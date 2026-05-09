България

Инфлационен рекорд от 7%, но доходите растат по-бързо: Шефът на НСИ разкри защо българите избират лукса

9 май 2026, 09:01
Първи балове в евро: Колко струва „веднъж се завършва училище“

Първи балове в евро: Колко струва „веднъж се завършва училище“
Обрат в лошото време: Кога дъждовете спират и слънцето се завръща

Обрат в лошото време: Кога дъждовете спират и слънцето се завръща
Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България

Пол Мание от Франция спечели първия етап на Джиро д`Италия в България
Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“

Важно: Промяна в движението на Метролиния 3 от 11 май заради разширението към „Слатина“
Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени

Радев пред МС: Трябва да се пречупи трендът на растящите цени
Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна

Благомир Коцев: Издирват се рускоговорящи за стрелбата срещу жена в центъра на Варна
Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта

Как Десислава Радева говори без думи в деня, в който Радев пое властта
Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

П редседателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов коментира инфлацията, цените и доходите в предаването „Събуди се” по NOVA.

„Годишната инфлация за април надмина 7%. Това е рекордна стойност за последните няколко години, като по-високи нива сме измервали само през 2022 година”, каза той и уточни, че текущият ръст от 7,1% се дължи основно на ситуацията в Близкия изток и поскъпването на транспорта.

Според данните на НСИ най-драстично е увеличението при горивата. „Дизелът поскъпна с близо 50%, бензинът също бележи сериозен ръст. За първи път имаме покачване при абсолютно всички стоки и услуги”, посочи доц. Атанасов. Той отбеляза и неочаквано висок скок от 20% при ветеринарните услуги, както и 10% ръст в цените на ресторантите. Като единствена стабилна група той посочи облеклото и обувките, където цените се запазват.

Председателят на статистическия институт обясни инфлацията с две теории: повишените разходи за производство и по-високите доходи на населението, които стимулират търсенето.

Въпреки поскъпването, доц. Атанасов подчерта, че средните доходи в България растат по-бързо от цените. „Над 12% е увеличението на доходите за последната година, което изпреварва инфлацията”, заяви той. 

По думите му българите все по-често избират луксозни почивки: „Над половината от хотелите, ползвани от наши сънародници у нас, са с 4 и 5 звезди. Пътувания до Египет и Тунис вече не са екзотика, а реалност за много хора”.

Доц. Атанасов изнесе данни и за демографската ситуация в страната. „Тенденцията на висока смъртност продължава – за миналата година починалите са близо 100 хиляди души, докато родените са едва 50 хиляди”, съобщи той.

Положителна новина се наблюдава при миграцията. За последните няколко години повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. „Това са предимно хора, идващи от Турция, Украйна и завръщащи се българи от Германия. Това помага населението да не намалява толкова бързо, колкото през последните 20 години”, обясни доц. Атанасов.

По темата

Източник: Nova.bg    
Инфлация Цени Доходи НСИ Атанас Атанасов Демография Миграция Смъртност Българска икономика Луксозни почивки
Последвайте ни
Инфлационен рекорд от 7%, но доходите растат по-бързо: Шефът на НСИ разкри защо българите избират лукса

Инфлационен рекорд от 7%, но доходите растат по-бързо: Шефът на НСИ разкри защо българите избират лукса

Първи балове в евро: Колко струва „веднъж се завършва училище“

Първи балове в евро: Колко струва „веднъж се завършва училище“

От Бургас до Царевец: Джиро д'Италия превзема Стара планина в исторически етап

От Бургас до Царевец: Джиро д'Италия превзема Стара планина в исторически етап

„Магьосникът от Оз“ в Техеран: Къде е новият лидер на Иран и кой всъщност води войната

„Магьосникът от Оз“ в Техеран: Къде е новият лидер на Иран и кой всъщност води войната

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Porsche си върна короната на Нордшлайфе, като задмина SU7 Ultra с 9 секунди

Porsche си върна короната на Нордшлайфе, като задмина SU7 Ultra с 9 секунди

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 4 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 4 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 4 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 4 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Примирието в Украйна започна: Тръмп е готов на следващ ход в Москва

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп заяви в петък вечерта, че би искал прекратяването на огъня във войната на Русия в Украйна да продължи повече от три дни. „Бих искал този конфликт да приключи“, добави той

София

Затварят ключови булеварди в София днес: Вижте кои са

България Преди 2 часа

Причината е провеждането на велошествие по повод Деня на Европа

DARA с втора репетиция във Виена и послание към феновете

DARA с втора репетиция във Виена и послание към феновете

Любопитно Преди 10 часа

Като част от изпълнението на DARA с песента “Bangaranga” зрителите ще видят пищни, богати и запомнящи се хореография и сценография, които вплитат вековните ни традиции в кукерството, както и дълбока символика за неспирната борба между доброто и злото

Михаела Доцова: Влизаме в управлението с отбор от изключителни професионалисти

Михаела Доцова: Влизаме в управлението с отбор от изключителни професионалисти

България Преди 11 часа

Доцова изрази очакване новото правителство да действа смело, но и разумно, така че да върне доверието на обществото към държавните институции

Пентагонът разсекрети досиета за „супергорещо“ НЛО край секретен обект

Пентагонът разсекрети досиета за „супергорещо“ НЛО край секретен обект

Свят Преди 11 часа

Министерството на отбраната на САЩ публикува масив от 162 документа, описващи необясними явления. Сред тях се откроява доклад за „супергорещи“ сфери, които се разделят при висока скорост и маневрират по начин, непосилен за модерната бойна авиация

Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

Тръмп обяви тридневно прекратяване на огъня между Украйна и Русия и размяна на затворници

Свят Преди 12 часа

В публикация в социалните мрежи Тръмп изрази надежда, че това ще е „началото на края на много дълга, смъртоносна и трудно разрешима война"

Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

Антонио Коща поздрави премиера Радев за встъпването му в длъжност

България Преди 12 часа

Урсула фон дер Лайен също отправи своите поздрави до новоизбрания български министър-председател

Министерски съвет

Николай Копринков оглавява кабинета на премиера, назначени са 18 заместник-министри

България Преди 12 часа

Поста началник на политическия кабинет на премиера поема Николай Копринков

<p>Бъз Олдрин описва &bdquo;необичайни явления&ldquo; по време на мисията до Луната през 1969 г.</p>

Разсекретените досиета: Бъз Олдрин описва „необичайни явления“ по време на мисията до Луната

Свят Преди 13 часа

Ново разсекретени документи на Пентагона разкриват свидетелства на легендарния астронавт Бъз Олдрин за необясними светлини и обекти по време на историческата мисия „Аполо 11“. Данните хвърлят нова светлина върху десетилетните спекулации за НЛО

БНБ: 92% от левовете вече са изтеглени от обращение

БНБ: 92% от левовете вече са изтеглени от обращение

България Преди 13 часа

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България

Тревога край Лефкада: Гръцките власти проверяват морски дрон, вероятно зареден с експлозиви

Тревога край Лефкада: Гръцките власти проверяват морски дрон, вероятно зареден с експлозиви

Свят Преди 13 часа

Според един от източниците морският дрон е бил зареден с експлозиви, въпреки че гръцката армия не потвърждава информацията

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Станчо Станев е временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

България Преди 14 часа

Станчо Станев притежава богат професионален опит и отлични организаторски и ръководни качества, придобити през годините на работа в сферата на сигурността

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

София отбелязва Деня на Европа с богата програма

България Преди 14 часа

Празничният ден ще започне в 10:30 ч. на площад „Св. Александър Невски“ с велопохода „Обиколка за Европа“

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Киър Стармър заяви, че няма да подава оставка след тежките избори

Свят Преди 14 часа

Стармър заяви, че поема отговорност за “много тежките резултати”, но няма да подаде оставка

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

От бейзболната шапка до Apple Watch: Как папа Лъв XIV промени Ватикана за 365 дни

Свят Преди 14 часа

От нископрофилен кардинал до една от най-влиятелните личности в света – първата година на Лъв XIV във Ватикана пренареди пластовете в Католическата църква, сблъска се челно с Белия дом и донесе „ефекта на Лъв“ сред младото поколение

<p>Ивелина Банялиева стана първият български общински съветник във Великобритания</p>

Българката Ивелина Банялиева избрана за общински съветник във Великобритания

България Преди 15 часа

Ивелина работи активно за по-добър достъп до услуги за психично здраве и за интеграцията на източноевропейските общности във Великобритания

Всичко от днес

От мрежата

Как да предпазим домашните си любимци от кърлежи

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Камила избяга от кралския дрескод: появи се с панталон и изненада модните среди

Edna.bg

Летен Никулден събира имениците: Почитаме свети Николай Чудотворец и пророк Исая на 9 май

Edna.bg

Уембаняма поведе Сан Антонио към победа, Ню Йорк отново срази Филаделфия

Gong.bg

Илиан Илиев попадна в елитна компания

Gong.bg

Облачно с дъжд в Деня на Европа

Nova.bg

Тръмп заяви, че иска по-дълго примирие във войната между Русия и Украйна

Nova.bg