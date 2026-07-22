България

Пламен Тончев отново оглави ДАНС, 175 депутати гласуваха „за“

Кандидатурата му беше подкрепена от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС и ДПС, а опозицията обвини управляващите в „завръщане на стария модел“

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 11:26
Пламен Тончев отново оглави ДАНС, 175 депутати гласуваха „за“
Източник: БГНЕС

Н ародното събрание избра Пламен Тончев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за втори път. Кандидатурата му получи подкрепата на 175 народни представители.

„За“ гласуваха 127 депутати от парламентарната група на „Прогресивна България“, 33 от ГЕРБ-СДС и 15 от ДПС. Против назначението се обявиха общо 34 народни представители от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а 12 депутати от „Възраждане“ се въздържаха.

Пламен Тончев се явява на изслушване в НС за втори мандат начело на ДАНС

След гласуването Асен Василев от ПП определи избора като продължаване на стария модел на управление.

„Вие, ПБ, току що инсталирахте още един човек на модела на олигархията. Вие не разграждате модела на олигархията, а го доизграждате заедно с ГЕРБ и ДПС. Честито!“, заяви той в отрицателен вот.

  • Мотивите на управляващите

В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от „Прогресивна България“ представи доклада от изслушването на Тончев, проведено на 16 юли.

Според него професионалният и институционален опит на кандидата отговаря на изискванията за ръководител на контраразузнавателната служба.

„Съчетанието от доказани ръководни качества, отлично познаване на нормативната уредба и капацитет за носене на отговорност е достатъчна гаранция за ефективното, прозрачно и законосъобразно управление на агенцията“, посочи Тодоров.

Подкрепа за кандидатурата изрази и вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Съчетаването на доказани управленски умения, отлично познаване на нормативната уредба и капацитет за носене на отговорност според Министерския съвет е солидна гаранция за ефективното, прозрачно и законосъобразно управление на ДАНС“, заяви той.

Румен Радев предлага Пламен Тончев за председател на ДАНС

  • Критики от опозицията

От „Демократична България“ обявиха, че няма да подкрепят кандидатурата. Божидар Божанов посочи като аргументи предишното напускане на Тончев от ДАНС, позициите му по темата с машинното гласуване, както и работата на финансовото разузнаване.

Той заяви, че при процедурата за избор на председател на агенцията не е била включена справка от прокуратурата и следствието за евентуални висящи досъдебни производства.

Божанов каза, че има информация за три досъдебни производства, свързани със семейството на Тончев, но уточни, че това са непотвърдени данни и информацията е следствена тайна.

„Всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някакво важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени“, заяви депутатът.

Той критикува и ролята на Тончев при казуса с машинното гласуване на местните избори, както и големия брой разрешения за използване на специални разузнавателни средства спрямо магистрати.

„Той най-малкото е можел да се усъмни, че може би не е редно с негов подпис стотици магистрати да бъдат подслушвани“, каза Божанов.

От „Продължаваме промяната“ също заявиха, че няма да подкрепят Тончев. Николай Денков посочи, че го познава професионално, но според него кандидатът е неподходящ за поста.

„Пламен Тончев познава добре материята, но той е абсолютно неподходящ за тази роля днес, защото през годините той доказа, че изпълнява политически поръчки“, заяви Денков.

По думите му председателят на ДАНС трябва да бъде политически неутрален, каквото изискване поставя Законът за защита на националната сигурност.

ПП: Пламен Тончев е крайно неподходящ за председател на ДАНС

  • Защита от ГЕРБ-СДС

Даниел Митов от ГЕРБ-СДС защити професионалните качества на Тончев и заяви, че партията му подкрепя кандидатурата заради опита му.

„Познаваме качествата на г-н Тончев. Имаме ясен поглед не просто върху работата му, а и върху отношението на нашите съюзнически и партньорски служби към него“, каза Митов.

Според него Тончев може да подобри работата на агенцията в условията на променяща се среда за сигурност.

„Знаем, че г-н Тончев е в състояние да осигури такава координация със съюзническите и партньорските служби“, допълни той.

Митов отхвърли и твърденията за липса на действия срещу чужд шпионаж, като посочи, че България активно обменя информация със съюзническите си служби.

  • Спорове около предишния мандат на Тончев

По време на дебата депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев постави въпрос защо по време на предишния мандат на Тончев не е бил разкрит нито един шпионин на британската служба МИ6.

„Аз смятам, че не е нормално и би било редно за всичките тези години ДАНС и всичките служби поне един шпионин на МИ6 да бяха хванали“, заяви той.

От партията поставиха и въпроси, свързани с дейността на украинската компания КУБ в България и действията на контраразузнаването по случая.

Коста Стоянов от „Възраждане“ попита какви мерки е предприела ДАНС срещу предполагаеми незаконни дейности, свързани с организацията.

  • Втори мандат начело на агенцията

Пламен Тончев вече е бил председател на ДАНС. Той беше назначен на поста през 2021 г. и ръководеше агенцията по време на няколко служебни и редовни правителства.

Даниел Митов припомни, че Тончев е бил начело на службата и по време на управлението на кабинета на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Според него решението за повторното му назначаване е свързано с необходимостта от стабилност и професионално управление на службата.

След избора Пламен Тончев отново поема ръководството на ДАНС на фона на сериозни политически спорове за ролята и независимостта на службите за сигурност.

Редактор: Василена Василева
Източник: БГНЕС    
Пламен Тончев ДАНС Народно събрание Национална сигурност Избор за председател Втори мандат Политически дебат Контраразузнаване Опозиция ГЕРБ-СДС
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Пламен Тончев отново оглави ДАНС, 175 депутати гласуваха „за“

Пламен Тончев отново оглави ДАНС, 175 депутати гласуваха „за“

Любов в светлината на прожекторите: Коя е Инес Гарсия, момичето до Ламин Ямал

Любов в светлината на прожекторите: Коя е Инес Гарсия, момичето до Ламин Ямал

411 имота, „Порше“ за 1795 лв. и фирми: ДПС с обвинения срещу Иван Демерджиев

411 имота, „Порше“ за 1795 лв. и фирми: ДПС с обвинения срещу Иван Демерджиев

Марк Антъни стана баща за осми път на 57 години

Марк Антъни стана баща за осми път на 57 години

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

От Пловдив до Milan Design Week: Как ROOMSTUDIO създава български high-end дизайн

biss.bg
11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

11 метода как да успокоим сексуално възбудено куче

dogsandcats.bg
<p>Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона</p>
Ексклузивно

Новите шампиони от Световното първенство ще получат рекордна награда от $51 милиона

Преди 2 дни
Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното
Ексклузивно

Страст на трибуните: Тимоти Шаламе и Кайли Дженър с романтични целувки на Световното

Преди 2 дни
Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед
Ексклузивно

Пълно опустошение: Градушка попиля Сатовчанско, село Плетена е под вода и лед

Преди 2 дни
Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното
Ексклузивно

Мелания Тръмп прикова вниманието на финала на Световното

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп и Джани Инфантино

Неочакван ход: Доналд Тръмп иска шефът на ФИФА Джани Инфантино начело на ООН

Свят Преди 15 минути

56-годишният Инфантино се сближи с Тръмп покрай организацията на тазгодишното Световно първенство по футбол, като роденият в Швейцария спортен функционер направи всичко възможно, за да го oчарова и приобщи, давайки му дори встъпителната „Награда за мир“ на ФИФА през декември

Олександър Сирски

Олександър Сирски се оттегля като главнокомандващ на ВСУ, отчете успехите си във войната

България Преди 15 минути

Украинският генерал заяви, че предава армия, способна не само да се отбранява, но и да настъпва

Имотът най-вероятно ще бъде върнат на НАП

Имотът на улица "Врабча" 23 в София се отнема от ДПС

България Преди 38 минути

Това става с решение на правителството

Българите харчат по 35 евро месечно за култура

Българите харчат по 35 евро месечно за култура

Парите ни Преди 39 минути

Музеите водят пред театрите

На косъм от смъртта: Мъжът, засмукан от прозорец на самолет, проговори за ужаса

На косъм от смъртта: Мъжът, засмукан от прозорец на самолет, проговори за ужаса

Свят Преди 42 минути

На 10 юли 61-годишният Любиша Карович е бил на борда на полет на Райънеър от Гърция за Германия, когато е бил почти изсмукан от самолета през пръснатия прозорец до седалката си – 11F

От „безобидно забавление“ до парализа: Какво е райският газ и как поразява мозъка

От „безобидно забавление“ до парализа: Какво е райският газ и как поразява мозъка

България Преди 53 минути

Всичко, което трябва да знаем за диазотния оксид - защо „парти дрогата“ блокира мозъка, какви са реалните забрани в България и защо контролът остава трудно предизвикателство

Тръмп с пряка заплаха: САЩ готвят удар по най-тайния ядрен обект на Иран

Тръмп с пряка заплаха: САЩ готвят удар по най-тайния ядрен обект на Иран

Свят Преди 55 минути

„Много е вероятно да ударим този район съвсем скоро. И те с нищо не могат да го предотвратят“, заяви Тръмп във вторник

Снимката показва едно от бебетата на Дженитър На’амоана

Австралийка роди изключително редки еднояйчни четиризнаци

Свят Преди 56 минути

Дженитър На’амоана посрещна своите четири дъщери след бременност без ин витро процедури

Авиобаза "Безмер"

Хората от Безмер с подписка и закана за протест заради американските самолети в авиобазата

България Преди 1 час

Страх от конфликт с Иран подтикна жителите на няколко населени места към протестни действия

Удар в сърцето на руската авиация: Украйна ликвидира ключов военен инженер

Удар в сърцето на руската авиация: Украйна ликвидира ключов военен инженер

Свят Преди 1 час

Убитият е бил служител на Обединената двигателностроителна корпорация „Кузнецов“. Според журналиста Тисарев е бил ликвидиран в сряда, 15 юли

<p>Лаймска болест в България: Двоен ръст на случаите, кои са най-засегнатите градове</p>

Лаймска болест в България: Двоен ръст на случаите, София и Габрово са сред най-засегнатите градове

България Преди 1 час

24 нови случая са регистрирани за седмица, като специалисти предупреждават за повишен риск след влажно време и активност на кърлежите

MrBeast се ожени! Всички подробности от приказната сватба на YouTube звездата с Теа Буйсен

MrBeast се ожени! Всички подробности от приказната сватба на YouTube звездата с Теа Буйсен

Любопитно Преди 1 час

Най-популярният ютубър в света MrBeast се ожени за партньорката си Теа Буйсен на интимна церемония на частния остров Некер. Едноседмичното празненство събра 70 близки приятели и роднини, съчетавайки лукс, островни приключения и пълно уединение

Напрежението около ключовите морски маршрути принуждава танкери да променят курса си и оскъпява превоза на суровината.

Петролът продължава нагоре заради нови рискове за доставките

Свят Преди 1 час

Танкерите със саудитски петрол променят маршрутите си след заплахите на хусите

Кейли Хотъл в кадър от филма „Годзила срещу Конг“

Трагични нови разкрития за смъртта на 18-годишната актриса Кейли Хотъл

Свят Преди 1 час

Младата звезда от „Годзила срещу Конг“ издъхна на път за болницата; баща ѝ сподели трогателно съобщение

В рамките на операцията се извършват претърсвания на няколко адреса на територията на общината

Севлиево под обсада: Мащабна акция на полиция и жандармерия срещу наркоразпространението

България Преди 1 час

Вече има задържани лица и открити наркотични вещества

<p>Украйна обвини МОК, че помага на Москва</p>

Украйна заяви пред МОК: Връщането на руските спортисти помага единствено на Путин

Свят Преди 1 час

Решението на олимпийския орган „напълно подкопава собственото му доверие“, заяви украинският министър на спорта Матвий Бидний.

Всичко от днес

От мрежата

Как да се погрижа за котката ми през лятото

dogsandcats.bg

Защо котката ми ме следва в банята? 

dogsandcats.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg
1

Очертава се дъждовна есен

sinoptik.bg

Алекс Богданска продава дизайнерския си дом в столицата

Edna.bg

Най-обсъжданата играчка на годината: Кукла, която пресъздава раждането

Edna.bg

Трима шампиони с ЦСКА тръгнаха с отбора за Баку

Gong.bg

Ираола разкри бъдещето на Ван Дайк, Алисон и Мак Алистър и заяви: Трябва да се подсилим на няколко позиции

Gong.bg

Народното събрание избра Пламен Тончев за шеф на ДАНС

Nova.bg

Имотът на столичната улица "Врабча" 23 се отнема от ДПС

Nova.bg