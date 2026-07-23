Разследват инцидент, след като и тримата пилоти на полет за Лондон се разболяха внезапно

А виокомпания започна мащабно разследване след драматичен и изключително необичаен инцидент по време на презокеански полет от Хайдарабад (Индия) за Лондон. И тримата пилоти на борда са се разболели внезапно по време на изпълнение на служебните си задължения, като състоянието на един от тях е наложило спешна 12-часова операция.

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Инцидентът, който по чудо не е завършил с катастрофа, повдига сериозни въпроси относно безопасността на храната и протоколите за здравето на екипажа по време на дълги полети.

Внезапно влошаване и критична операция

По време на многочасовия полет към британската столица един след друг пилотите започнали да изпитват силни болки и симптоми на остро неразположение. Влошаването на здравословното им състояние е настъпило последователно, което е позволило на самолета да кацне безопасно, но ситуацията е била на крачка от пълна трагедия.

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Веднага след приземяването пилотите са били медицински прегледани, а състоянието на един от тях се е оказало толкова критично, че той е бил откаран по спешност в болница. Лекарите са се борили за живота му в продължение на 12 часа по време на сложна хирургична интервенция.

Каква е причината?

Основната хипотеза, по която работят разследващите, е тежко хранително отравяне, причинено от храната, сервирана на екипажа преди или по време на полета.

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Според международните авиационни стандарти за безопасност пилотите на един полет не трябва да консумират една и съща храна, за да се избегне именно такъв сценарий – едновременното им изваждане от строя. Разследването трябва да установи дали този строг протокол е бил нарушен и как инфекцията е засегнала и тримата пилоти на борда.

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От авиокомпанията заявиха, че оказват пълно съдействие на здравните и авиационните власти и проверяват целия процес по кетъринг и доставка на храната за полета.