КНСБ: Трудовият стаж не е счетоводна формалност

КНСБ приветства решението на Конституционния съд от 20 октомври, с което бяха обявени за противоконституционни промените в чл. 355, ал. 1–4 от Кодекса на труда за нов начин на изчисляване на трудовия стаж. Според синдиката решението запазва действащия ред и предотвратява сериозни неблагоприятни последици за хората на непълно работно време.

„Трудовият стаж е признание за положения труд. Той не е счетоводна формалност и не бива да се превръща в инструмент за ограничаване на права чрез прибързани законодателни решения“, заявяват от КНСБ.

Какво предвиждаше отменената промяна

Промените бяха приети със Закона за държавния бюджет за 2026 г. и трябваше да започнат да се прилагат от 1 януари 2027 г. Те предвиждаха трудовият стаж да се изчислява пропорционално на реално отработените часове, вместо пълен ден стаж да се зачита при работа поне половината от законоустановеното работно време.

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На практика една година работа на четиричасов работен ден щеше да се зачита за шест месеца трудов стаж.

Според КНСБ това не е била просто техническа корекция, а съществена промяна в разбирането за трудовия стаж, която можеше да засегне редица права, натрупвани през целия трудов живот. Затова синдикатът е настоявал подобна фундаментална промяна да не се прокарва „между другото“ през преходните и заключителните разпоредби на бюджета, без отделна законодателна процедура, оценка на въздействието и диалог със социалните партньори.

Какво означава решението за работещите

С решението на съда остава в сила досегашният ред. При работа поне половината от законоустановеното работно време един отработен ден продължава да се зачита за един ден трудов стаж. Четири часа работа на ден няма да означават, че за година се признават само шест месеца стаж.

Запазва се и правната основа за правата, свързани със стажа – платения годишен отпуск, допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, както и обезщетенията, за които законът изисква определен стаж.

От КНСБ подчертават, че това е особено важно за хората, които работят на непълно работно време заради семейни ангажименти, грижа за деца или близки, обучение или други житейски обстоятелства. Според синдиката те не бива да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само заради продължителността на работния си ден.

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Един от аргументите за промяната беше борбата с практиката хора, които реално работят на пълен работен ден, да бъдат осигурявани по договори за по-малко часове.

КНСБ заявява, че подкрепя усилията срещу недекларирания труд и за коректно осигуряване. Тези цели обаче трябва да се постигат с ефективен контрол, установяване на реално отработеното време и санкции за нарушителите, а не с промяна, която засяга и добросъвестните работници, смятат от синдиката.

„Законодателните решения трябва да разграничават злоупотребите от реалните житейски и трудови ситуации, в които непълното работно време е напълно законно и необходимо“, посочват от КНСБ.

Мотивите на съда

КНСБ припомня и мотивите на Конституционния съд. Съдът подчертава, че трудовият стаж е основен институт на трудовото право, от който произтичат конкретни права на работника – платен годишен отпуск, допълнително възнаграждение за стаж и професионален опит и обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение.

Съдът не отрича правото на законодателя да променя начина на изчисляване на стажа. Въпросът е дали това може да стане през бюджетния закон. Тъй като самият закон запазва досегашния ред до края на 2026 г., ефектът от новите правила би настъпил едва през 2027 г. Затова съдът приема, че промените не са пряко обвързани с приходите и разходите в бюджета за 2026 г.

Според КНСБ решението не означава, че правилата за трудовия стаж никога не могат да бъдат променяни, а че такива съществени промени трябва да се правят при спазване на Конституцията и по надлежния законодателен ред.

Синдикатът заявява, че ще продължи да отстоява защитата на трудовите права като водещ критерий при всяка законодателна промяна, която засяга работещите.