КНСБ на протест за по-високи заплати, автошествие блокира центъра на София

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П редставители на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се събраха на протестен митинг до сградата на Народното събрание с искане за по-високи доходи в бюджета за 2027 г.

В района има засилено полицейско присъствие, а движението на площад „Княз Александър I“ е затворено. Около 12:30 ч. от площад „Княз Александър I Батенберг“ тръгна и протестно автошествие, което ще премине през централни улици и бул. „Цариградско шосе“.

Колоната автомобили на протестиращите се движи в средната лента на „Цариградско шосе“. Движението на Орлов мост е затруднено, а в посока спирка „Плиска“ - блокирано. Автомобилите на протестиращите са съпроводени от пилотна полицейска кола, предаде БТА.

Автошествието трябва да стигне пл. „Площад на авиацията“ и да се върне обратно към първоначалната си точка на тръгване. Маршрутът наобратно, както са го представили организаторите, е бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ - НДК – бул. „България“ – бул. „Акад. Иван Гешов“ – бул. „Цар Борис III” - пл. „Руски паметник” – бул „Ген. М.Д. Скобелев“ – ул. „Опълченска“ – бул. „Тодор Александров“ – пл. „Независимост“.

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КНСБ настоява за 10% увеличение на заплатите

По-рано тази сутрин представители на синдикатите се срещнаха с вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев заради бюджетната процедура за следващата година.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров съобщи пред журналисти, че на срещата във финансовото министерство е бил представен бюджетният план, изпратен до Брюксел. В него са заложени увеличение на заплатите с 5% и минимална работна заплата от 660 евро.

„Нашата цел е да постигнем 10% увеличение на възнагражденията, за да се покрие инфлацията“, подчерта Димитров.

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По думите му за допълнителното увеличение ще са необходими около 300-350 млн. евро. Според него осигуряването на тези средства няма да наруши бюджетния дефицит.

КНСБ не приема и предложението минималната работна заплата за 2027 г. да бъде 660 евро. Димитров заяви още, че за синдиката е неприемливо да се облагат ваучерите за храна.

„Аз съм умерен оптимист, но не мога да кажа, че ни е обещано нещо и няма как да сме доволни“, коментира той.

Президентът на КНСБ очаква пълният проектобюджет за следващата година да бъде представен до края на следващата седмица.

В сряда премиерът Румен Радев представи основните параметри на бюджетния план за 2027 г. Тогава той посочи, че планът ще бъде представен на Европейската комисия и Еврогрупата.

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Искат още средства за образование, здравеопазване и транспорт

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов призова депутатите да чуят исканията на протестиращите. Представители на различни синдикални федерации заявиха, че възнагражденията в техните сектори са ниски.

Основните искания на синдиката са за допълнителни средства за възнаграждения в следните области:

предучилищно и училищно образование;

държавно управление;

здравеопазване;

транспорт и съобщения;

култура;

земеделие;

околна среда и води.

Изчисленията на КНСБ показват, че за увеличаване на заплатите в тези сектори ще са необходими общо 781,31 млн. евро.

Синдикатът настоява също да не се въвежда общ процент за механично съкращаване на служители в публичните системи.

Плакати с призиви за достойни възнаграждения

Протестиращите пред Народното събрание носят плакати с надписи „Оценени учители, щастливи деца“, „За достойни заплати“, „Да защитим доходите и работните места в кризата“ и „Стига вече работещи бедни“.