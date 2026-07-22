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Кой е Михайло Драпати - новият главнокомандващ на украинската армия?

Драпати е командир с дългогодишен боен опит, известен с действията си в Донбас, Херсонска и Харковска област

22 юли 2026, 12:19
Михайло Драпати
Михайло Драпати   
Източник: БТА
  • Михайло Драпати е новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, като заменя Олександър Сирски след кадрови промени, свързани с промяна на военната стратегия и напрежение около реформите в армията.
  • Драпати е командир с дългогодишен боен опит, известен с действията си в Донбас, Херсонска и Харковска област; той е смятан за представител на ново поколение украински военни лидери, ориентирани към модернизация и технологично развитие.
  • Новият главнокомандващ поставя акцент върху реформите и отговорността на командирите, като подкрепя по-гъвкаво управление, инициативност на бойното поле и по-добра подготовка на военнослужещите.

Генерал-майор Михайло Драпати беше назначен късно вчера вечерта за нов главнокомандващ на въоръжените сили на Украйна, след като президентът Володимир Зеленски предприе промени във военната стратегия на страната във войната с Русия, която вече навлезе в петата си година.

43-годишният Драпати заменя на поста 60-годишния генерал Олександър Сирски, който беше освободен от длъжност от Зеленски след няколкодневни протести в редица украински градове срещу отстраняването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров, който имаше противоречия със Сирски.

  • Драпати - военен от ново поколение

Драпати досега командваше Обединените сили на Украйна, които ръководят ежедневните бойни операции във всички клонове на въоръжените сили и по всички направления, в това число и по североизточното направление. Драпати е описван от свои колеги като генерал от ново поколение, чиято кариера е изградена в бойни действия срещу руските войски.

През своите 26 години в армията той изминава пътя от лейтенант в танкови войски до един от най-ефективните командири на Украйна. Миналата седмица в публична публикация, нещо което той прави рядко, Драпати заяви, че украинската армия се нуждае от промени и нови правила.

„Вярвам във въоръжените сили на Украйна – армия, която е способна да се учи, да развива технологиите, да защитава хората и да дава възможност на командирите да поемат отговорност за резултатите“, написа той във Фейсбук в публикация в подкрепа на отстранения от поста министър на отбраната Михайло Федоров.

  • „Летящата бронирана машина“

Драпати воюва срещу руските сили в Украйна повече от десетилетие. Той става известен през 2014 г. по време на боевете в Донбас, когато дава команда „Напред!“ на водача на бронирана бойна машина в Мариупол и пробива руска барикада по време на операция за спасяване на обсадени полицаи. Същата година командва обкръжено подразделение, което успява да си пробие път през контролирана от Русия територия и да стигне до безопасно място. Тогава подразделението е съставено от 260 военни и 30 единици военна техника. Те се измъкват от руската обсада за една нощ, след седмици на руско обкръжение.

След пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Драпати се превръща в предпочитан командир за най-критичните участъци на фронта, където е необходима бърза промяна на ситуацията.

През лятото на 2024 г. той става командир на силите, които спират руско настъпление към родния град на Зеленски Кривой Рог и помага за изтласкването на руските военни от части от Херсонския регион. После организира отблъскването на нова руска офанзива в Харковска област. След това е назначен за най-младия в историята командващ сухопътните войски на Украйна – един от най-висшите постове в украинската армия.

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  • Реформи и оставка

Като командващ сухопътните войски Драпати се стреми да проведе реформи, модернизирайки системите за набиране и подготовка на личния състав. Той заявява, че иска да насърчи инициативността и гъвкавостта сред войниците на фронта, виждайки в това предимство спрямо подхода на някои генерали, обучени по съветски модел.

Мандатът му обаче на този пост е кратък. След като Русия нанася удар по армейски учебен център през юни 2025 г., при който загиват най-малко 12 украински военнослужещи, а десетки са ранени, Драпати подава оставка, заявявайки, че носи лична отговорност за трагедията. „Армия, в която командирите носят лична отговорност за живота на хората, е жива сила. Армия, в която никой не носи отговорност за жертвите, загива отвътре“, заявява той.

Оставката му предизвиква изненада в Украйна. Малко след това той е назначен на по-ниския по ранг, но по-пряко свързан с бойните действия пост – командващ Обединените сили.

Нов командир поема командването на Сухопътните войски на Украйна

  • Ранни години

Михайло Драпати е роден през 1982 г. в Камянец-Подилски, в Западна Украйна. През 2004 г. завършва Харковския институт на танковите войски и започва службата си като лейтенант в 72-ра отделна механизирана бригада в Киевска област.

Женен е и има син и дъщеря.

Кой е Олександър Сирски? Новият командващ украинските въоръжени сили

  • Изводи от кадровата промяна

Смяната на Олександър Сирски с Михайло Драпати е първата осезаема промяна, предизвикана от протестите срещу отстраняването на министъра на отбраната Михайло Федоров, възприеман като водеща сила в армейската модернизация, отбелязва Асошиейтед прес. Сирски е възприеман като въплъщение на старата армейска култура на командване, повлияна от съветския стил, посочва АП.

По повод новото си назначение Драпати казва, че е израснал във въоръжените сили и ще работи на новия пост отговорно с фокус и уважение към хората, защитаващи държавата сега.

Драпати е известен като много дисциплиниран и високо ефективен на бойното поле. Често пъти е бил пращан на мисии за стабилизиране на най-критичните сектори на фронта.

Той рядко се явява на публични места, но въпреки това си спечелва уважение и популярност заради миналите си победи на фронта.

Безкомпромисната позиция на Драпати се видя, когато отстраненият Федоров заяви, че украинското военно ръководство е оказало съпротива на замислените от министерството реформи. Федоров добави, че командирите, които също са настоявали за реформи, са били наказвани от Сирски. Федоров каза тогава, че три порицания в тази насока от Сирски е получил именно Драпати. В отговор на тези коментари на Федоров Драпати изрази в социалните мрежи подкрепа за ръководството на министерството на отбраната.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
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