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Неочакван ход: Доналд Тръмп иска шефът на ФИФА Джани Инфантино начело на ООН

56-годишният Инфантино се сближи с Тръмп покрай организацията на тазгодишното Световно първенство по футбол, като роденият в Швейцария спортен функционер направи всичко възможно, за да го oчарова и приобщи, давайки му дори встъпителната „Награда за мир“ на ФИФА през декември

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 12:05
Доналд Тръмп Джани Инфантино финал Мондиал 2026
Доналд Тръмп и Джани Инфантино   
Източник: GettyImages

П резидентът Тръмп иска президентът на ФИФА Джани Инфантино да бъде следващият генерален секретар на Организацията на обединените нации (ООН), съобщава американското издание „The New York Post“.

56-годишният Инфантино се сближи с Тръмп покрай организацията на тазгодишното Световно първенство по футбол, като роденият в Швейцария спортен функционер направи всичко възможно, за да го oчарова и приобщи, давайки му дори встъпителната „Награда за мир“ на ФИФА през декември.

Тръмп смята, че Инфантино „е уважаван от всички по света и притежава специалната способност да обединява хората“, сподели пред изданието източник, близък до президента.

Следващият генерален секретар ще бъде избран тази година, за да замени пенсиониращия се Антониу Гутериш от Португалия, който ще се оттегли от поста в края на декември. За да си осигури позицията, Инфантино ще трябва да спечели подкрепата на 15-членния Съвет за сигурност, където петте постоянни членки имат право на вето, последвана от потвърждение от Генералната асамблея.

Все още не е ясно дали Инфантино иска тази позиция и доколко Тръмп е обсъждал темата с него. Но Тръмп вижда ясен шанс сред кандидатите, които вътрешен човек определи като седем „скучни“ фигури.

Сред най-известните претенденти са бившата социалистическа президентка на Чили Мишел Бачелет, която може да срещне съпротива от страна на САЩ, и Рафаел Гроси от Аржентина, настоящ генерален директор на Международната агенция за атомна енергия, който може да предизвика притеснения у Обединеното кралство поради спора за Фолкландските острови.

Идеята на Тръмп би преобърнала очаквания избор на кандидат от Латинска Америка или Карибите, регион, представляван за последно от генералния секретар Хавиер Перес де Куеляр от Перу между 1982 г. и 1991 г. Но множество източници твърдят, че това неофициално географско ротиране не би спряло непременно Инфантино и е напълно възможно той да получи няколко номинации в допълнение към тази от Тръмп.

Паоло Замполи, италианско-американски бизнесмен и дипломат, който служи като специален пратеник на Тръмп за глобални партньорства, заяви, че „само президентът Тръмп може да има толкова гениална идея“.

Замполи отбеляза, че Инфантино „би се справил страхотно“ и е „харесван от всички“, описвайки го като човек, който може да внесе свежа енергия в огромната бюрокрация и да използва спорта, за да изгражда нови мостове и да вдъхновява младите и сиромасите по света.

„Има известна прилика между ролите на президент на ФИФА и генерален секретар на ООН. В ООН трябва да се справяш със 193 държави членки. Във ФИФА има над 200 членове и отличните резултати на Джани показват, че той знае как да управлява“, добави Замполи, който е личен приятел на Инфантино и бивш посланик в ООН на малката островна държава Доминика.

Замполи прекара време с Инфантино на финала на Световното първенство миналия уикенд в Ню Джърси, но заяви, че не са обсъждали идеята и че е останал изненадан да научи за нея.

Тръмп неведнъж е изразявал недоволство от това, което вижда като бездействие на ООН при посредничеството в ключови световни конфликти. Миналата година той създаде нов „Съвет за мир“, воден от САЩ, което предизвика спекулации, че изгражда съперничеща организация, докато договаряше мирни сделки, включително между Израел и Хамас, въпреки че Тръмп отрече това и каза, че се надява ООН да поемат по-активна роля.

Откакто се върна в Белия дом миналата година, Тръмп съкрати финансовите вноски на САЩ за ООН и ги оттегли от редица техни под-организации, включително Световната здравна организация, ЮНЕСКО и Съвета на ООН по правата на човека.

Назначаването на Инфантино би могло да подобри отношенията на Тръмп с ООН. Въпреки това, ако президентът успее, това би довело до драстично намаляване на заплатата за Инфантино, който печели около 6 милиона долара годишно във ФИФА. Последно обявеното възнаграждение на генералния секретар на ООН възлиза на около 418 000 долара.

Инфантино вече официално обяви кандидатурата си за преизбиране като президент на ФИФА. Изборният процес там ще се проведе следващия март.Той не отговори веднага на запитването за коментар по имейл от „The New York Post“ относно позицията в ООН.

Въпреки че си е осигурил подкрепата за преизбиране от почти всички 211 футболни федерации във ФИФА, той е изправен пред критики заради намесата на Тръмп в полза на отбора на САЩ на Световното първенство, отменяйки наказанието от един мач на Фоларин Балогун преди двубоя с Белгия.

Връщането на Балогун в игра разгневи европейските нации, но загубата на американците от Белгия омекоти последиците. Въпреки това, опозореният бивш президент на ФИФА Сеп Блатер, чието управление беше белязано от корупционен скандал при присъждането на Световното първенство през 2022 г. на Катар, е сред хората, които настояват за отстраняването на Инфантино.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
Доналд Тръмп Джани Инфантино ООН ФИФА Генерален секретар на ООН Международна политика Световно първенство по футбол Кандидатура Дипломация Спорт и политика
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