранш да намали печалбата си.

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По думите му, ако нормално браншът трябва да работи с 9–10% надценка, през последните 18 месеца той работи с максимум 6–7%. След рязкото поскъпване от март насам, с близо 30–40%, търговците е трябвало да намалят печалбата си още повече и в момента работят с 4–5% надценка, твърди той.

Сравнението с Европа

„Стандартно в ЕС надценката е между 12–15%. Акцизите са по-високи там, така че при тях реално маржът е много по-висок, отколкото при нас. Ако сложим 12% върху 2 евро – са 24 евроцента. Ако сложим 6% върху 2 евро – са 12 евроцента. Те имаха накъде да оберат това много рязко увеличение“, обясни Хаджидимитров.

Според него у нас цената на дизела през февруари е била 1,28 евро, а в един момент е стигнала 1,98 евро – поскъпване, което браншът не е можел да поеме.

Евростат: България е първа в Европейския съюз по поскъпване на горивата

„Влиянието на международните пазари е 100%“

По думите на Хаджидимитров в момента цената, която вижда крайният потребител, изцяло зависи от международните пазари. „Причините са основно Ормузкият проток, хутите също се активизират доста сериозно, естествено Украйна – Русия, където атаките по енергийна инфраструктура не спират, колкото и да се водят разговори в тази насока. Това са основните причини, които в момента докарват цената на барела над 110 долара, която е рекордна за последните 2–3 месеца“, посочи той.

Според него не се вижда успокоение, а световните лидери не правят достатъчно, за да намалят напрежението и цените да тръгнат надолу.

Хаджидимитров смята, че сделката между Тръмп и Путин за доставки на дизелово гориво е имала обратен ефект върху пазара. „Тази сделка беше публично обявена преди по-малко от 10 дни, а тогава барелът беше 101–102 долара. Сега виждаме, че е над 110. Всичкото говорене на президента Тръмп довежда само до едно – да поддържа високи цени на нефтените продукти, на нефта, за да може да се облагодетелстват една-две страни. Говорим основно за САЩ и Русия“, заяви той.