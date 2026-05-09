Инфлационен рекорд от 7%, но доходите растат по-бързо: Шефът на НСИ разкри защо българите избират лукса

П редседателят на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов коментира инфлацията, цените и доходите в предаването „Събуди се” по NOVA.

„Годишната инфлация за април надмина 7%. Това е рекордна стойност за последните няколко години, като по-високи нива сме измервали само през 2022 година”, каза той и уточни, че текущият ръст от 7,1% се дължи основно на ситуацията в Близкия изток и поскъпването на транспорта.

Според данните на НСИ най-драстично е увеличението при горивата. „Дизелът поскъпна с близо 50%, бензинът също бележи сериозен ръст. За първи път имаме покачване при абсолютно всички стоки и услуги”, посочи доц. Атанасов. Той отбеляза и неочаквано висок скок от 20% при ветеринарните услуги, както и 10% ръст в цените на ресторантите. Като единствена стабилна група той посочи облеклото и обувките, където цените се запазват.

Председателят на статистическия институт обясни инфлацията с две теории: повишените разходи за производство и по-високите доходи на населението, които стимулират търсенето.

Въпреки поскъпването, доц. Атанасов подчерта, че средните доходи в България растат по-бързо от цените. „Над 12% е увеличението на доходите за последната година, което изпреварва инфлацията”, заяви той.

По думите му българите все по-често избират луксозни почивки: „Над половината от хотелите, ползвани от наши сънародници у нас, са с 4 и 5 звезди. Пътувания до Египет и Тунис вече не са екзотика, а реалност за много хора”.

Доц. Атанасов изнесе данни и за демографската ситуация в страната. „Тенденцията на висока смъртност продължава – за миналата година починалите са близо 100 хиляди души, докато родените са едва 50 хиляди”, съобщи той.

Положителна новина се наблюдава при миграцията. За последните няколко години повече хора се заселват в България, отколкото я напускат. „Това са предимно хора, идващи от Турция, Украйна и завръщащи се българи от Германия. Това помага населението да не намалява толкова бързо, колкото през последните 20 години”, обясни доц. Атанасов.