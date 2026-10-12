Велислава Петрова призова за мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море

Външният министър Велислава Петрова призова за политическо решение и мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море.

Тя определи разширяването на войната в региона като тревожно и настоя за координирани действия на ЕС и сътрудничество с Румъния.

Според Петрова съществуващите коридори за украинско зърно не осигуряват достатъчна сигурност, затова е необходимо цялостно решение.

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Необходимо е политическо решение за спиране на ударите по търговски кораби в Черно море, каза министърът на външните работи Велислава Петрова пред журналисти при пристигането си за участие в днешното заседание на своите колеги от ЕС в Люксембург.

Събитията показват разширяването на войната в региона. Това е много тревожно и сме решени установим истината и да действаме заедно, добави тя.

Трябва да работим за мораториум срещу ударите по търговски кораби. Това засяга не само нас, но и околните страни.

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Важна е и работата на центъра за сигурност в Черно море, по който работим заедно с Румъния. Има нужда от повече съгласувани действия.

Въпросът за Черно море не е само регионална политика, той засяга всички в ЕС, обобщи министърът.

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Видяхме усилия за обособяване на коридори в Черно море за пренос на украинско зърно.

Изглежда, те не дават сигурността, която бихме искали. Необходимо е общо цялостно решение за спиране на ударите по търговското корабоплаване.

Това е важно за Украйна, но и за страните, които получават зърнените доставки, каза министър Петрова.