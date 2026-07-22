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Накъде тръгва украинската армия след смяната на Сирски?

Украинският генерал заяви, че предава армия, способна не само да се отбранява, но и да настъпва

22 юли 2026, 12:05
Олександър Сирски
Олександър Сирски   
Източник: БГНЕС
  • Олександър Сирски напуска поста главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна, като заяви, че предава армия, която според него е способна не само да се отбранява, но и да провежда настъпателни операции.
  • Сирски отчете ключови действия по време на мандата си – отбраната при Авдеевка, спирането на руските настъпления в Харковска и Сумска област, Курската операция, развитието на Силите за безпилотни системи и промени в структурата на армията.
  • Новият главнокомандващ е генерал-майор Михайло Драпатий, ветеран от боевете в Донбас и командир с опит от войната след 2022 г.; той заяви, че ще изпълнява длъжността си с отговорност и уважение към украинските военнослужещи.

Александър Сирски заяви, че напуска поста на главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна. Преди да предаде командването, той направи обобщение на работата си и благодари на украинските военни.

Сирски отбелязва, че е оглавявал армията от февруари 2024 г., когато е продължавала отбраната на Авдеевка. По думите му, едно от първите решения, които е взел на този пост, е било организираното изтегляне на украинските подразделения от града, тъй като основният приоритет е бил запазването на живота на военните.

Сирски посочва, че под негово командване Силите за отбрана са спрели настъплението на руските войски в Харковска област, предотвратили са настъплението в Сумска област и са провели Курската операция. Според него целта ѝ не е била завладяването на територия на Руската федерация, а провалянето на подготвеното настъпление към Суми и Харков, отвличането на най-боеспособните сили на Русия и попълването на резервите за обмен.

"Всичко това беше изпълнено“, посочва той.

Сирски коментира също така и създаването на отделен род войски — Силите за безпилотни системи, развитието на системата за противовъздушна отбрана с използване на дронове-прехватчи, преминаването на армията към корпусна структура и промени във формирането на щабовете. Той добавя, че украинските сили са блокирали черноморското пристанище в Новоросийск, систематично унищожават "сенчестия флот“ на Русия, както и са провели операцията в Доброполе и настъпателна операция в посока Александровск.

По думите на Сирски, през тази година под негово командване са били освободени 700 квадратни километра украинска територия.

"Предавам на своя приемник армия, която не само отстоява отбраната, но и е в състояние на настъпление“, допълни той.

В края на обръщението си Сирски благодари на военнослужещите и подчерта, че ще продължи да служи на Украйна, независимо от длъжността си.

Зеленски уволни главнокомандващия Сирски

Припомняме, че президентът на Украйна Володимир Зеленски назначи Михаил Драпатий за главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна след протести за отстраняването на Сирски.

Генерал-майор Михайло Драпати, когото президентът Володимир Зеленски определи за нов главнокомандващ Въоръжените сили на Украйна, заяви, че ще изпълнява задълженията си с отговорност и уважение към хората, които защитават страната, предаде Укринформ.

Той написа това в публикация във Фейсбук.

„Благодаря на президента на Украйна за оказаното доверие, на министъра на отбраната за подкрепата и на Силите за отбрана за този нов етап от службата ми“, заяви Драпати.

По думите на генерал-майора да служи на Украйна винаги е било чест за него, а по време на война за независимост това означава да носиш "пълна отговорност".

Той изказа благодарност и на предшественика си Олександър Сирски за последователните му усилия за укрепването на въоръжените сили на Украйна.

„Ще работя отговорно, съсредоточено и с уважение към хората, които днес защитават нашата държава. Слава на нацията. Смърт на враговете“, написа Драпати.

Президентът Зеленски обяви и че ще бъде обновена структрута на генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна, посочва Укринформ.

"Реших, че новият главнокомандващ на Въоръжените сили на Украйна ще бъде Михайло Драпато ... Благодарен съм на Олександър Сирски и на всеки един от нашите войници за силните позиции на Украйна на фронта", написа Зеленски в Телеграм. 

Решението си президентът на Украйна взе на фона на ескалиращи протести в редица градове след оставката на Михайло Федоров от поста на министър на отбраната. Според украинските медии реформаторът Федоров е бил уволнен заради конфликта му с традиционалиста Сирски.

 Зеленски заяви, че "чува какво казват хората и е разговарял както с Федоров, така и с главнокомандващия на армията", съобщи ДПА.

Във видеообръщение в събота вечерта украинският държавен глава каза, че се обмислят решения относно армията, но не разкри повече подробности по въпроса.

Нов командир поема командването на Сухопътните войски на Украйна

  • Генерал-майор Михайло Драпатий - украинският командир, израснал на бойното поле

Михайло Васильович Драпатий е един от най-разпознаваемите украински военни командири от новото поколение. Офицер с дългогодишен боен опит, той преминава през почти всички нива на командване - от командир на батальон до ръководител на едни от най-важните структури във Въоръжените сили на Украйна.

  • От танков офицер до генерал

Драпатий е роден на 21 ноември 1982 г. в Каменец-Подолски, Украйна. Военният му път започва в началото на 2000-те години, когато завършва Харковския институт на танковите войски. След дипломирането си се присъединява към украинската армия и започва служба в 72-ра отделна механизирана бригада - едно от най-известните формирования на Сухопътните войски на Украйна.

През годините заема различни командни длъжности, като постепенно се издига благодарение на опита си в реални бойни условия.

  • Бойно кръщение в Донбас

Името на Драпатий става широко известно през 2014 г., когато започва войната в Донбас. Като командир на механизирано подразделение от 72-ра бригада той участва в тежките сражения в Източна Украйна.

Особено внимание получава операцията в Мариупол през май 2014 г., когато негови части извършват пробив през блокирани райони, контролирани от проруските въоръжени формирования. Действията му тогава го превръщат в един от младите офицери, смятани за символ на обновяването на украинската армия.

  • Командир по време на войната след 2022 г.

След началото на пълномащабното руско нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. Драпатий получава ключови командни роли. Той участва в организирането на отбранителни операции в южните райони на страната, включително при действията около Херсонска област.

Военният му стил е описван като ориентиран към подготовката на войските, по-добра координация между подразделенията и използване на опита от бойното поле.

През 2024 г. той е назначен за командващ оперативно-тактическата групировка „Харков“ по време на руското настъпление в Харковска област. По-късно същата година става командващ Сухопътните войски на Украйна.

  • Генерал-майор и висше командване

Михайло Драпатий получава звание генерал-майор през 2024 г. Той е носител на високи украински военни отличия, сред които пълният комплект на ордена „Богдан Хмелницки“.

През военната си кариера той се утвърждава като представител на поколението украински офицери, които израстват професионално в условията на продължителен конфликт и натрупват практически опит на фронта.

Сред военнослужещите Драпатий е възприеман като полеви командир, който предпочита да бъде близо до войниците и да взема решения на базата на реалната ситуация на бойното поле.

Неговата кариера отразява промените в украинската армия през последното десетилетие - от армия, наследила съветска структура, към въоръжени сили, адаптирани към съвременната война.

Днес генерал-майор Михайло Драпатий е сред най-влиятелните фигури в украинското военно командване и едно от имената, които често се свързват с бъдещото развитие на армията на Украйна.

Източник: Агенция "Фокус", БТА    
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