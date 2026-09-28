Къде бизнесът губи пари, без да го вижда в сметката си за ток

Н ай-лесно е да се види сумата във фактурата. Много по-трудно е да се разбере дали част от нея може да бъде избегната.

Един бизнес може да плаща сметките си навреме, да не е увеличил производството и въпреки това разходът му за електроенергия да е по-висок, отколкото очаква. Причината невинаги е само в цената на тока. Понякога проблемът е в часовете, в които се потребява, в начина, по който е организирана работата, в неподходящ договор или в собствено производство, което не се използва достатъчно добре.

Фактурата показва крайния резултат. За да се разбере как се е стигнало до него, трябва да се погледне отвъд нея.

Кога потреблението заслужава по-внимателен поглед

Да вземем за пример производствен цех. Едновременното включване на няколко големи консуматора може да създаде рязък пик в натоварването. Сам по себе си той не означава непременно излишен разход, но е сигнал, който си струва да бъде разгледан спрямо договора, предоставената мощност и начина на работа на оборудването.

Подобни ситуации трудно се виждат в общото месечно количество.

Същото важи за склад, климатични системи, компресори, хладилно оборудване или зарядни станции. Ако те работят в часове, в които няма реална нужда, или остават включени по-дълго от необходимото, малките ежедневни разходи постепенно се натрупват.

Един такъв пропуск рядко изглежда драматичен. Повтарян стотици пъти годишно, вече е съвсем друго число.

Когато са налични достатъчно детайлни данни, почасовият профил може да покаже зависимости, които сравнението между две фактури няма как да разкрие.

Понякога загубата е в договора

Друга често подценявана зона е договорът за доставка.

Най-ниската предложена цена невинаги води до най-нисък реален разход. При някои модели за доставка два бизнеса с еднакво месечно потребление могат да имат различен реален разход заради различния момент и структура на потреблението. Затова при сравнение на оферти има значение не само обявената цена, а и начинът, по който тя се формира.

Причината е проста. Единият има равномерно потребление през цялата година. Другият работи силно през няколко месеца и почти спира през останалите. Трети има резки промени между дневните и вечерните часове.

При такива различия един и същ модел няма как да дава еднакъв резултат.

Затова сравнението на оферти има повече смисъл, когато се направи върху реалните данни на компанията. Колко е потребявала, кога са били най-силните часове, има ли сезонност и доколко може да променя начина си на работа.

Когато разполага с необходимите измервателни данни, търговецът на електроенергия може да анализира профила и да обсъди модел за доставка, който отчита особеностите на конкретния бизнес.

Колко от собствената енергия бизнесът използва директно

Собствената фотоволтаична система може да намали количеството електроенергия, което бизнесът купува от мрежата. Но резултатът зависи не само от размера на инсталацията, а и от това доколко производството съвпада с потреблението.

Предприятие може да има силно соларно производство около обяд, докато най-голямото му потребление е сутрин или привечер. В часовете с много слънце възниква излишък, а няколко часа по-късно същата компания отново купува електроенергия.

Тоест бизнесът едновременно има собствен ресурс и продължава да зависи от пазара.

Това не означава, че соларната система е неподходяща. Означава, че производството и потреблението трябва да се разглеждат заедно.

Когато процесите го позволяват, част от гъвкавото потребление може да бъде изместено към часовете с по-високо собствено производство. В други случаи има смисъл да обмисли съхранение на енергия чрез батерии (BESS). При трети компании по-важно е как излишъкът се реализира и как се осигурява недостигащата енергия.

Загубата може да е и пропусната възможност

Когато говорим за загуби, обикновено си представяме нещо излишно включено или твърде висока цена. Но има и друг тип загуба - възможност, която бизнесът не използва.

Компания с достатъчно предвидимо потребление и подходящ профил може да има причина да разгледа по-дългосрочен модел на снабдяване. Друг бизнес може да съчетае потреблението си с производство от възобновяем източник. При по-сложни случаи могат да се разглеждат решения за съхранение или модели, при които производители и потребители се свързват според това кога произвеждат и кога имат нужда от енергия.

Тук отново няма универсална формула.

Хотелът със силен летен сезон, производството на три смени и логистичният център с постоянно натоварване имат различни възможности. Затова анализът трябва да започва от реалната работа на компанията, а не от готов списък с решения.

Как да се види какво остава скрито

Една практична проверка може да започне само с един въпрос: Знаете ли как се формира цената по договора ви и какво се случва при промяна в профила на потребление?

Точно този въпрос превръща енергията от ред във фактурата в разход, който може да се управлява.

Понякога резултатът от анализа няма да бъде голяма инвестиция или пълна промяна на модела. Може да е различен график, по-добро използване на оборудването или по-подходящ договор.

Но първо трябва да се види къде има реална възможност за подобрение. А това рядко може да се разбере само от крайната сума във фактурата.