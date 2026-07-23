Над 1,6 млрд. евро за българските компании в една от най-големите търговски мрежи за три години

С илните партньорства между търговците и местните производители могат да имат въздействие, което далеч надхвърля рафтовете на супермаркетите и избора за клиентите. То може да се отразява положително на икономиката в цялата страна, да създава нови работни места, както и да поддържа и развива няколко индустрии едновременно. Затова подобни партньорства е важно да бъдат развивани и подкрепяни, тъй като са от полза за всички.

Зад тези твърдения стоят и конкретни доказателства. Задълбочен икономически анализ, проведен от Института за пазарна икономика (ИПИ), разкрива огромния мащаб и икономическото въздействие на стратегическото партньорство между Лидл България и местните производители. През тригодишния период от 2023 до 2025 г. включително, Lidl е закупил от български компании стоки за над 1,6 милиарда евро.

Устойчиви партньорства и отворен път към Европа

Това постижение отразява дългосрочна стратегия за устойчиви взаимоотношения. През шестгодишния период от 2020 до 2025 г. включително, оборотът, генериран от българските доставчици в мрежата на Lidl, се е увеличил със 136%. Само през 2025 г. стойността на стоките, доставени от български компании, достига близо 650 млн. евро, което представлява увеличение с почти 20% спрямо 2024 г. и с над 50% спрямо 2023 г. Тази последователна работа с местния бизнес допринася за изграждането на по-устойчива верига за доставки, носейки измерим растеж на регионалните икономики, заетостта и финансовата стабилност на производителите.

Партньорството се простира отвъд границите на България. Средно около 10% от доставките от български фирми се изнасят за европейската мрежа на Lidl, което дава на местните производители достъп до клиенти в 30 други пазари, където Lidl оперира. За много от тях това е възможност за мащабиране на производството, подобряване на конкурентоспособността и установяване на международния пазар, без да изграждат собствена експортна инфраструктура. Стойността на износа се е увеличила от 45 млн. евро през 2023 г. до 54 млн. евро през 2024 г. и е достигнала 66 млн. евро до 2025 г.

Източник: Lidl

Лидл България вече работи с над 300 български компании, в сравнение с около 250 доставчици през 2023 г., което представлява ръст от приблизително 20% за две години. Тези компании развиват дейност в 27 области и 95 общини, което показва, че ефектът от партньорството е разпределен в почти цялата страна, а не е концентриран само в няколко индустриални центъра.

„Партньорството с българските производители е сред най-важните ни приоритети. Резултатите от анализа показват, че стабилните и дългосрочни взаимоотношения създават стойност не само за бизнеса, но и за местните общности. Особено важно за нас е, че с повече от една трета от нашите доставчици работим вече повече от десет години. Това е доказателство, че устойчивото развитие се гради с доверие, последователност и споделена визия“, казва Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Lidl отдава голяма част от този успех на модел на сътрудничество, основан на прозрачно ценообразуване, дългосрочни споразумения и споделяне на знания. Като следваща стъпка в подкрепа на българските производители тя обяви създаването на Академия за доставчици, която ще подпомага развитието на техния капацитет и конкурентоспособност.

От пресни плодове до млечни продукти: Кои са най-силните продуктови категории

Ефектът от партньорството се вижда и в разнообразието на българските продукти, които достигат до клиентите. Най-силните продуктови категории по стойност през 2025 г. са месото, преработените месни продукти и рибата, които представляват приблизително 25% от общите доставки. Толкова съставлява и категорията на „други хранителни продукти“, която включва подправки и сосове, готови продукти, олио, ядки, захарни изделия, лютеници, храни за домашни любимци.

Напитките и бутилираната вода, заедно с млечните продукти и яйцата, формират съответно 17% и 16%. Особено забележително е бързото разширяване на пресните продукти, като доставките на плодове и зеленчуци почти се удвояват през последните две години. Млечните продукти, напитките и други хранителни категории също отбелязват ръст от около две трети през същия период.

Финансова стабилност и реални истории за успех

Търговският модел на Лидл България се основава на прозрачна система за договаряне. Веригата работи на принципа нето-нето цени, което означава, че не налага на доставчиците си такси за навлизане, логистични, маркетингови или други такси. Това позволява на компаниите да се съсредоточат върху качеството и мащаба на производството. Тази стабилна рамка има пряк и ясен ефект върху финансовото здраве на бизнеса. За над 30 български компании договорът с Lidl осигурява повече от една трета от годишните им приходи, а средно за всички производители-партньори доставките за веригата формират около 10% от техния оборот.

Резултатите са налице: през 2024 г. първите 50 най-големи производители, работещи с Lidl, са постигнали два пъти по-висока средна печалба спрямо предходната година.

Този финансов ефект се усеща силно по региони. За последните три години стойността на договорите с местните доставчици надхвърля 150 милиона евро в области като София, Пловдив и Ловеч, а в Добрич, Търговище, Разград, Хасково и Сливен обемът на доставките е между 50 и 150 милиона евро.

Историите на успеха на отделните доставчици допълнително илюстрират въздействието на тези партньорства. Производителят на яйца „Джени Ово“ увеличи оборота си с Lidl със 158% в България и с 354% за износ през 2025 г. в сравнение с предходната година. Компанията вече доставя над 40% от яйцата на Lidl и е разширила производството на яйца от свободно отглеждани кокошки с 43%, подкрепено от инвестиция от 10 милиона евро в ново съоръжение за опаковане.

Междувременно производителят на мочи сладолед „Корте Дилето“ отчита ръст на продажбите в Лидл България от 247% и ръст на износа в европейската мрежа на Lidl от 517%, като инвестира 8 милиона евро в нова фабрика и планира допълнителни инвестиции от 2 милиона евро през 2026–2027 г.

Двигател за заетостта и регионалното развитие

Анализът на ИПИ показва нещо много важно: партньорите на Lidl са по-устойчиви на кризи от останалите компании в сектора. Докато целият сектор „Производство на храни“ у нас отчита лек спад от 0,6% за 2024 г., фирмите, които работят с веригата, продължават да растат и да разкриват нови възможности.

„Анализът показва, че ефектът от партньорството между Лидл България и производителите се измерва не само чрез обема на доставките, а и чрез влиянието върху местната икономика. В редица общини предприятията, които работят с Lidl, са сред основните работодатели, а въздействието не се ограничава само до по-малки населени места - наблюдава се и в по-големи индустриални центрове. Това означава, че подобни партньорства имат значение както за развитието на отделните компании, така и за икономическата устойчивост на регионите“, каза Лъчезар Богданов, главен икономист в ИПИ.

Източник: Lidl

Зад тези думи стоят конкретни хора - над 32 500 българи работят в компаниите, които доставят стоки за Lidl.

В 38 общини у нас тези фирми осигуряват над 10% от заетостта в местното производство или земеделие. Още по-впечатляващо е, че в 20 от тях партньорските фирми държат над 20% от целия сектор. Това са градове и общини като Добрич, Балчик, Берковица, Девин, Гулянци, Алфатар, Калояново, Ловеч, Дулово, Белоградчик, Сунгурларе, Разград, Ямбол и Хасково.

Данните на ИПИ показват, че значението на подобни партньорства далеч надхвърля отношенията между търговец и доставчик. С над 1,6 милиарда евро реализирани български стоки, растящ износ и хиляди работни места те се превръщат във важен фактор за развитието на местната икономика и на българското производство.