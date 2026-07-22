USEUCOM: САЩ разполагат с отбранителни способности в България и остават в готовност

От командването подчертаха, че американските сили остават в готовност да реагират на евентуални заплахи

С ъединените щати разполагат с регионални отбранителни способности по източния фланг на НАТО, включително в България, и продължават да работят в тясно сътрудничество с българското правителство, както и със своите съюзници и партньори в региона. Това заявиха от Европейското командване на въоръжените сили на САЩ (USEUCOM).

Парламентът решава за разполагането на американски самолети в "Безмер"

От командването подчертаха, че американските сили остават в готовност да реагират на евентуални заплахи.

„САЩ имат регионални защитни способности в Източния фланг на НАТО, включително в България, и работят в тясно сътрудничество с правителството, както и със своите съюзници и партньори в по-широкия регион. Оставаме бдителни и сме готови да противодействаме на всякакви потенциални заплахи“, посочват от USEUCOM.

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Искане за разполагане на самолети в авиобаза „Безмер“

Изявлението идва на фона на продължаващия обществен и политически дебат около искането на САЩ за временно разполагане на до осем самолета-цистерни в България.

В края на юни кабинетът на премиера Румен Радев реши американските самолети да напуснат летище „Васил Левски“ – София. Няколко седмици по-късно правителството съобщи, че е получило ново запитване от американската страна.

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Този път предложението е самолетите да бъдат разположени не на гражданско летище, а във военната авиобаза „Безмер“ край Ямбол.

Според правителството машините ще изпълняват единствено логистични задачи, свързани с дозареждане във въздуха, без да извършват бойни мисии от българска територия. Окончателното решение за пребиваването им трябва да бъде взето от Народното събрание.

Предупреждение от Иран

Темата предизвика реакция и от страна на Техеран.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей предупреди България да не допуска територията ѝ да бъде използвана от Съединените щати за военни операции срещу Иран.

Военният министър: Нямам притеснения за американските самолети

Българските власти вече заявиха, че страната няма да участва в бойни действия и че евентуалното разполагане на американски самолети е свързано единствено с изпълнение на логистични задачи в рамките на съюзническите ангажименти на страната в НАТО.