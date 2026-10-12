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Горивата ще поскъпват плавно, но Черно море крие риск от недостиг

При дизел около 1,90 евро за литър се очаква увеличение с до три цента

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

12 октомври 2026, 12:05
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Цените на горивата в България вероятно ще продължат да се повишават, ако напрежението в Близкия изток и ограниченията пред корабоплаването през Ормузкия проток се запазят. Засега не се очаква недостиг на вътрешния пазар, но евентуално нарушаване на доставките през Черно море може сериозно да усложни ситуацията.

Това коментираха в ефира на NOVA NEWS бившият заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев и Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Сделката за руския дизел не свали цените

Според Хаджидимитров съобщенията за евентуални доставки на руски дизел за САЩ не са довели до поевтиняване на международните пазари. Определящ фактор остава ситуацията в Ормузкия проток.

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„В момента цените се определят основно от това дали корабите ще преминават през Ормузкия проток. Вчера почти не преминаваха и затова цената е малко по-висока от обичайната. Има известно успокояване, но то не се дължи на тази сделка, а на развитието на ситуацията в региона“, обясни той.

Куюмджиев посочи, че проблемите с производството на горива в различни части на света допълнително ограничават предлагането. По думите му част от рафинериите в Близкия изток и Русия са засегнати от военните действия, а американските производители вече работят близо до максималния си капацитет.

„Дори да се освободят тези количества дизел, за които се говори, ефектът върху световния пазар ще бъде ограничен. Не знаем и дали Русия изобщо може да ги произведе. Самата тя започна да внася горива от Казахстан и Индия. Условностите са изключително много“, коментира бившият заместник-министър.

Черно море – най-тежкият сценарий

Двамата експерти обърнаха специално внимание на рисковете за България при евентуално разширяване на военните действия в Черно море.

„За недостиг може да говорим, ако ситуацията в Черно море стане като тази в Ормузкия проток и възникнат проблеми с доставките. Тогава положението ще бъде много сериозно. Надявам се да не стигаме дотам, защото това е изключително тежък сценарий“, предупреди Хаджидимитров.

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Куюмджиев допълни, че прекъсване на морските доставки би създало затруднения за работата на българската рафинерия.

„Ако Черно море стане неплавателно или, не дай Боже, някой взриви терминала, през който получаваме казахстански нефт, ситуацията ще стане много драматична. Тогава вече ще говорим и за липси, а не само за високи цени. Дори без да се стига дотам, по-високите застраховки на корабите неизбежно ще оскъпят доставките“, заяви той.

Какво да очакваме на бензиностанциите

Ако сегашната международна обстановка се запази, Хаджидимитров очаква постепенно поскъпване.

„Ако ситуацията остане такава, цените плавно ще вървят нагоре. При дизел около 1,90 евро за литър говорим за увеличение с един, два или най-много три цента. Не можем обаче да кажем с какви темпове ще продължи това, ако проблемите с корабоплаването се задълбочат“, обясни той.

По-нисък акциз или ДДС?

Експертите коментираха и възможността държавата да намали акциза или ДДС върху горивата. Според Хаджидимитров бюджетът трудно би понесъл подобна мярка, а Куюмджиев предупреди, че по-ниските данъци означават и по-малко средства за публични разходи.

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„Това означава да вземеш от единия джоб и да сложиш в другия. Когато намалиш цената на горивата чрез акциза или ДДС, намаляваш приходите в бюджета. Тогава трябва да решиш за какво няма да достигнат парите – за полицаите, за пенсионерите или за майките. Това е решение, което трябва да вземат управляващите“, посочи Куюмджиев.

Газът поскъпва – и тегли цените нагоре

Бившият заместник-министър предупреди и за по-широки последици от енергийната криза. Според неговите данни природният газ е поскъпнал със 150% от началото на годината.

„По-страшното е, че всички тези събития водят и до увеличение на цената на природния газ. А тя повлича след себе си цената на електроенергията и на редица стоки. Всеки производител използва енергия – електричество или газ. Дори фурните, в които се пече хлябът, работят с едното или с другото“, подчерта Куюмджиев.

Редактор: Маргарита Костадинова
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