България

СОС даде "зелена светлина" за нови лифтове на Витоша

Започва изработването на устройствени планове за съоръженията „Алеко 1“ и кабинковата линия „Княжево – Копитото“

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 12:58
СОС даде "зелена светлина" за нови лифтове на Витоша
На този етап решенията не дават разрешение за строителство, а позволяват да започне изработването на необходимите подробни устройствени планове   
Източник: БГНЕС/Архив

С толичният общински съвет направи важна стъпка към обновяването на лифтовата инфраструктура на Витоша, след като одобри изработването на специализирани подробни устройствени планове (ПУП) за новата въжена линия „Алеко 1“ и за кабинковия лифт „Княжево – Копитото“.

Решенията бяха приети с 40 гласа „за“, 3 „против“ и 9 „въздържал се“.

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Докладите са внесени от заместник-кмета на София арх. Любомир Георгиев.

На този етап решенията не дават разрешение за строителство, а позволяват да започне изработването на необходимите подробни устройствени планове – задължителна стъпка преди евентуалното реализиране на проектите.

Единият от плановете е за стационарния ски влек „Алеко 1“, разположен в местността „Стената“. Изработването на ПУП ще осигури устройствената основа за изграждането на съоръжението.

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Общинските съветници одобриха и старта на процедурите за проектиране на нова кабинкова въжена линия „Княжево – Копитото“. Предвижда се тя да преминава по ново трасе, което ще свързва спирките на градския транспорт на бул. „Цар Борис III“ в квартал „Княжево“ с нови долна, междинна и горна станции.

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Източник: Столична община

Темата за модернизацията на лифтовете на Витоша е на дневен ред от години. Голяма част от съществуващите съоръжения не работят, а достъпът до планината остава силно ограничен, особено през зимния сезон. Закритият преди повече от десетилетие кабинков лифт „Княжево – Копитото“ и спрелите съоръжения към Алеко многократно са били обект на обществени дискусии, протести и спорове между институции, инвеститори и природозащитни организации.

Столичната община нееднократно е заявявала, че възстановяването на лифтовете е сред основните ѝ приоритети, тъй като това ще осигури по-лесен и екологичен достъп до Витоша, ще намали автомобилния трафик към планината и ще създаде условия за развитие на туризма и спорта.

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След одобрението на устройствени планове предстоят процедури по проектиране, съгласуване с компетентните институции и екологични оценки. Едва след приключването им може да се пристъпи към издаване на разрешения за строеж и реалното изграждане на новите съоръжения.

Редактор: Василена Василева
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