Марк Антъни стана баща за осми път на 57 години

С емейството на световноизвестния изпълнител Марк Антъни стана още по-голямо в края на юли 2026 г. Съпругата на певеца, моделът Надя Ферейра, роди второто общо дете на двойката и общо осмо по ред за музикалната звезда. Двамата родители споделиха своето огромно вълнение пред последователите си, описвайки раждането на малката си дъщеря Майла като изключителна благословия и неописуемо щастие, което е изпълнило целия им дом с любов.

Новороденото момиченце Майла се присъединява към по-голямото си братче Марко, което се роди през юни 2023 г. Изпълнителят, който е на 57 години, и 27-годишната му половинка включиха първото си дете в специална публикация през януари 2026 г., за да съобщят за втората бременност, съвпадаща с 3-тата им годишнина от сватбата. Два месеца по-късно щастливата майка сподели снимка с розови бебешки обувки, за да разкрие пола на бебето пред своите фенове.

Любовната история и сватбата в Маями

Марк Антъни и Надя Ферейра са официално женени от януари 2023 г., когато застанаха пред олтара на пищна церемония в Маями. Сватбеното събитие се състоя точно 8 месеца след официалния им годеж. Този брачен съюз бе първият в живота на младия модел, докато световноизвестният певец има зад гърба си 3 предишни брака, включително този с модела Шанън Де Лима от 2014 г. до 2017 г., от когото изпълнителят няма деца.

Най-голямото дете на латино звездата е дъщеря му Ариана, която е родена през 1994 г. от връзката му с авторката на песни Деби Росадо. По време на техния съвместен живот двамата осиновиха и син на име Чейс. След краткотраен годеж с актрисата Клодет Лали, носителят на наградата "Грами" се ожени за танцьорката Даянара Торес, като техният брак продължи от 2000 г. до 2004 г. и даде живот на двама сина, Кристиан, който е на 25 години, и Райън, който в момента е на 22 години.

Marc Anthony welcomes baby No. 8, his second with wife Nadia Ferreira https://t.co/rmvRmyYnVu pic.twitter.com/RhAfydCHcc — Page Six (@PageSix) July 21, 2026

Брачният съюз с Дженифър Лопес и техните близнаци

По-късно Марк Антъни сключи брак с поп дивата Дженифър Лопес, като двамата останаха заедно цяло десетилетие до официалния си развод през 2014 г. От любовта им се родиха 18-годишните близнаци Еме и Максимилиан. Въпреки че двамата артисти поддържат самостоятелни кариери, съвместното отглеждане на децата продължава да бъде важна част от живота на латино звездата.

През последните месеци семейният живот на известния певец привличаше сериозен медиен интерес около важните събития в живота на по-големите му деца. По-рано през годината близнаците от брака му с Дженифър Лопес завършиха успешно своето средно образование, отбелязвайки важен етап в своя жизнен път, докато техният баща се подготвяше за появата на най-новия член на своето голямо семейство.​