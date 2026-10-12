България

Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

Президентът заяви, че нападенията поставят под въпрос безопасността на екипажите и свободното международно корабоплаване

12 октомври 2026, 11:04
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  • Президентът Илияна Йотова определи свободното и сигурно корабоплаване в Черно море като основен приоритет за България и Европа.
  • Тя заяви, че атаките срещу търговски кораби вече представляват реални военни действия и застрашават екипажите и международното корабоплаване.
  • Йотова подкрепи европейски механизъм за морска сигурност, който да използва по-добре съществуващите способности и да допринесе за стабилност и мир в региона.

България предлага сформирането на морски център за безопасност на корабоплаването в Черно море

Трябва да гарантираме свободата и сигурността на корабоплаване в Черно море, това е първата ни и основна задача, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на международната конференция за сигурността в Черно море в София.  

Едва ли преди една година, когато разговаряхме за тази конференция, сме предполагали колко актуална ще бъде тя, защото днешната тема е  „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“, аз бих  добавила - „ключ към сигурността на целия свят“, каза Йотова.

Днес Черно море е едно от ключовите пространства на нашата национална, европейска и световна сигурност, посочи президентът. Войната между Русия и Украйна доведе до съществено влошаване на средата за сигурност в региона и промени начина, по който трябва да разглеждаме в 21 век какво днес е морска сигурност, свобода на корабоплаване, защита на критична инфраструктура, отбеляза тя. Последните случаи с атаките върху търговски кораби не са вече инцидент, а това са реални военни действия. Те поставят под въпрос не само сигурността на отделни кораби и екипажи, а и принципите на свободно и безопасно международно корабоплаване, заяви Йотова.

На Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) се постигна съгласие около българското предложение за европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море, посочи държавният глава. По думите й целта е не създаване на нови структури, а по-доброто използване на вече съществуващи способности.

Днес трябва да изпратим ясен и силен сигнал - Черно море трябва да бъде зона на стабилност, предвидимост и мир, и България има интерес и отговорност да отстоява тази кауза, заяви Илияна Йотова.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
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