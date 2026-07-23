Трагедия на пътя: 26-годишен мъж загина след жесток удар с автобус край Плевен

26-годишен водач загина при тежка катастрофа тази сутрин на пътя между селата Гривица и Згалево.

Сигналът за инцидента е подаден в 7:25 часа. По първоначална информация на завой лек автомобил „Ауди“ се е блъснал в автобус на обществения транспорт по линията „Плевен – Каменец“.

Ударът е бил изключително силен, а младият шофьор е загинал на място. Екип на пожарната от областния град е разрязал смачканите ламарини на автомобила, за да извадят тялото на загиналия водач.

Трупът е приведен за аутопсия. В автобуса няма загинали. На място се извършват огледи от служители на Първо РУ – Плевен и РУ - Пордим. Заради катастрофата е въведена временна организация на движението, като автомобилите се пренасочват пред село Гривица и град Пордим.

Още една човешка съдба угасна за секунди на пътя. От ОД на МВР – Плевен призоваваме водачите да шофират с повишено внимание, особено в участъци с опасни завои, да съобразяват скоростта с пътните условия и никога да не подценяват риска.