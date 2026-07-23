Нова вълна от фишинг атаки: МВР с важно предупреждение

В ълна от измамни съобщения от името на „Пътна полиция“ заля потребителите в страната през последните дни. За зачестилите сигнали алармират от Областната дирекция на МВР в Силистра, където десетки граждани са съобщили за получаване на съмнителни SMS-и и имейли.

Схемата разчита на познатия психо натиск: жертвите получават съобщение, че имат неплатени глоби по електронни фишове или актове. В него категорично се предупреждава, че ако сумата не бъде преведена незабавно, ще последват сериозни допълнителни санкции.

Капанът: Чужди номера и фалшив сайт на МВР

Съобщенията масово пристигат от чуждестранни мобилни номера – най-често с международни кодове +63 (Филипините) и +44 (Обединеното кралство). В тях е заложен опасен линк, който води към фишинг уебсайт. Страницата визуално копира почти перфектно официалния Портал за електронни административни услуги на МВР или известни платформи за онлайн плащания.

Основната цел на киберпрестъпниците е да извлекат чувствителни лични и банкови данни, за да източат сметките на жертвите или тайно да инсталират зловреден софтуер на устройствата им.

От МВР са категорични: вътрешното министерство никога не изпраща призовки или уведомявания за глоби от чуждестранни мобилни номера.

Единственият сигурен и официален начин да проверите дали имате наложени електронни фишове или невнесени глоби е директно през официалния Портал за електронни административни услуги на МВР. Не отваряйте линкове, изпратени по имейл или SMS от непознати източници!

Какво да направите, ако вече сте натиснали линка?

Ако вече сте станали жертва на схемата, отворели сте съмнителен адрес или сте въвели данните си, експертите от ОДМВР – Силистра съветват да предприемете следните спешни стъпки:

Сменете незабавно паролите си за достъп до банкови приложения и електронни пощи.

Свържете се с вашата банка, за да блокирате картата си или да поставите сметката под наблюдение.

Проверете банковите си извлечения за неоторизирани трансакции.

Сканирайте устройството си с надеждна антивирусна програма за наличие на злонамерен софтуер.

От полицията припомнят, че апелът за бдителност идва на фона на продължаващите опити и за класически телефонни измами. Измамниците в региона все още използват и старата схема с „оказване на съдействие при полицейска операция“, при която принуждават хората да предават пари и ценности на непознати.