Ваучери за храна до 200 евро, но със 7% данък: Какво предлагат и колко ще губи служителят

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В аучерите за храна могат да станат значително по-високи от догодина, но за първи път се предлага върху тях да се плаща данък. Министерството на финансите предлага максималният месечен размер да бъде увеличен от сегашните 102 евро на 200 евро, като върху номиналната стойност да се прилага 7% окончателен данък. При ваучер от 200 евро това означава 14 евро данък и 186 евро стойност след облагането.

Това предложение беше представено от Министерството на финансите на 23 септември 2026 г. То трябва да бъде превърнато в законодателни промени и прието, за да стане действащо правило.

Какво се променя?

В момента за 2026 г. едно наето лице може да получава ваучери за храна до 200 лева месечно, което след преминаването към евро е около 102 евро. За 2026 г. общата годишна квота за ваучерите е 818,067 млн. евро.

Предложението на финансовото министерство е максималният месечен размер да бъде увеличен до 200 евро. Паралелно с това се предлага годишната квота да нарасне до 1,5 млрд. евро.

Има обаче нов елемент: върху ваучерите се предлага 7% окончателен данък при източника. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че ставката е по-ниска от стандартния 10% данък и че ваучерите ще останат освободени от социални осигуровки.

Според обяснението на финансовото министерство целта е ваучерите да не се превръщат в начин за избягване или отклонение от начисляването на данъци и осигуровки.

Кой дължи 7% данък?

В представеното предложение 7% са определени като окончателен данък при източника, като на практика данъкът се удържа от стойността на ваучера. Именно затова при номинал от 200 евро Министерството на финансите посочва, че след облагането за наетото лице остават 186 евро.

Тоест не трябва да се разбира така, че работодателят автоматично дава 200 евро на служителя и след това плаща още 14 евро отгоре.

При предложената схема сметката е:

200 евро ваучер → 14 евро данък (7%) → 186 евро стойност след данъка.

Ако получавате 50 евро, колко ще останат?

Механизмът е прост: от номиналната стойност се изваждат 7%.

Номинална стойност Данък 7% Стойност след данъка 50 евро 3,50 евро 46,50 евро 102 евро 7,14 евро 94,86 евро 150 евро 10,50 евро 139,50 евро 200 евро 14,00 евро 186,00 евро

Така например, ако работодателят предоставя ваучер с номинална стойност 50 евро и предложеното правило влезе в сила в този вид, след 7% данък стойността за служителя би била 46,50 евро.

Проверка на Vesti.bg показа, че 7-те евро, които биха били удържани при ваучер от 100 евро, са сума, с която в момента може да се купи малък пакет от основни хранителни продукти.

За ориентир използвахме актуалните предложения на голяма хранителна верига магазини за периода 21-27 септември. Сред посочените цени са 1,15 евро за хляб, 1,15 евро за литър прясно мляко, 0,65 евро за кисело мляко, 1,59 евро за литър слънчогледово олио и 1,83 евро за килограм ориз.

При тези цени 7 евро са достатъчни например за:

1 хляб - 1,15 евро

1 литър прясно мляко - 1,15 евро

1 кофичка кисело мляко - 0,65 евро

1 литър олио - 1,59 евро

1 кг ориз - 1,83 евро

Общо: 6,37 евро.

Остават около 0,63 евро.

Така при ваучер от 100 евро предложените 7% данък представляват сума, която по днешните цени може да покрие хляб, прясно мляко, кисело мляко, литър олио и килограм ориз. Това е конкретният размер на сумата, която при тази номинална стойност би била отнета чрез данъка.

При по-високия предложен максимален ваучер от 200 евро данъкът би бил 14 евро. По същите актуални цени това е повече от стойността на горната кошница и би позволило например към нея да се добавят още основни продукти:

картофи за 0,49 евро за килограм,

моркови на 1,39 евро за килограм и

банани на 1,49 евро за килограм.

Ето каква е сметката при различните размери на ваучерите:

При 50 евро данъкът е 3,50 евро. Това е приблизително колкото хляб, литър прясно мляко, кофичка кисело мляко и килограм картофи по посочените актуални цени.

При 100 евро данъкът е 7 евро - сума, която вече може да покрие малка основна хранителна кошница като хляб, мляко, кисело мляко, олио и ориз.

При 150 евро данъкът е 10,50 евро. Това е стойност, с която към подобна кошница могат да се добавят още няколко основни продукта.

При 200 евро данъкът достига 14 евро. Именно при максималния предложен ваучер размерът на удръжката е най-осезаем - 14 евро от номиналните 200 евро, докато за служителя остават 186 евро.

Илюстративно изображение: Пазарска кошница Източник: iStock

А какво става с максималния ваучер?

Тук картината е различна.

Сега максималният размер е 102 евро. Предлага се той да стане 200 евро.

Това е увеличение на номиналния размер с 98 евро.

В процентно изражение увеличението е около 96,1%.

След 7% данък обаче от новия максимален ваучер остава 186 евро.

Това е около 82,4% повече спрямо сегашния максимален размер на ваучера.

Номинално те се увеличават почти двойно, а след облагането от 200 евро остават 186 евро.​

Самото Министерство на финансите посочва, че ваучерът остава освободен от социални осигуровки, но ще бъде облаган с 7% данък.

Как е режимът в момента?

Действащият режим освобождава от данък социалните разходи за ваучери за храна до 102 евро месечно на човек, при изпълнение на определени условия. Сред тях са изисквания, свързани с основното възнаграждение на служителя, липсата на определени публични задължения на работодателя и използването на оператор, получил разрешение за тази дейност.

Нови правила за бизнеса, облагат ваучерите за храна

Какво да не разбираме погрешно?

200 евро не означава, че всеки ще получава 200 евро.

Това е предложен максимален месечен размер. Работодателят не е задължен автоматично да предоставя максимума.

7% не означава 7% допълнителен разход върху ваучера за служителя.

При посочения от Министерството на финансите пример данъкът се удържа от номиналната стойност.

Човек, който сега получава 50 евро, не е задължително да започне да получава 46,50 евро.

Това е стойността, която би останала след 7% данък, ако номиналният му ваучер продължи да бъде 50 евро.

Промяната все още не е окончателна.

Става дума за предложение на Министерството на финансите, което трябва да премине през законодателния процес.