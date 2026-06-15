НСИ измери нулева месечна инфлация за май, годишната е 6,9%

П рез май 2026 г. месечната инфлация, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е нулева, а годишната инфлация е 6,9 на сто, съобщи Националният статистически институт (НСИ). Инфлацията от началото на годината (май 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е 3,8 на сто. Средногодишната инфлация за периода юни 2025 - май 2026 г. спрямо периода юни 2024 - май 2025 г. е 5 на сто.

Според експресната предварителна оценка на НСИ през май 2026 г. се очакваше месечната инфлация да бъде 0,2 на сто, а годишната инфлация - 7 на сто, показва справка в НСИ.

През април 2026 г. месечната инфлация беше 1,8 на сто, а годишната - 6,8 на сто, а според експресната предварителна оценка на НСИ през месеца се очакваше месечната инфлация да бъде 2 на сто, а годишната инфлация - 7,1 на сто.

През март 2026 г. месечната инфлация беше 0,9 на сто, а годишната - 4,1 на сто, а експресните данни сочиха съответно - 0,7 на сто, и 3,9 на сто. Флаш инфлацията за февруари беше 0,3 на сто на месечна база и 3,3 на сто на годишна, а окончателните стойности бяха 0,4 на сто, и 3,3 на сто. По експресни оценки годината започна с очаквана месечна инфлация от 0,7 на сто и годишна - 3,6 на сто, а по окончателни данни на НСИ през януари 2026 г. месечната инфлация беше 0,6 на сто, а годишната - 3,5 на сто.

НСИ: Инфлацията от началото на годината е минус 1.0%

Движението на цените през май

Според ИПЦ през май 2026 г. цените на стоките и услугите са увеличени в следните потребителски групи: „Услуги на ресторанти и хотели“ - с 0,9 на сто; „Алкохолни напитки, тютюневи изделия“ - с 0,9 на сто; „Транспорт“ - с 0,8 на сто; „Информация и комуникация“ - с 0,7 на сто; „Здравеопазване“ - с 0,5 на сто; „Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива“ - с 0,2 на сто; „Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайно поддържане на дома“ - с 0,2 на сто; „Облекло и обувки“ - с 0,1 на сто.

По-ниски са цените на стоките и услугите в групите: „Развлечения, спорт и култура“ - с 2 на сто; „Хранителни продукти и безалкохолни напитки“ - с 0,4 на сто; „Лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги“ - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групите: „Образователни услуги“ и „Застрахователни и финансови услуги“.

НСИ: Годишната инфлация в България през декември е 5 на сто

Натрупана инфлация

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (май 2026 г. спрямо май 2023 г.) е 13,4 на сто, а за последните пет години (май 2026 г. спрямо май 2021 г.) е 44,3 на сто.

НСИ: Годишната инфлация през септември е 5,6%

Индекс на цените за малката кошница

През май 2026 г. месечното изменение на индекса на цените на малката кошница е минус 0,5 на сто, а годишното изменение за май 2026 г. спрямо май 2025 г. е 3,9 на сто.

Цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20 процента от домакинствата са се променили спрямо предходния месец, както следва: услуги - увеличение с 0,1 на сто; хранителни продукти - намаление с 0,8 на сто; нехранителни стоки - намаление с 0,5 на сто.