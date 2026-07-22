Пламен Тончев отново оглави ДАНС, 175 депутати гласуваха „за“

Н ародното събрание избра Пламен Тончев за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) за втори път. Кандидатурата му получи подкрепата на 175 народни представители.

„За“ гласуваха 127 депутати от парламентарната група на „Прогресивна България“, 33 от ГЕРБ-СДС и 15 от ДПС. Против назначението се обявиха общо 34 народни представители от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а 12 депутати от „Възраждане“ се въздържаха.

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След гласуването Асен Василев от ПП определи избора като продължаване на стария модел на управление.

„Вие, ПБ, току що инсталирахте още един човек на модела на олигархията. Вие не разграждате модела на олигархията, а го доизграждате заедно с ГЕРБ и ДПС. Честито!“, заяви той в отрицателен вот.

Мотивите на управляващите

В началото на дебата председателят на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Пламен Тодоров от „Прогресивна България“ представи доклада от изслушването на Тончев, проведено на 16 юли.

Според него професионалният и институционален опит на кандидата отговаря на изискванията за ръководител на контраразузнавателната служба.

„Съчетанието от доказани ръководни качества, отлично познаване на нормативната уредба и капацитет за носене на отговорност е достатъчна гаранция за ефективното, прозрачно и законосъобразно управление на агенцията“, посочи Тодоров.

Подкрепа за кандидатурата изрази и вътрешният министър Иван Демерджиев.

„Съчетаването на доказани управленски умения, отлично познаване на нормативната уредба и капацитет за носене на отговорност според Министерския съвет е солидна гаранция за ефективното, прозрачно и законосъобразно управление на ДАНС“, заяви той.

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Критики от опозицията

От „Демократична България“ обявиха, че няма да подкрепят кандидатурата. Божидар Божанов посочи като аргументи предишното напускане на Тончев от ДАНС, позициите му по темата с машинното гласуване, както и работата на финансовото разузнаване.

Той заяви, че при процедурата за избор на председател на агенцията не е била включена справка от прокуратурата и следствието за евентуални висящи досъдебни производства.

Божанов каза, че има информация за три досъдебни производства, свързани със семейството на Тончев, но уточни, че това са непотвърдени данни и информацията е следствена тайна.

„Всичко ще остане в сферата на допусканията до момента, в който някакво важно решение трябва да се вземе и тези папчици бъдат извадени“, заяви депутатът.

Той критикува и ролята на Тончев при казуса с машинното гласуване на местните избори, както и големия брой разрешения за използване на специални разузнавателни средства спрямо магистрати.

„Той най-малкото е можел да се усъмни, че може би не е редно с негов подпис стотици магистрати да бъдат подслушвани“, каза Божанов.

От „Продължаваме промяната“ също заявиха, че няма да подкрепят Тончев. Николай Денков посочи, че го познава професионално, но според него кандидатът е неподходящ за поста.

„Пламен Тончев познава добре материята, но той е абсолютно неподходящ за тази роля днес, защото през годините той доказа, че изпълнява политически поръчки“, заяви Денков.

По думите му председателят на ДАНС трябва да бъде политически неутрален, каквото изискване поставя Законът за защита на националната сигурност.

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Защита от ГЕРБ-СДС

Даниел Митов от ГЕРБ-СДС защити професионалните качества на Тончев и заяви, че партията му подкрепя кандидатурата заради опита му.

„Познаваме качествата на г-н Тончев. Имаме ясен поглед не просто върху работата му, а и върху отношението на нашите съюзнически и партньорски служби към него“, каза Митов.

Според него Тончев може да подобри работата на агенцията в условията на променяща се среда за сигурност.

„Знаем, че г-н Тончев е в състояние да осигури такава координация със съюзническите и партньорските служби“, допълни той.

Митов отхвърли и твърденията за липса на действия срещу чужд шпионаж, като посочи, че България активно обменя информация със съюзническите си служби.

Спорове около предишния мандат на Тончев

По време на дебата депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев постави въпрос защо по време на предишния мандат на Тончев не е бил разкрит нито един шпионин на британската служба МИ6.

„Аз смятам, че не е нормално и би било редно за всичките тези години ДАНС и всичките служби поне един шпионин на МИ6 да бяха хванали“, заяви той.

От партията поставиха и въпроси, свързани с дейността на украинската компания КУБ в България и действията на контраразузнаването по случая.

Коста Стоянов от „Възраждане“ попита какви мерки е предприела ДАНС срещу предполагаеми незаконни дейности, свързани с организацията.

Втори мандат начело на агенцията

Пламен Тончев вече е бил председател на ДАНС. Той беше назначен на поста през 2021 г. и ръководеше агенцията по време на няколко служебни и редовни правителства.

Даниел Митов припомни, че Тончев е бил начело на службата и по време на управлението на кабинета на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Според него решението за повторното му назначаване е свързано с необходимостта от стабилност и професионално управление на службата.

След избора Пламен Тончев отново поема ръководството на ДАНС на фона на сериозни политически спорове за ролята и независимостта на службите за сигурност.