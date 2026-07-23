Конспирация или грешка: Мъжът, объркан с „двойник“ на Доналд Тръмп, се оказа бащата на Мелания

Н ова конспиративна теория за уж използван „резервен Тръмп“ превзе социалните мрежи, след като кадри с възрастен мъж зад гърба на президента обиколиха социалните мрежи. Официалните документи от Белия дом и проверката на фактите обаче категорично развенчаха слуха — загадъчната фигура е бащата на първата дама Мелания Тръмп, Виктор Кнавс.

Кадрите с по-възрастния мъж в тъмносин костюм привлякоха вниманието, след като водещият на хитовото вечерно предаване „The Daily Show“ Джон Стюарт коментира ситуацията с характерното си чувство за хумор.

Откъсът от хумористичното шоу обаче бързо беше монтиран във видеоклип, публикуван във Facebook, придружен с конспиративни внушения:

„Възможно ли е да си приличат толкова много — дали го крият, защото здравето му се влошава, или го ползват за примамка в случай на атентат? Това не е изкуствен интелект, заснето е по време на излъчване на живо. Голяма конспирация ли е това? Какво мислите?“, гласи текстът към социалната публикация.

The 80 year old Trump body double has been seenlking behind him.



Just kidding...that's the 84 year old father, Viktor Knavs, of Melania Trump. pic.twitter.com/hYoajsydM3 — Alli Olabisi (@AlliOlabisi5) July 21, 2026

В оригиналния епизод на „The Daily Show“ Джон Стюарт спира заснетия кадър от 19 юли и се обръща към екипа си:

„Може ли да се върнем за секунда назад? Не искам да... но какво става с човека зад Тръмп? Може ли да го видим пак? Кой, за Бога, е този човек? Това резервен Тръмп ли е? Чакай малко... Чакай, какво? Този, с когото си имаме работа в момента, истинският Тръмп ли е, или резервният?“

Пресцентърът на Белия дом разпространи официалния списък на хората, пътували с президентския самолет Air Force One след финала на Световното първенство при завръщането им от Нюарк, Ню Джърси, в базата „Андрюс“ в Мериленд. Името на Виктор Кнавс фигурира като второто в списъка — веднага след това на самия президент.

The viral video appearing online as a possible Trump body double is just NOT the case...



Even though I believe he has many doubles...



This is Viktor Knavs...



Melania Trumps father... pic.twitter.com/QdpJkoHakv — Isaac’s Army (@ReturnOfKappy) July 22, 2026

Виктор Кнавс е бащата на Мелания Тръмп и редовно придружава семейството по време на официални и частни пътувания, включително на публични и държавни събития.