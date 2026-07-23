Четири обвинения за Асен Симеонов, прокуратурата иска постоянния му арест

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А сен Симеонов, задържан след откриването на 11-годишната Наталия, ще бъде привлечен като обвиняем по четири престъпления. Това съобщи на брифинг за медиите говорителят на Окръжната прокуратура във Варна Радослав Лазаров.

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По думите му най-тежкото обвинение е за отвличане на непълнолетно лице, а по-голямата част от престъпленията са извършени в условията на опасен рецидив.

„Срещу лицето ще бъдат повдигнати общо четири обвинения. Най-тежкото е за отвличане на непълнолетно лице. Повечето от деянията са извършени в условията на опасен рецидив“, заяви Лазаров.

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Прокуратурата е постановила задържането на Симеонов за срок до 72 часа. В този период държавното обвинение ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.

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Задържан след мащабна полицейска операция

40-годишният Асен Симеонов беше открит и задържан в нощта срещу 23 юли при мащабна операция в Шуменско. Малко след ареста му, на около 50 метра от мястото, полицаите откриха и 11-годишната Наталия, която беше обявена за издирване в началото на месеца.

В операцията между 17 и 23 юли са участвали повече от 50 служители на Областните дирекции на МВР във Варна и Шумен, както и екипи на Главна дирекция „Гранична полиция“ и Дирекция „Жандармерия“.

По информация на полицията издирването е било насочено към райони, в които Симеонов е можел да се укрива, включително след сигнали за извършени кражби и грабежи в област Шумен. Използвани са служебни кучета, дронове, наблюдателни постове и е проведена мащабна операция с участието на десетки служители.

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Какво е разказал задържаният

Пред разследващите Симеонов е обяснил, че след като напуснали района на Варна, двамата са се придвижвали пеша през няколко населени места. По неговите думи през деня са се укривали в ниви и труднодостъпни местности, а през нощта са вървели основно по железопътната линия.

Той твърди, че първоначално разполагал с пари, с които купувал храна, а впоследствие двамата се хранели с плодове и с продукти, откраднати от търговски обекти.

След откриването си Наталия е била прегледана от екип на Спешна помощ. От полицията съобщиха, че момичето е било в добро общо състояние и веднага е поставено под полицейска закрила.

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Разследването продължава

Работата по досъдебното производство продължава под ръководството и надзора на Окръжната прокуратура – Варна. Разследващите изясняват всички обстоятелства около случая, както и евентуалната съпричастност на Симеонов към други престъпления, извършени по време на укриването му.

Издирването на 11-годишната Наталия започна в началото на юли, след като момичето изчезна заедно с пастрока си Асен Симеонов. По случая беше активирана международната система AMBER Alert, а на 3 юли беше изпратено и предупреждение чрез BG-Alert за областите Варна, Бургас и Шумен. В издирването освен полицията се включиха доброволци, местни жители и представители на различни институции. След 24 дни издирване двамата бяха открити в шуменското село Овчарово, а Симеонов беше задържан без да окаже съпротива.