Конспирация или грешка: Мъжът, объркан с „двойник“ на Доналд Тръмп, се оказа бащата на Мелания

Н ова конспиративна теория за уж използван „резервен Тръмп“ превзе социалните мрежи, след като кадри с възрастен мъж зад гърба на президента обиколиха социалните мрежи. Официалните документи от Белия дом и проверката на фактите обаче категорично развенчаха слуха — загадъчната фигура е бащата на първата дама Мелания Тръмп, Виктор Кнавс.
Кадрите с по-възрастния мъж в тъмносин костюм привлякоха вниманието, след като водещият на хитовото вечерно предаване „The Daily Show“ Джон Стюарт коментира ситуацията с характерното си чувство за хумор.
Откъсът от хумористичното шоу обаче бързо беше монтиран във видеоклип, публикуван във Facebook, придружен с конспиративни внушения:
„Възможно ли е да си приличат толкова много — дали го крият, защото здравето му се влошава, или го ползват за примамка в случай на атентат? Това не е изкуствен интелект, заснето е по време на излъчване на живо. Голяма конспирация ли е това? Какво мислите?“, гласи текстът към социалната публикация.
The 80 year old Trump body double has been seenlking behind him.— Alli Olabisi (@AlliOlabisi5) July 21, 2026
Just kidding...that's the 84 year old father, Viktor Knavs, of Melania Trump. pic.twitter.com/hYoajsydM3
В оригиналния епизод на „The Daily Show“ Джон Стюарт спира заснетия кадър от 19 юли и се обръща към екипа си:
„Може ли да се върнем за секунда назад? Не искам да... но какво става с човека зад Тръмп? Може ли да го видим пак? Кой, за Бога, е този човек? Това резервен Тръмп ли е? Чакай малко... Чакай, какво? Този, с когото си имаме работа в момента, истинският Тръмп ли е, или резервният?“
Пресцентърът на Белия дом разпространи официалния списък на хората, пътували с президентския самолет Air Force One след финала на Световното първенство при завръщането им от Нюарк, Ню Джърси, в базата „Андрюс“ в Мериленд. Името на Виктор Кнавс фигурира като второто в списъка — веднага след това на самия президент.
The viral video appearing online as a possible Trump body double is just NOT the case...— Isaac’s Army (@ReturnOfKappy) July 22, 2026
Even though I believe he has many doubles...
This is Viktor Knavs...
Melania Trumps father... pic.twitter.com/QdpJkoHakv
Виктор Кнавс е бащата на Мелания Тръмп и редовно придружава семейството по време на официални и частни пътувания, включително на публични и държавни събития.