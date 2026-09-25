България

Явор Гечев защити данъчните промени за 2027 г.: Няма как да балансираме системата без мерки

Депутатът коментира облагането на ваучерите за храна, свръхпечалбите, „Лукойл“ и данъчните оценки на имотите

Василена Василева Василена Василева

25 септември 2026, 09:38
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Д епутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев защити предложенията за промени в данъчните закони за 2027 г. Според него мерките са необходими за балансиране на системата и повишаване на събираемостта в бюджета.

„Всички очакваха това. Как може да има балансиране на системата, как да очакваме по-голяма събираемост в бюджета, ако не бъдат засегнати определени пера?“, попита Гечев в ефира на „Здравей, България“.

Нови правила за бизнеса, облагат ваучерите за храна

  • Ваучерите за храна

Сред предложенията на Министерството на финансите е въвеждането на 7% данък върху ваучерите за храна.

Гечев заяви, че налогът е по-нисък именно заради предназначението на ваучерите като социална придобивка.

„Не мисля, че това ги обезсмисля. И работодателите излязоха със сходно мнение. Ваучерната система в България работи“, каза депутатът.

По действащите правила ваучерите за храна до 200 лв. месечно на служител са освободени от данъчно облагане при определени условия.

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  • Какво каза за свръхпечалбите

Гечев коментира и предложението за облагане на свръхпечалбите на определени компании.

„Нали нямаше свръхпечалби след вдигането на цените? От тази гледна точка облагането не е върху целия доход, а само върху този, произведен в повече от обичайния“, обясни той.

По думите му при определянето на размера ще се сравняват печалбите на компаниите за пет години назад.

„Ако има печалби над тези, само те се облагат. Това е пакет за облагане на свръхпечалби на определен кръг от фирми с определен кръг дейности, при които сме намерили дисбаланс при приходите“, посочи Гечев.

Той заяви, че не очаква мярката да доведе до масово търсене на начини за избягване на данъчното облагане.

„Вярвам на данъчните служби, които знаят какво правят. Сигурен съм, че ще търсим затварянето на „вратички“, каза депутатът.

  • Защо „Лукойл“ не е сред компаниите

Гечев беше попитан и защо „Лукойл“ не фигурира сред предприятията, към които ще бъде насочено облагането на свръхпечалбите.

По думите му компанията няма свръхпечалба, а евентуални действия спрямо нея трябва да бъдат предприемани внимателно.

„Там трябва да се пипа много внимателно. Много тънка е линията. Това е частно предприятие, което се ръководи от временен управител. Ако се предприемат мерки извън традиционните и целят намаляването на печалбата за сметка на свалянето на цените, то това ще доведе директно до финансови искове от собствениците“, каза Гечев.

Той коментира и твърденията на експерти, че на пазара в момента има по-голямо предлагане на горива от търсенето и че това би могло да позволи по-ниски цени на колонките.

„В Комисията по икономика няколко пъти изслушахме особения управител. Нека да разглеждаме пазара на горива като общоевропейски и световен. България не може сама да го управлява. „Лукойл“ е структурно определящо предприятие не само за България, но и за Европа. От тази гледна точка то е на особен режим“, посочи депутатът.

Гечев заяви, че възнамерява да постави въпрос за начина, по който се формират базовите цени на горивата.

„Ангажиментът от моя страна е да задам въпрос за базовото ценообразуване, защото формулата е малко по-различна, и ще Ви предоставя информацията, стига да не е конфиденциална“, каза той.

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  • Данъчните оценки на имотите

Гечев коментира и предложението за промяна на данъчните оценки на имотите.

По думите му този налог не е бил повишаван от 20 години.

Депутатът уточни, че промяната в данъчните оценки не означава автоматично увеличение на такса „смет“.

„Таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и утилизиране на отпадъка е разходооправдателна. Общините на практика трябва да събират толкова, колкото харчат. Те трябва да гласуват бюджети. В рамките на тази процедура следва да преценят колко ще събират от този данък и колко ще са промилите за тази разходооправдателна дейност“, поясни народният представител.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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