Свят

Австралийка роди изключително редки еднояйчни четиризнаци

Дженитър На’амоана посрещна своите четири дъщери след бременност без ин витро процедури

22 юли 2026, 11:24
На снимката е недоносено новородено бебе в интензивно отделение за новородени (NICU)
Снимката показва едно от бебетата на Дженитър На’амоана   
Източник: БТА, БТА/AP
  • Австралийката Дженитър На’амоана роди изключително редки еднояйчни четиризнаци – Емили, Хариет, Катрин и Алекса, след естествено зачената бременност, която се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая.
  • Бременността е била високорискова, тъй като четирите бебета са споделяли една плацента, но майката успява да достигне до 28 седмици и 4 дни, преди раждането със секцио. Бебетата остават в интензивно отделение за новородени за укрепване.
  • Семейството вече има осем деца, а след раждането на четиризнаците На’амоана стартира дарителска кампания за медицински разходи и по-голям автомобил, която събра над 82 000 австралийски долара.

34-годишна майка от Австралия роди изключително рядък комплект еднояйчни четиризнаци след естествено зачената бременност, която според лекарите се случва приблизително веднъж на 15 милиона случая, предава New York Post.

Дженитър На’амоана посрещна своите „скъпоценни чудеса“ Емили, Хариет, Катрин и Алекса чрез цезарово сечение на 28 седмици и четири дни от бременността на 14 юли в Кралската болница за жени и деца в Бризбейн в Хърстън, Куинсланд, съобщи Би Би Си.

На’амоана и съпругът ѝ Джортам били „изключително изненадани“, когато разбрали, че очакват еднояйчни четиризнаци, въпреки че не са използвали процедури за лечение на безплодие.

Бебетата са монозиготни четиризнаци – тоест са се развили, след като една-единствена оплодена яйцеклетка се е разделила на четири ембриона.

След раждането австралийската двойка вече е родители на осем деца, като по-големите им деца са на възраст между 1 и 10 години.

Д-р Алекса Бендал, която е ръководила медицинските грижи за На’амоана, заяви, че случаят е още по-необичаен, тъй като и четирите бебета са споделяли една обща плацента.

„Еднояйчни четиризнаци се срещат веднъж на всеки 15 милиона бременности, но това да споделят една и съща плацента, това е нещо нечувано“, каза Бендал пред Би Би Си.

На’амоана е била приета в болницата още в 25-ата седмица от бременността, за да могат лекарите внимателно да следят състоянието ѝ и развитието на бебетата заради рисковете, свързани с подобна бременност.

Въпреки тези рискове тя успяла да достигне до 28 седмици и четири дни, без да развие сериозните усложнения, които лекарите очаквали.

„Винаги казвахме, че ако успеем да я доведем до 28-ата седмица, ще се справим добре“, заяви Бендал.

„Така че фактът, че имаме четири красиви и здрави бебета, родени в 28-ата седмица и четвъртия ден, е невероятен. Много сме щастливи, че сме част от това“, каза Бендал.

На’амоана „по някакъв начин е избегнала всяко усложнение и всеки риск както за себе си, така и за бебетата си“, каза още Бендал.

На’амоана и съпругът ѝ кръстили едно от новородените Алекса в чест на лекаря. Бендал определи жеста като „красив знак на признателност“, съобщи австралийската телевизия ABC.

Очаква се новородените да останат в интензивното отделение за новородени в продължение на няколко седмици, докато продължават да укрепват и да наддават.

По-късно На’амоана стартира кампания в платформата GoFundMe, за да помогне за покриването на медицинските разходи и закупуването на по-голям автомобил за новия живот на семейството като домакинство от 10 души.

„Нашите четири скъпоценни чудеса пристигнаха благополучно. И макар сърцата ни да са изпълнени с благодарност, реалността да се грижим за четири новородени едновременно донесе предизвикателства, които никога не сме могли да си представим“, написа тя. 

Към 21 юли кампанията е събрала над 82 000 австралийски долара (около 57 500 щатски долара).

Източник: New York Post      
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