411 имота, „Порше“ за 1795 лв. и фирми: ДПС с обвинения срещу Иван Демерджиев

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Д епутатът от ДПС Хамид Хамид представи данни за имуществото и бизнес участията на бившия вътрешен министър Иван Демерджиев и съпругата му Анета Демерджиева. Той заяви, че информацията е събрана от Имотния регистър и Търговския регистър и ще бъде изпратена до прокуратурата за проверка, предаде DarikNews.bg

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По думите на Хамид физическите лица и дружествата, контролирани от семейство Демерджиеви, притежават общо 411 недвижими имота.

„От тях към настоящия момент 7 са апартаменти, а останалите са строителства и земеделски земи“, заяви депутатът.

Той посочи, че общият материален интерес по описаните сделки с имоти на физическите лица възлиза на 368 000 лева при покупките и 352 000 лева при продажбите.

Според представените от него данни общият материален интерес по сделките на юридическите лица, контролирани от семейството, е над 16 млн. лева.

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Твърдения за сделки за над 26 млн. лева

Хамид заяви, че през последните години са извършени покупко-продажби на обща стойност над 26 млн. лева.

Той допълни, че през 2019 г. Иван Демерджиев е станал съдружник във фирма, която се занимава с изкупуване на земеделски земи.

По думите му дружеството е придобило имоти в Пловдивска област с обща площ над 450 декара.

„В схемата участват лица от Министерството на земеделието, без намесата на които това не би било възможно“, заяви Хамид, като се позова и на медийни публикации по темата.

Според него въпросните сделки са донесли на Демерджиев и негови съдружници над 5 млн. лева.

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Спор за сделка с автомобил

Хамид коментира и декларирано имущество на бившия вътрешен министър, като заяви, че през 2020 г. Демерджиев е придобил автомобил „Порше“ на стойност 1795 лева.

„В декларацията му пред КПКОНПИ също е потвърдено, че през 2020 година купува "Порше" на стойност 1795 лева“, каза депутатът.

Той обвини Демерджиев, че е извършвал „фиктивни сделки“ с цел избягване на данъчни задължения и прикриване на действителната собственост.

Тези твърдения не са подкрепени с влязъл в сила акт или установено нарушение, а представената от Хамид информация предстои да бъде проверена от компетентните органи.

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Демерджиев: Това е лична вендета

Хамид заяви още, че след негово изказване по темата Иван Демерджиев му е отправил заплахи.

„Сутринта, когато дойде министър Демерджиев, ми се закани, че става много интересно. По всичко личи, че става въпрос за негова лична вендета“, каза депутатът.

По думите му атаката срещу него е свързана с политически амбиции на бившия министър.

Към момента Иван Демерджиев не е представил публично подробен отговор на конкретните твърдения, изнесени от Хамид Хамид.