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Мадона пренаписа историята: Грабна 7 награди на MTV след 23 години пауза

След 23 години отсъствие от сцената на VMA, поп иконата взриви залата с новите си хитове, спечели най-престижните отличия за вечерта и за пореден път показа на по-младите си колежки как се владее шоубизнесът

28 септември 2026, 11:27
Мадона пренаписа историята: Грабна 7 награди на MTV след 23 години пауза
Източник: БТА

С лед 23 години отсъствие от сцената на VMA, 68-годишната Мадона разтърси шоуто, като спечели цели 7 статуетки и доказа защо остава ненадмината.

Изминаха 23 години от последното ѝ излизане на сцената на MTV Video Music Awards и цели 27 години от последната ѝ спечелена статуетка. Но до края на тазгодишната церемония изпълнителката, позната някога просто като Луиза Чиконе, за пореден път доказа, че е неоспоримата Кралица на попа.

Мадона не просто откри шоуто с взривоопасни изпълнения на новите си хитове „Bring Your Love“ (с участието на Сабрина Карпентър) и „Danceteria Afterhours“ (с Чарли XCX), но и грабна 7 отличия от общо 13 номинации, включително най-престижните награди за „Изпълнител на годината“, „Най-добра колаборация“ и „Най-добро денс видео“.

„Това е да бъдеш истински артист“

„Прекарах последната година и половина в преоткриване на себе си, вярвайки в това, което правя, и създавайки музиката, която наистина исках да направя. За мен това е истинското определение да бъдеш артист“, заяви развълнуваната Мадона, приемайки трофея за Изпълнител на годината.

Спечелвайки 13 номинации в една година, тя изравни постижението на Лейди Гага от 2010 г. Но както историците на поп културата припомнят - Лейди Гага, Тейлър Суифт и Бионсе едва ли щяха да съществуват в този си вид без проправения от Мадона път. Преди нея най-големите музикални звезди бяха мъже. След нея - индустрията бе превзета от жени.

Революция във всяка секунда

Между 1986 и 1999 г. Мадона прибира общо 20 статуетки „Moon Person“, но цифрите дори не могат да покажат пълния размер на нейното влияние. Всяко нейно видео беше световно събитие - от вдъхновеното от Фриц Ланг „Express Yourself“ и „Ray of Light“, до религиозните провокации в „Like a Prayer“ и винтидж блясъка на „Vogue“.

Всяка нейна изява на сцената на MTV беляза историята с скандали - от търкалянето по булчинска рокля в „Like a Virgin“ през 1984 г. до легендарната целувка с Бритни Спиърс и Кристина Агилера през 2003 г. Мадона беше първата, която сама пишеше и продуцираше песните си, управляваше всеки детайл от кариерата си и променяше визията си с всеки нов албум.

Триумфалното завръщане през 2026 година

Мадона на наградите на MTV (2021)
19 снимки
Мадона
Мадона
Мадона
Мадона

На 68 години, когато повечето нейни съвременници от 80-те години или вече не са сред нас (като Майкъл Джексън и Принс), или разчитат единствено на стара слава и носталгия, Мадона направи нещо невиждано.

Новият ѝ албум „Confessions II“ (продължение на легендарния „Confessions on a Dance Floor“ от 2005 г.) се превърна в огромен критически и търговски успех. С него тя стана първият изпълнител в историята, оглавявал класацията Billboard 200 през четири различни десетилетия (от 80-те до 2020-те). Впечатляващият визуален проект към албума, с участието на Сабрина Карпентър, Кейт Мос и Бенедикт Къмбърбач, взриви мрежата още след премиерата си на филмовия фестивал Трайбека.

Мадона отново доказа, че е единствената легенда от миналия век, която продължава да диктува съвременната поп култура. В кариера, изпълнена с първи места, това е може би най-великият ѝ триумф.

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