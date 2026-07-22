България

Младеж наръга непълнолетно момиче във врата посред нощ в Благоевград

МВР разследва причините за инцидента и действията на задържания

22 юли 2026, 11:44
Хладно оръжие
Илюстративна снимка на хладно оръжие   
Източник: IStock
  • Непълнолетен младеж е задържан в Благоевград, след като е наранил с остър предмет малолетно момиче в областта на врата.
  • Сигналът е подаден около 23:50 ч. от Центъра за спешна медицинска помощ към Второ районно управление на МВР в града.
  • По случая е образувано досъдебно производство и е уведомена Районната прокуратура в Благоевград.

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Задържан е непълнолетен младеж, порязал с остър предмет малолетно момиче в областта на врата, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Сигналът за инцидента е подаден около 23.50 ч. тази нощ във Второ районно управление в Благоевград от Центъра за спешна медицинска помощ. 

За случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград, а е образувано досъдебно производство.

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Предпазването от насилие представлява набор от стратегии, умения и действия, чиято цел е да предотвратят, намалят риска или да осигурят адекватен отговор при физическа, вербална, емоционална или друг вид агресия. Този подход е комплексен и обхваща превантивни мерки, техники за деескалация на конфликти и методи за физическа самозащита, като основната цел е запазването на личната безопасност и благополучие.

  • Превенция и ситуационна осъзнатост

Основата на личната безопасност е превенцията. Ключов елемент е развиването на ситуационна осъзнатост – способността за активно наблюдение и оценка на заобикалящата среда, хората и потенциалните рискове. Превантивните мерки включват избягване на опасни или слабо осветени места, особено в късните часове; информиране на доверен човек за своите планове и местонахождение; както и движение с уверена походка и изправена стойка. Важно е да се обръща внимание на интуицията – ако дадена ситуация или човек предизвикват усещане за дискомфорт или заплаха, е препоръчително човек да се оттегли възможно най-бързо. В дигиталната ера превенцията включва и защита на личните данни онлайн и предпазливост при комуникация с непознати.

  • Техники за деескалация

Когато конфронтацията изглежда неизбежна, основната цел е да се намали напрежението, преди то да ескалира във физическо насилие. Техниките за деескалация изискват запазване на спокойствие и самоконтрол. Препоръчително е да се използва уверен, но неагресивен тон на гласа, да се поддържа безопасна дистанция и да се избягва предизвикателен зрителен контакт или заплашителна стойка на тялото. Изслушването на агресора и опитът за вербално успокояване на ситуацията, без да се влиза в спор, може да намали враждебността. Поставянето на ясни вербални граници с фрази като „Моля, отдръпнете се“ и активното търсене на възможност за безопасно напускане на мястото са критично важни стъпки.

  • Физическа самозащита и търсене на помощ

Физическата самозащита е крайна мярка, прилагана единствено когато съществува непосредствена заплаха за живота или здравето и няма друг изход. Нейната цел не е да се спечели битка, а да се създаде възможност за бягство. Ефективните техники са прости, инстинктивни и насочени към уязвими зони на тялото като очи, гърло, слабини и колене. Използването на елемента на изненадата, силните викове за привличане на внимание и употребата на подръчни предмети (ключове, чанта) могат да осигурят решаващо предимство. След инцидент е от съществено значение незабавно да се потърси помощ. Това включва уведомяване на правоприлагащите органи (на телефон 112), търсене на медицинска помощ при нужда и споделяне с близки или специалисти като психолози. В много държави функционират горещи линии и организации, предлагащи безплатна и анонимна подкрепа за жертви на насилие.

 

Източник: БГНЕС    
Благоевград нападение непълнолетен малолетно момиче задържан МВР прокуратура инцидент Спешна помощ досъдебно производство
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