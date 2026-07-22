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Археолози откриха уникална монета с лика на римски узурпатор в Англия

Археолози откриха рядка римска монета от 287 г. при разкопки в Англия. Тя носи лика на бунтовния генерал Караузий, който избягал от екзекуция, обявил се за император и създал независима държава в Британия

22 юли 2026, 12:04
Археолози откриха уникална монета с лика на римски узурпатор в Англия
Източник: iStock

У никално находка излезе наяве при археологически разкопки в Източна Англия. Изследователи, работещи по трасето на бъдеща жп линия, откриха изключително рядка римска монета от 287 г. с лика на самозвания император Караузий, съобщава The Independent.

Разкопките се провеждат в над 1000 проучвателни изкопа в графствата Бедфордшър и Кеймбриджшър по маршрута на новата железопътна линия East West Rail, която ще свързва Оксфорд, Бедфорд и Кеймбридж. Целта на екипа е да проучи и съхрани археологическото наследство, преди да започне строителството.

До момента учените са извадили десетки ценни артефакти, сред които древни монети, керамика и съд от късната желязна епоха.

Кой е император Караузий?

Безспорно най-впечатляващото откритие до момента е 1740-годишната монета, върху която ясно се вижда името на Караузий.

Историята му е като от филмов сценарий: Караузий е бил командир на римския флот в Ламанша (Classis Britannica). След като е обвинен, че задържа за себе си част от заграбените пиратски съкровища, император Максимиан издава заповед за екзекуцията му.

За да спаси живота си, той избягва в Британия, където обявява независимост от Рим и се провъзгласява за император на Британия и Северна Галия. Узурпаторът управлява държавата си от 286 до 293 г., когато е коварно убит от собствения си финансов министър Алeкт.

Разкрития от Желязната епоха до Римската империя

Освен монетата на Караузий, археолозите са открили и друг римски артефакт от II век – монета, вероятно сечена по времето на императорите Антонин Пий или Марк Аврелий.

Сред находките има и ръчно изработен глинен съд с релефни орнаменти, датиран между 50 г. пр.н.е. и 50 г. от н.е. (късната Желязна епоха).

„Когато копаеш на тези места, често си първият човек, който вижда тези предмети от 2000 години насам, а понякога и от по-отдавна. Чувството е наистина специално и невероятно“, споделя ръководителят на археологическите проучвания Джос Пайпър-Джарет.

Мащабният проект предвижда проучването на общо 6000 археологически обекта по цялото жп трасе в рамките на следващите две години. След приключване на разкопките всички артефакти ще бъдат почистени, анализирани, каталогизирани и предадени на музея за постоянно съхранение.

Източник: The Independent    
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