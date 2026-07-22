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Любов в светлината на прожекторите: Коя е Инес Гарсия, момичето до Ламин Ямал

Инфлуенсърката Инес Гарсия се превърна в най-вярната подкрепа за младата звезда Ламин Ямал по време на Световното първенство през 2026 г. Двамата официализираха връзката си през май 2026 г., а след триумфа над Аржентина отпразнуваха титлата заедно

Стела Христова Стела Христова

22 юли 2026, 11:43
Любов в светлината на прожекторите: Коя е Инес Гарсия, момичето до Ламин Ямал
Ламин Ямал и приятелката му Инес Гарсия на финала на Световното първенство   
Източник: Getty Images

Д окато младата испански футболна звезда Ламин Ямал продължаваше своя забележителен пробив на Световното първенство по футбол през 2026 г., интересът към личния му живот извън терена нарасна изключително много. Човекът, който привлече най-голямо внимание сред медиите и феновете, е неговата приятелка Инес Гарсия. Испанската инфлуенсърка изгради собствена аудитория чрез съдържание за мода, красота и начин на живот, а в последно време започна да споделя все повече детайли за връзката си с футболния феномен, пише ELLE!

  • Модната кариера и предизвикателствата на социалните мрежи

Инес Гарсия е испански създател на съдържание, която споделя публикации за мода, грижа за кожата и пътувания в социалните си платформи Инстаграм и ТикТок, където се радва на стотици хиляди последователи. Нейната работа и популярност ѝ осигуриха покани за големи събития, сред които наградите за инфлуенсъри на списание Cosmopolitan през ноември 2025 г. и спортните награди за жени в Барселона през май 2026 г., където тя публично сподели за трудностите от свръхекспозицията и онлайн критиките.

Въпреки че слуховете за тяхната връзка започнаха през пролетта на 2026 г. след общо пътуване до Гърция, Инес разкри в социалните си мрежи, че истинската им история е започнала много преди това в интернет. Тя сподели, че се познават от няколко месеца преди първите им публични снимки и че връзката им се е развила постепенно след дълги разговори от разстояние. По отношение на личния си живот тя признава и за страха си от летене с самолет, който постепенно преодолява заради любовта си към пътешествията.

  • Първата публична поява и подкрепата на трибуните

След дълги спекулации, двамата официално потвърдиха връзката си през май 2026 г., когато се появиха заедно на празничната вечеря по случай края на сезона на Футболния клуб Барселона, пристигайки и напускайки събитието хванати за ръка. От самото начало на световния шампионат в Северна Америка, Инес бе неотлъчно до своя любим, подкрепяйки го от трибуните на стадионите и споделяйки емоционални послания след всеки негов гол и победа за националния отбор.

Любопитен детайл около тяхната връзка се появи преди ключовите елиминационни мачове, когато бе обявено, че канадският изпълнител Джъстин Бийбър ще пее в шоуто на полувремето на финала. Като голяма почитателка на певеца, Инес публично помоли Ямал да направи всичко възможно, за да класира отбора си за последния мач. Испанският тим победи последователно Белгия и Франция, осигурявайки си място на финала на 19 юли срещу отбора на Аржентина.

  • Големият триумф на стадион "МетЛайф"

След като Испания победи Аржентина с 1:0 с попадение на Феран Торес и вдигна световната купа за 2-ри път в историята си, Инес слезе на терена на стадион "МетЛайф", за да празнува. Тя публикува трогателни снимки с трофея и с фланелката с номер 19 на своя любим, а самият футболист ѝ отговори с емоционалното си запазено послание за любов, споделяйки радостта и с майка си Шийла и малкия си брат Кейн.

  • Новата любима двойка на футболния свят

След края на историческия турнир, Ламин Ямал и Инес Гарсия се утвърдиха като една от най-коментираните и обичани млади двойки в световния спорт. Съчетавайки футболния успех на терена с голямото медийно влияние в социалните мрежи, двамата продължават да споделят съвместното си пътуване пред милионите си почитатели, подкрепяйки се взаимно както в спортните предизвикателства, така и в личните си професионални проекти.

Кадри от Мондиал 2026: Ламин Ямал – новият крал на испанските фенове (ГАЛЕРИЯ)
20 снимки
Вижте уникални кадри на младата суперзвезда който благодари на феновете
Вижте уникални кадри на младата суперзвезда който благодари на феновете
Вижте уникални кадри на младата суперзвезда който благодари на феновете
Вижте уникални кадри на младата суперзвезда който благодари на феновете
Редактор: Стела Христова
Ламин Ямал Инес Гарсия Световно първенство 2026 Футбол Инфлуенсър Испания Любовна история
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