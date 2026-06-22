България

Идва ли по-висок данък за второ жилище и защо младите не могат да си купят дом

Надежда Неменски Надежда Неменски

22 юни 2026, 10:46
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И деята за въвеждане на по-висок данък върху второ и трето жилище предизвика дискусия сред експерти, след като стана ясно, че управляващите обмислят подобна мярка. Темата беше коментирана от доктора по икономика Димитър Събев и финансовия журналист Петър Илиев в ефира на предаването „Здравей, България“ по NOVA.

Според Илиев в България и в момента съществува форма на прогресивно облагане на имотите. Той припомни, че съгласно Закона за местните данъци и такси основното жилище, в което собственикът живее, се облага с 50% намаление на данъка. „Първият имот се облага с намаление от 50%, тоест плащаме половин данък. Разбира се, размерът зависи и от местоположението на имота“, обясни Илиев.

По думите му към момента все още няма яснота как би бил реализиран подобен данък и какви критерии ще бъдат използвани при определянето му. „Това е само предложение. Общинските власти в София дори не знаят общия размер на имотите, върху които трябва да се начислява данък. Някой може да посочи, че основното му жилище е в София, но да притежава и имот в Каспичан и така да се възползва от по-ниско облагане“, посочи финансовият журналист.

Димитър Събев отбеляза, че данъчната система трябва да се разглежда като цялостен механизъм за събиране на приходи и регулиране на икономическите процеси.

„Данъчната система е съвкупност от данъци, които пълнят нашата каса. Налогът върху имотите осигурява под 2% от данъчните приходи в България, което го прави сравнително незначителен. В други държави делът е значително по-висок. Средното за Европа е около 5%“, каза икономистът.

Той подчерта, че данъците не служат единствено за попълване на бюджета, а и за въздействие върху макроикономическите процеси. „Някои хора държат по пет-шест жилища само като инвестиция, а младите семейства не могат да си купят дом“, заяви Събев.

Икономистът е скептичен относно ефективността на подобна мярка. По думите му в България липсва достатъчно развита инвестиционна култура, а евентуалното увеличение на данъците върху допълнителните имоти вероятно ще срещне сериозна обществена съпротива.

„Този данък много лесно може да бъде заобиколен. Хората започват да прехвърлят имоти на децата си и така плащат по-малко данъци“, предупреди Събев.

От своя страна Петър Илиев постави въпроса защо се обсъжда облагане според броя на жилищата, а не според тяхната обща площ или пазарна стойност.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Nova.bg    
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