Свят

На косъм от смъртта: Мъжът, засмукан от прозорец на самолет, проговори за ужаса

На 10 юли 61-годишният Любиша Карович е бил на борда на полет на Райънеър от Гърция за Германия, когато е бил почти изсмукан от самолета през пръснатия прозорец до седалката си – 11F

Надежда Неменски Надежда Неменски

Обновена преди 32 минути / 22 юли 2026, 11:38
На косъм от смъртта: Мъжът, засмукан от прозорец на самолет, проговори за ужаса
Източник: iStock/GettyImages

П ътникът, който беше частично засмукан извън самолет на Райънеър (Ryanair), след като прозорец се счупи малко след излитането, проговори за ужасяващото преживяване, което го е оставило „наполовина вътре и наполовина извън самолета“.

На 10 юли 61-годишният Любиша Карович е бил на борда на полет на Райънеър от Гърция за Германия, когато е бил почти изсмукан от самолета през пръснатия прозорец до седалката си – 11F, пише The New York Post.

Карович, сръбски предприемач, сподели пред „Гардиън“, че в близо 11-те дни отпреди преживяването на косъм от смъртта, именно моментите преди „хаоса, катастрофата“ не му дават да заспи. „Експлозията е това, което помня. Това е шумът преди хаоса, шумът, който е винаги там, когато затворя очи, за да спя“, казва Карович. 

„Казват ми, че съм припаднал два пъти и още веднъж вътре в самолета и че лицето ми за кратко е било подпухнало и деформирано заради налягането и въздушната струя“, добавя той.

Въпреки че бащата на две деца е получил сериозни изгаряния и синини по дясната си ръка, от подмишницата до гърдите, той благодари на късмета си, че е жив. „Имах късмет. Не помня много, а главата и шията все още ме болят, но съм жив“, казва Карович пред изданието. 

Лекарите са информирали Карович, че възстановяването му ще бъде бавно и че трябва да носи шийна яка през следващите шест седмици, след което ще се прецени дали е необходима операция.

„Може да е било от предпазния колан – фактът, че все още бях закопчан. Но може да е било и съдба. Вярвам в Бога и Му благодаря всеки ден“, казва Карович за оцеляването си.

За адвоката на Карович – Василис Циарас, 61-годишният мъж, който е пътувал за Германия за рождения ден на брата си, е „жив по случайност“.

„Любиша се размина на косъм със смъртта. Когато кабината загуби налягане, той бе изхвърлен от прозореца от гърдите нагоре и веднага е загубил съзнание“, казва Циарас.

„На 15 000 фута (около 4500 метра) той се озова с глава и дясна ръка извън самолета, който се движеше със скорост над 600 км/ч. Представете си го! Той погледна смъртта, онзи друг свят, и се върна“, добави гръцкият адвокат.

Съпругата на Карович – Светлана, е седяла три реда зад него и се притекла, за да хване съпруга си, който е бил „наполовина вътре и наполовина извън самолета“ в продължение на около минута и половина до две минути. „Никой от кабинния екипаж не помогна. Направиха го пътниците“, казва Светлана.

„Един мъж, мисля, че беше албанец, беше невероятен. Направи всичко възможно, за да го изтегли вътре, а след това се опита да блокира прозореца — първо с чанта, която веднага бе засмукана навън, а след това с куфар, което проработи. Вечно сме му благодарни“, разказва още тя.

Докато от Райънеър защитиха действията на кабинния екипаж, заявявайки, че са свършили „феноменална работа“, Циарас оспорва това, според информацията на „Гардиън“. „Нямаме оплаквания от пилота, който спази протоколите за безопасност и се справи много добре със ситуацията“, казва Циарас, визирайки рязкото снижаване, което пилотите са длъжни да предприемат в случай на загуба на налягане в кабината.

„Моят клиент е припаднал два или три пъти – веднъж извън самолета, когато беше частично засмукан през прозореца, и два пъти вътре, когато отново е загубил съзнание. В нито един момент кабинният екипаж не се притече на помощ“, твърди адвокатът.

Позовавайки се на свидетелски показания, Циарас твърди, че „всички са били съгласни, че екипажът е бил в състояние на шок, уплашен, че самолетът ще се разбие“, и че именно пътниците на борда са се организирали и са оказали помощ.

В изявление за изданието от Райънеър обаче заявяват, че по време на процеса на дехерметизация и рязко снижаване всички пътници и екипаж са длъжни да останат по местата си и да поставят кислородните си маски.

„Веднага щом самолетът слезе на безопасна височина, нашият кабинен екипаж пое грижата за г-н Карович и му помогна, премествайки го на други седалки (до съпругата му) и уреди лекар на борда да седне до тях, докато самолетът кацна безопасно обратно в Солун“, както и „осигури медицинска помощ, която да чака при кацането в Солун“.

Според изданието със сина на Карович, който е направил резервацията на билета от името на баща си, е бил установен контакт от страна на Райънеър, но нито Карович, нито съпругата му са били потърсени или са получили подкрепа или помощ от нискотарифната авиокомпания.

„Има кадри, които се връщат в съзнанието ми, шумът от експлозията, хаосът, но искам да се възстановя. И да, трябва да има и обезщетение. Не само имейли, които са фокусирани върху повторно резервиране на полета“, казва Карович.

Националният борд за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB) обяви в четвъртък, че поема разследването на ужасяващия инцидент под ръководството на Гърция.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: The New York Post    
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