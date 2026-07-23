СОС даде "зелена светлина" за нови лифтове на Витоша

На този етап решенията не дават разрешение за строителство, а позволяват да започне изработването на необходимите подробни устройствени планове

С толичният общински съвет направи важна стъпка към обновяването на лифтовата инфраструктура на Витоша, след като одобри изработването на специализирани подробни устройствени планове (ПУП) за новата въжена линия „Алеко 1“ и за кабинковия лифт „Княжево – Копитото“.

Решенията бяха приети с 40 гласа „за“, 3 „против“ и 9 „въздържал се“.

СО иска бързи становища за Симеоновския лифт

Докладите са внесени от заместник-кмета на София арх. Любомир Георгиев.

На този етап решенията не дават разрешение за строителство, а позволяват да започне изработването на необходимите подробни устройствени планове – задължителна стъпка преди евентуалното реализиране на проектите.

Единият от плановете е за стационарния ски влек „Алеко 1“, разположен в местността „Стената“. Изработването на ПУП ще осигури устройствената основа за изграждането на съоръжението.

СО: Планът за природен парк „Витоша" допуска модернизация на лифтовете, но се нуждае от преработване

Общинските съветници одобриха и старта на процедурите за проектиране на нова кабинкова въжена линия „Княжево – Копитото“. Предвижда се тя да преминава по ново трасе, което ще свързва спирките на градския транспорт на бул. „Цар Борис III“ в квартал „Княжево“ с нови долна, междинна и горна станции.

Държавата влиза в битката за Витоша: Обещават повече достъп, без застрояване

Източник: Столична община

Темата за модернизацията на лифтовете на Витоша е на дневен ред от години. Голяма част от съществуващите съоръжения не работят, а достъпът до планината остава силно ограничен, особено през зимния сезон. Закритият преди повече от десетилетие кабинков лифт „Княжево – Копитото“ и спрелите съоръжения към Алеко многократно са били обект на обществени дискусии, протести и спорове между институции, инвеститори и природозащитни организации.

Столичната община нееднократно е заявявала, че възстановяването на лифтовете е сред основните ѝ приоритети, тъй като това ще осигури по-лесен и екологичен достъп до Витоша, ще намали автомобилния трафик към планината и ще създаде условия за развитие на туризма и спорта.

Омбудсманът настоя планът за управление на природен парк „Витоша“ да бъде преразгледан

След одобрението на устройствени планове предстоят процедури по проектиране, съгласуване с компетентните институции и екологични оценки. Едва след приключването им може да се пристъпи към издаване на разрешения за строеж и реалното изграждане на новите съоръжения.