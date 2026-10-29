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Създаваме среда, в която хората на Vivacom се чувстват подкрепени, ценени и сигурни

Силвана Йорданова, ръководител „Възнаграждения и придобивки“ във Vivacom

29 октомври 2026, 13:37
Създаваме среда, в която хората на Vivacom се чувстват подкрепени, ценени и сигурни
Източник: Vivacom

Кои политики и програми, които развивате през 2026 година, отразяват най-добре визията за хората в центъра на стратегията на Vivacom?

За нас поставянето на хората в центъра означава да разбираме техните потребности и да създаваме условия, които им помагат да се чувстват подкрепени и успешни както в работата, така и извън нея.

През 2026 г. продължаваме да развиваме политики и програми, насочени към благосъстоянието и ангажираността на колегите. Организираме различни инициативи и събития, съвместно с наши партньори – например в началото на м. септември проведохме онлайн сесия за информиран избор на храни и разчитане на продуктовите етикети.

Паралелно с това продължаваме да развиваме богатия ни пакет от придобивки. През 2026 г. увеличихме включените мегабайти за роуминг на служебните тарифи и разширихме здравната застраховка с пакет за стоматологична помощ и с по-високи лимити за консумативи при заболяване, както и за диоптрични стъкла и лещи. Сред най-ценените и утвърдени придобивки остава допълнителната здравна застраховка за семействата на нашите хора, която Vivacom поема изцяло.

Доброто преживяване на служителите се определя и от начина, по който общуваме с тях. Затова държим на личния контакт и сме насреща, когато колегите имат нужда от информация, консултация или съдействие по теми, свързани с подкрепата, която компанията осигурява.

Успоредно с това през 2026 г. реализирахме и няколко значими програми. Сред тях са „Отново заедно“, която подкрепя хората ни при завръщането им от майчинство или бащинство, и „Юбиляри“, чрез която изразяваме признание към дългогодишния принос и отдаденост на нашите колеги.

За нас всички тези инициативи и програми са част от една обща цел – да създаваме среда, в която всеки се чувства подкрепен, ценен и сигурен във всеки етап от своя професионален и личен път.

Vivacom обединява голям и многообразен екип. Коя инициатива най-силно успява да създаде усещане за общност и принадлежност сред колегите?

За мен усещането за общност не се създава от една-единствена инициатива, а чрез споделени цели и ценности, открит диалог, грижа за хората и възможности за взаимодействие между тях.

Важна роля има начинът, по който управляваме представянето и развитието им. Ценностите на компанията са част от процеса по оценка на представянето и създават общ ориентир за начина, по който работим и си взаимодействаме. Това ни помага да изграждаме споделено разбиране за поведението, което насърчаваме и ценим, и създава усещане за принадлежност към една обща организация.

Съществен принос имат и възможностите за общуване отвъд ежедневната работа. QA сесиите, които провеждаме с главния изпълнителен директор, осигуряват прозрачност и директна комуникация по важни за хората теми, а спортните ни отбори, вътрешните инициативи и различните корпоративни събития създават естествени поводи колеги от различни екипи да се срещат и да изграждат връзки помежду си.

В крайна сметка усещането за общност се създава, когато хората споделят не само работно място, а общи ценности, доверие и подкрепа.

Хората, особено по-младите, все повече търсят здравословния баланс между работата и личния живот. До каква степен програмата ви „Отново заедно“ удовлетворява младите родители във Vivacom?

Мога да говоря от свое име, защото самата аз наскоро се завърнах от майчинство. Възползвах се от възможността за индивидуална консултация с експерт в областта и оцених колко ценна може да бъде подкрепата в момент, в който се връщаш към професионалния ритъм и едновременно с това продължаваш да балансираш с отговорностите у дома. Именно такава практическа подкрепа искаме да предоставим и на нашите колеги с програмата „Отново заедно“.

Разбира се, балансът между работата и личния живот зависи от много неща. Затова във Vivacom предлагаме и редица практики, които дават на колегите повече гъвкавост и възможности да организират ежедневието си. Сред тях са гъвкаво работно време с плаващ начален и краен час на работния ден, работа на график за определени позиции, съфинансиране на спортна карта с възможност за избор на доставчик, три или четири допълнителни дни платен годишен отпуск над предвидените в Кодекса на труда и допълнителен почивен ден за рожден ден.

Вярваме, че именно комбинацията от подобни политики и програми помага на хората ни по-лесно да намират най-добрия баланс за себе си.

Хората, които са с вас от дълги години, са своеобразната памет на една компания. Колко са „Юбилярите“ във Vivacom и какво искате да им кажете чрез тази програма?

През 2026 г. повече от 500 колеги ще отбележат важна годишнина от своя професионален път във Vivacom чрез програмата „Юбиляри“.

Тя е много повече от символичен жест. Нашите „Юбиляри“ са носители на знания, опит и история. Те са част от развитието на Vivacom и от културата, която изграждаме днес. Искаме да им покажем, че този принос е видян и ценен, че са оставили отпечатък. И чрез програмата им казваме „Благодаря“ – за времето, отдадеността и всичко, което дават на компанията.

Вие самата сте пример за дългогодишно професионално развитие във Vivacom, още от стажант. Какво от средата във Vivacom е помогнало за това развитие?

Още от самото начало, когато започнах като стажант в областта на трудовата безопасност и здраве през 2015 година, за мен беше важно да се развивам, да уча нови неща и да поемам повече отговорности. През годините имах възможност да участвам в ключови проекти, да премина през различни HR роли и направления и постепенно да надграждам знанията и опита си.

Винаги съм получавала доверие и възможност да излизам извън рамките на текущата си роля, което ми помогна да изградя по-широк поглед върху бизнеса, хората и процесите. Това е средата във Vivacom.

Завръщането в офиса след периода на дистанционна работа по време на пандемията се оказа неизбежно, за почти всички сектори. Какво е мястото на офиса във Vivacom днес и успяхте ли да намерите формулата, която работи и за компанията, и за хората ви?

Офисът днес има различна роля в сравнение с периода преди пандемията. Той не е просто място, от което изпълняваме ежедневните си задачи, а пространство за взаимодействие, обмен на идеи, срещи и работа в екип.

В същото време вярваме, че съвременната работна среда трябва да дава достатъчно гъвкавост. Затова за нас добрата формула е балансът – да използваме предимствата на присъствената работа, като същевременно даваме възможност на хората да организират дейността си по начин, който подкрепя и личния им живот.

Най-важното е моделът да работи и за бизнеса, и за хората – да позволява ефективност и сътрудничество, но и да създава доверие и автономност.

Поради тази причина предоставяме до 10 дни месечно работа от разстояние на служителите, които не работят пряко с клиенти.

Какво е новото, което научихте за мотивацията на хората във Vivacom от програмите, които реализирате тази година?

Няма универсална формула за мотивация. Но със сигурност хората искат да усещат, че компанията ги разбира, че вижда индивидуалните им потребности и че застава до тях в различните етапи от живота и кариерата им.

Най-добрите решения се раждат, когато слушаме хората, разбираме от какво имат нужда в конкретния момент и успяваме да превърнем тази обратна връзка в реални действия, съобразени с бизнес целите, разбира се.

Именно затова са толкова важни програмите и инициативите, които реализираме. Още един прекрасен пример за грижата към хората във Vivacom е дългогодишната ни програма Viva Help, която дава възможност чрез дарителство по ведомост да оказваме подкрепа на наши колеги и техните деца при необходимост от лечение.

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