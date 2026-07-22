Австралийка роди изключително редки еднояйчни четиризнаци

Австралийката Дженитър На’амоана роди изключително редки еднояйчни четиризнаци – Емили, Хариет, Катрин и Алекса, след естествено зачената бременност, която се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая.

Бременността е била високорискова, тъй като четирите бебета са споделяли една плацента, но майката успява да достигне до 28 седмици и 4 дни, преди раждането със секцио. Бебетата остават в интензивно отделение за новородени за укрепване.

Семейството вече има осем деца, а след раждането на четиризнаците На’амоана стартира дарителска кампания за медицински разходи и по-голям автомобил, която събра над 82 000 австралийски долара.

34-годишна майка от Австралия роди изключително рядък комплект еднояйчни четиризнаци след естествено зачената бременност, която според лекарите се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая, предава New York Post .

Дженитър На’амоана посрещна своите „скъпоценни чудеса“ Емили, Хариет, Катрин и Алекса чрез цезарово сечение на 28 седмици и четири дни от бременността на 14 юли в Кралската болница за жени и деца в Бризбейн в Хърстън, Куинсланд, съобщи Би Би Си.

На’амоана и съпругът ѝ Джортам били „изключително изненадани“, когато разбрали, че очакват еднояйчни четиризнаци, въпреки че не са използвали процедури за лечение на безплодие.

Бебетата са монозиготни четиризнаци – тоест са се развили, след като една-единствена оплодена яйцеклетка се е разделила на четири ембриона.

След раждането австралийската двойка вече е родители на осем деца, като по-големите им деца са на възраст между 1 и 10 години.

Australian mother Jenitar Na'amoana welcomed rare identical quadruplets—Emily, Harriet, Catherine and Alexa—after a high-risk pregnancy, with all babies doing well.

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Д-р Алекса Бендал, която е ръководила медицинските грижи за На’амоана, заяви, че случаят е още по-необичаен, тъй като и четирите бебета са споделяли една обща плацента.

„Еднояйчни четиризнаци се срещат веднъж на всеки 15 милиона бременности, но това да споделят една и съща плацента, това е нещо нечувано“, каза Бендал пред Би Би Си.

На’амоана е била приета в болницата още в 25-ата седмица от бременността, за да могат лекарите внимателно да следят състоянието ѝ и развитието на бебетата заради рисковете, свързани с подобна бременност.

Въпреки тези рискове тя успяла да достигне до 28 седмици и четири дни, без да развие сериозните усложнения, които лекарите очаквали.

„Винаги казвахме, че ако успеем да я доведем до 28-ата седмица, ще се справим добре“, заяви Бендал.

„Така че фактът, че имаме четири красиви и здрави бебета, родени в 28-ата седмица и четвъртия ден, е невероятен. Много сме щастливи, че сме част от това“, каза Бендал.

На’амоана „по някакъв начин е избегнала всяко усложнение и всеки риск както за себе си, така и за бебетата си“, каза още Бендал.

🇦🇺‼️ | Una mujer de 34 años de Brisbane dio a luz a cuatrillizas idénticas concebidas de manera espontánea a partir de un solo óvulo fertilizado, un fenómeno considerado inédito en Australia y con solo un par de casos registrados en el mundo. Jenitar Na’amoana, quien ya era madre… pic.twitter.com/HPea3HOzPr — UHN Plus — Salud (@UHN_Plus_Salud) July 21, 2026

На’амоана и съпругът ѝ кръстили едно от новородените Алекса в чест на лекаря. Бендал определи жеста като „красив знак на признателност“, съобщи австралийската телевизия ABC.

Очаква се новородените да останат в интензивното отделение за новородени в продължение на няколко седмици, докато продължават да укрепват и да наддават.

По-късно На’амоана стартира кампания в платформата GoFundMe, за да помогне за покриването на медицинските разходи и закупуването на по-голям автомобил за новия живот на семейството като домакинство от 10 души.

„Нашите четири скъпоценни чудеса пристигнаха благополучно. И макар сърцата ни да са изпълнени с благодарност, реалността да се грижим за четири новородени едновременно донесе предизвикателства, които никога не сме могли да си представим“, написа тя.

Към 21 юли кампанията е събрала над 82 000 австралийски долара (около 57 500 щатски долара).