Йотова: Атаките срещу търговски кораби в Черно море вече са реални военни действия

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Президентът Илияна Йотова определи свободното и сигурно корабоплаване в Черно море като основен приоритет за България и Европа.

Тя заяви, че атаките срещу търговски кораби вече представляват реални военни действия и застрашават екипажите и международното корабоплаване.

Йотова подкрепи европейски механизъм за морска сигурност, който да използва по-добре съществуващите способности и да допринесе за стабилност и мир в региона.

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Трябва да гарантираме свободата и сигурността на корабоплаване в Черно море, това е първата ни и основна задача, заяви президентът Илияна Йотова при откриването на международната конференция за сигурността в Черно море в София.

Едва ли преди една година, когато разговаряхме за тази конференция, сме предполагали колко актуална ще бъде тя, защото днешната тема е „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“, аз бих добавила - „ключ към сигурността на целия свят“, каза Йотова.

Днес Черно море е едно от ключовите пространства на нашата национална, европейска и световна сигурност, посочи президентът. Войната между Русия и Украйна доведе до съществено влошаване на средата за сигурност в региона и промени начина, по който трябва да разглеждаме в 21 век какво днес е морска сигурност, свобода на корабоплаване, защита на критична инфраструктура, отбеляза тя. Последните случаи с атаките върху търговски кораби не са вече инцидент, а това са реални военни действия. Те поставят под въпрос не само сигурността на отделни кораби и екипажи, а и принципите на свободно и безопасно международно корабоплаване, заяви Йотова.

На Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) се постигна съгласие около българското предложение за европейски рамков механизъм за сигурност и безопасно корабоплаване в Черно море, посочи държавният глава. По думите й целта е не създаване на нови структури, а по-доброто използване на вече съществуващи способности.

Днес трябва да изпратим ясен и силен сигнал - Черно море трябва да бъде зона на стабилност, предвидимост и мир, и България има интерес и отговорност да отстоява тази кауза, заяви Илияна Йотова.