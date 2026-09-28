Енергията на бъдещето

Къде бизнесът губи пари, без да го вижда в сметката си за ток

28 септември 2026, 11:35
Къде бизнесът губи пари, без да го вижда в сметката си за ток
Източник: iStock/Getty Images

Н ай-лесно е да се види сумата във фактурата. Много по-трудно е да се разбере дали част от нея може да бъде избегната.

Един бизнес може да плаща сметките си навреме, да не е увеличил производството и въпреки това разходът му за електроенергия да е по-висок, отколкото очаква. Причината невинаги е само в цената на тока. Понякога проблемът е в часовете, в които се потребява, в начина, по който е организирана работата, в неподходящ договор или в собствено производство, което не се използва достатъчно добре.

Фактурата показва крайния резултат. За да се разбере как се е стигнало до него, трябва да се погледне отвъд нея.

  • Кога потреблението заслужава по-внимателен поглед

Да вземем за пример производствен цех. Едновременното включване на няколко големи консуматора може да създаде рязък пик в натоварването. Сам по себе си той не означава непременно излишен разход, но е сигнал, който си струва да бъде разгледан спрямо договора, предоставената мощност и начина на работа на оборудването.

Подобни ситуации трудно се виждат в общото месечно количество.

Същото важи за склад, климатични системи, компресори, хладилно оборудване или зарядни станции. Ако те работят в часове, в които няма реална нужда, или остават включени по-дълго от необходимото, малките ежедневни разходи постепенно се натрупват.

Един такъв пропуск рядко изглежда драматичен. Повтарян стотици пъти годишно, вече е съвсем друго число.

Когато са налични достатъчно детайлни данни, почасовият профил може да покаже зависимости, които сравнението между две фактури няма как да разкрие.

  • Понякога загубата е в договора

Друга често подценявана зона е договорът за доставка.

Най-ниската предложена цена невинаги води до най-нисък реален разход. При някои модели за доставка два бизнеса с еднакво месечно потребление могат да имат различен реален разход заради различния момент и структура на потреблението. Затова при сравнение на оферти има значение не само обявената цена, а и начинът, по който тя се формира.

Причината е проста. Единият има равномерно потребление през цялата година. Другият работи силно през няколко месеца и почти спира през останалите. Трети има резки промени между дневните и вечерните часове.

При такива различия един и същ модел няма как да дава еднакъв резултат.

Затова сравнението на оферти има повече смисъл, когато се направи върху реалните данни на компанията. Колко е потребявала, кога са били най-силните часове, има ли сезонност и доколко може да променя начина си на работа.

Когато разполага с необходимите измервателни данни, търговецът на електроенергия може да анализира профила и да обсъди модел за доставка, който отчита особеностите на конкретния бизнес.

  • Колко от собствената енергия бизнесът използва директно

Собствената фотоволтаична система може да намали количеството електроенергия, което бизнесът купува от мрежата. Но резултатът зависи не само от размера на инсталацията, а и от това доколко производството съвпада с потреблението.

Предприятие може да има силно соларно производство около обяд, докато най-голямото му потребление е сутрин или привечер. В часовете с много слънце възниква излишък, а няколко часа по-късно същата компания отново купува електроенергия.

Тоест бизнесът едновременно има собствен ресурс и продължава да зависи от пазара.

Това не означава, че соларната система е неподходяща. Означава, че производството и потреблението трябва да се разглеждат заедно.

Когато процесите го позволяват, част от гъвкавото потребление може да бъде изместено към часовете с по-високо собствено производство. В други случаи има смисъл да обмисли съхранение на енергия чрез батерии (BESS). При трети компании по-важно е как излишъкът се реализира и как се осигурява недостигащата енергия.

  • Загубата може да е и пропусната възможност

Когато говорим за загуби, обикновено си представяме нещо излишно включено или твърде висока цена. Но има и друг тип загуба - възможност, която бизнесът не използва.

Компания с достатъчно предвидимо потребление и подходящ профил може да има причина да разгледа по-дългосрочен модел на снабдяване. Друг бизнес може да съчетае потреблението си с производство от възобновяем източник. При по-сложни случаи могат да се разглеждат решения за съхранение или модели, при които производители и потребители се свързват според това кога произвеждат и кога имат нужда от енергия.

Тук отново няма универсална формула.

Хотелът със силен летен сезон, производството на три смени и логистичният център с постоянно натоварване имат различни възможности. Затова анализът трябва да започва от реалната работа на компанията, а не от готов списък с решения.

  • Как да се види какво остава скрито

Една практична проверка може да започне само с един въпрос: Знаете ли как се формира цената по договора ви и какво се случва при промяна в профила на потребление?

Точно този въпрос превръща енергията от ред във фактурата в разход, който може да се управлява.

Понякога резултатът от анализа няма да бъде голяма инвестиция или пълна промяна на модела. Може да е различен график, по-добро използване на оборудването или по-подходящ договор.

Но първо трябва да се види къде има реална възможност за подобрение. А това рядко може да се разбере само от крайната сума във фактурата.

Източник: TOKI    
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