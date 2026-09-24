България

Данъчна буря в парламента: ГЕРБ, ПП и ДБ скочиха срещу новите мерки за Бюджет 2027

Остри критични реакции в парламентарните кулоари предизвикаха предложенията за данъчни промени, свързани с Бюджет 2027. Партиите оспорват данъка върху свръхпечалбата, актуализацията на имотните оценки и акцизите върху мощните електромобили

24 септември 2026, 15:08
Данъчна буря в парламента: ГЕРБ, ПП и ДБ скочиха срещу новите мерки за Бюджет 2027
Източник: БТА

П редложенията за данъчни промени и приходни мерки, свързани с бюджета за 2027 година, предизвикаха серия от реакции в парламентарните кулоари. Представители на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ поставиха под въпрос различни елементи от пакета, простиращи се от данъка върху свръхпечалбата и актуализирането на данъчните оценки на имотите до облагането на мощните електромобили. Същевременно общи позиции се очертаха по част от предложенията за хазарта, макар от опозицията да предупредиха за пропуски, които могат да позволят заобикаляне на ограниченията, предава NOVA.

Спорът около данъците и бюджета се превърна в основна тема, като от ГЕРБ-СДС отправиха най-остри критики към предложението за 33-процентен данък върху свръхпечалбата. Теменужка Петкова определи мярката като допълнителна тежест за бизнеса и заяви, че според партията тя на практика санкционира компаниите, постигнали добри финансови резултати чрез инвестиции и добро управление, създавайки проблем с предвидимостта за инвеститорите.

От своя страна Мартин Димитров от „Демократична България“ разкритикува приходните предложения поради липсата на цялостна бюджетна стратегия, определяйки ги като амалгама без общ план. От ДБ настояват дефицитът през следващата година да бъде свален до 2% и предлагат поетапно въвеждане на нулева ставка върху реинвестираната печалба, за да се стимулират инвестициите. Формацията приветства намерението за увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС до 75 000 евро, но заяви, че ще настоява той да достигне пълния си капацитет от 85 000 евро още тази година.

Сериозни разминавания се появиха и около намерението за актуализиране на данъчните оценки на недвижимите имоти. Теменужка Петкова предупреди, че предвиденото поетапно увеличение в рамките на три години ще доведе до по-високи плащания от гражданите. В отговор Асен Василев отбеляза, че самата актуализация не трябва непременно да увеличава данъчната тежест, стига при вдигане на оценките да се намалят данъчните ставки. Той обърна внимание и на такса смет, като подчерта, че тя трябва да се определя спрямо количеството отпадъци и броя обитатели, а не спрямо данъчната оценка на имота.

ГЕРБ-СДС и ДБ обединиха критиките си и срещу намерението за въвеждане на акциз за автомобили с мощност над 250 киловата. Теменужка Петкова посочи, че така се натоварват и електрическите автомобили, което противоречи на политиките за насърчаване на екологичния транспорт. Йордан Иванов от ДБ настоя електромобилите изрично да бъдат изключени от мярката, тъй като логиката за допълнително облагане на мощните двигатели с вътрешно горене не може да се прилага по същия начин при електрическите коли.

По отношение на ограниченията за хазартната реклама позициите на ПП и ДБ се доближиха, като и двете формации подкрепиха посоката, но предупредиха за вратички в текстовете. Асен Василев акцентира върху пропуски при онлайн хазарта и липсата на достатъчно строг финансов контрол през банките при плащания към нелицензирани оператори. Божидар Божанов от ДБ и Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС също настояха за прецизиране на дефинициите между първо и второ четене, за да се предотврати преместването на бизнеса в сивия сектор.

Относно данъчните облекчения за деца от ГЕРБ-СДС заявиха подкрепа за по-големите облекчения за родители, но възразиха срещу едновременното въвеждане на нови данъчни тежести. Теменужка Петкова отправи критики и към предложените изменения в Закона за публичните финанси, като предупреди за отпадането на текстове за извънредните обстоятелства при дефицит над 3% и за разпоредби, позволяващи поемането на нов дълг, част от които вече са поставени пред Конституционния съд.

Встрани от бюджетната тема Ивайло Мирчев от ДБ коментира случая „Петрохан“, заявявайки, че около него се правят опити за политизиране и фокусът трябва да остане върху защитата на деца и жени от насилие. Той засегна и сигнала на Борислав Сарафов за срещи на правосъдния министър с представители на съдебната власт, като призова за проверка, но същевременно отправи апел към магистратите да не допускат външно влияние при избора на нови членове на ВСС.

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