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Тръмп с пряка заплаха: САЩ готвят удар по най-тайния ядрен обект на Иран

„Много е вероятно да ударим този район съвсем скоро. И те с нищо не могат да го предотвратят“, заяви Тръмп във вторник

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юли 2026, 11:25
Тръмп с пряка заплаха: САЩ готвят удар по най-тайния ядрен обект на Иран
Източник: iStock/GettyImages

П резидентът Доналд Тръмп продължава да твърди, че САЩ ще нападнат иранската Pickaxe Mountain, привличайки вниманието към предполагаемото подземно ядрено съоръжение, където Израел смята, че Техеран е съхранил част от запасите си от обогатен уран и модерни центрофуги за обогатяване.

„Много е вероятно да ударим този район съвсем скоро. И те с нищо не могат да го предотвратят“, заяви Тръмп във вторник.

В отговор Техеран предупреди, че всяко нападение на САЩ срещу ирански ядрени съоръжения ще се третира като разширяване на войната в региона, съобщиха държавните медии рано сутринта в сряда.

Ето какво знаем за Pickaxe Mountain.

Какво представлява обектът?

Pickaxe Mountain е силно укрепено съоръжение, разположено дълбоко под земята в централната част на страната, на около миля (1,6 км) южно от съоръжението за обогатяване на уран в Натанз, което преди това беше бомбардирано от САЩ и Израел. Това го прави трудна мишена за САЩ и Израел, както и за евентуална сухопътна операция.

Съоръжението е закопано на най-малко 100 метра под голяма планина, наречена Кух-е Коланг Газ Ла , според Института за наука и международна сигурност (ISIS).

Строителството на съоръжението започна през 2020 г. По онова време Иран го декларира пред Международната агенция за атомна енергия на ООН като бъдеща база за сглобяване на центрофугите, които произвеждат ядрено гориво.

Обектът до голяма степен е обвит в мистерия; няма публично достъпни схеми и експертите правят изводите си главно чрез анализ на сателитни изображения. Чрез тези изображения, се казва в скорошен доклад на ISIS, знаем, че съоръжението разполага с няколко тунелни комплекса, голям периметър за сигурност и входове, които са укрепени с бетон за защита от евентуални въздушни удари.

Смята се, че съоръжението все още не функционира и строителството продължава. Тези усилия може да са се засилили през последната година, като строителството се е увеличило, след като Израел и САЩ взеха на прицел други ирански ядрени съоръжения през юни 2025 г. Сред ударените обекти беше и комплексът за обогатяване на уран в Натанз, разположен само на няколко мили от Pickaxe Mountain.

Има няколко възможни причини за тази увеличена активност на площадка Pickaxe Mountain, според Центъра за стратегически и международни проучвания. Иран би могъл да изгражда центрофуги, както заявява пред ООН; би могъл да разширява дейността си, пренасяйки операции от другите разрушени съоръжения; или би могъл да създава таен обект за обогатяване на уран – ключов компонент за производството на ядрени оръжия.

Има ли там обогатен уран?

Израелското разузнаване смята, че Иран е преместил част от запасите си от обогатен уран и модерни центрофуги за обогатяване в Pickaxe Mountain след атаките през миналия юни, съобщи израелски източник, запознат с въпроса, пред CNN.

По време на тази 12-дневна война Израел нанесе удари по три ключови ирански ядрени съоръжения – Натанз, Исфахан и Фордо – и ликвидира редица водещи учени, участващи в ядрените изследвания и разработки. САЩ се присъединиха към боевете близо до края на войната, поразявайки същите три съоръжения с много по-мощни бомби – атаки, при които Тръмп заяви, че ядрените способности на Иран са били „заличени“. Но нито САЩ, нито Израел удариха Pickaxe Mountain.

По-късно разузнаването на САЩ и ООН загатна, че части от иранската ядрена програма остават непокътнати, макар и повредени. Оттогава обща цел на САЩ и Израел стана или да накарат Иран да се освободи от своя запас от около 450 кг високообогатен уран, или да го отнемат от него.

Преди това CNN съобщи, че Иран драматично е засилил усилията си да запечата своя скрит високообогатен уран, като нарочно е срутил тунели и е поставил експлозивни мини на входовете.

Запитан във вторник дали Иран е преместил модерните си центрофуги в Pickaxe Mountain, Тръмп изглежда омаловажи израелските доклади, заявявайки: „Нямаме това потвърдено официално“.

По-рано през юли висш източник от сигурността в Техеран заяви пред CNN, че твърденията за ядрени дейности в Pickaxe Mountain са неверни. Иран поддържа тезата, че ядрената му програма е единствено за мирни енергийни цели и планира да изгради допълнителни АЕЦ, за да задоволи вътрешните си енергийни нужди и да освободи повече петрол за износ.

Възможно ли е обектът да бъде атакуван от САЩ и Израел?

Анализаторите имат смесени мнения. Експертът по неразпространение на ядреното оръжие Андреа Стрикър заяви пред CNN, че Тръмп трябва да действа, за да обезвреди Pickaxe Mountain, така че да попречи на Иран да „възстанови възможностите си за обогатяване или за създаване на ядрено оръжие и да има достъп до хиляди центрофуги, които представляват остатъците от ядрената му програма“.

Макар че една сухопътна операция би била сложна, докладът на ISIS посочва няколко възможни пътя за атака.

Тайното съоръжение се нуждае от вентилация, отопление, охлаждане, доставки, захранване и персонал – все неща, които представляват „уязвими места, които САЩ и Израел биха могли да използват“, се казва в него. Ударите обаче може да нямат желания ефект, тъй като основната част от съоръжението най-вероятно е дълбоко вкопана под земята.

Джеймс Актън, съдиректор на програмата за ядрена политика в фондацията „Карнеги“, публикува в X, че се съмнява САЩ да могат да направят нещо повече от това да срутят тунелите за достъп в Pickaxe Mountain. „Това обаче не променя съществено играта“, допълва Актън.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: CNN    
Иран САЩ Ядрена програма Pickaxe Mountain Обогатен уран Доналд Тръмп Конфликт Израел Натанз Международна сигурност
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