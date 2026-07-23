България

Има ли теч от танкера "Кайрос"? "Морска администрация" започва проверка след сигнали за замърсяване

Екипи ще извършат контролен обход в района на плавателния съд, след като бяха подадени сигнали за петна край Поморие и кв. „Сарафово“

Василена Василева Василена Василева

23 юли 2026, 12:04
Има ли теч от танкера "Кайрос"? "Морска администрация" започва проверка след сигнали за замърсяване
Източник: БТА

Е кипи на Изпълнителната агенция "Морска администрация" ще извършат контролен обход за наличие на продукти, замърсяващи морската среда в целия район около моторния кораб "Кайрос", който е закотвен в Бургаския залив. Проверката се предприема след постъпили сигнали за възможно замърсяване в районите на Поморие и бургаския кв. "Сарафово", съобщиха от Министерството на транспорта.

Авариен генератор помага да се вдигне котвата на заседналия край Ахтопол танкер

Ведомството посочва, че катер вече и извършил два огледа на корпуса и прилежащата акватория, при които не е установен теч от плавателния съд.

При обход в радиус 1,5 морски мили са установени отделни оцветени петна, които са третирани с разрешен дисперсант.

"Кайрос" беше провлачен до Бургаския залив, след като на 5 декември миналата година заседна край бреговете на Ахтопол, изоставен от турски влекач. Властите у нас посочиха, че причина за това е лошото време, а самият кораб е санкциониран по регламент на Европейската комисия.

Извършиха проверки на заседналия край Ахтопол танкер

Плавателният съд престоя край Ахтопол в продължение на десет дни, през които от борда му бяха евакуирани членовете на екипажа. На 15 декември 2025 година беше осъществена специализирана операция по провлачване с три влекача на Параходство Български Морски Флот и бе доставен генератор за осигуряване на захранване за вдигане на котвата, след което танкерът беше преместен на безопасно място в Бургаския залив.

Със сериозни щети, но в стабилно положение е танкерът „Кайрос“, показа проверка на МТС

Първият мониторинг на морската вода край Ахтопол беше направен само няколко дни, след като корабът беше изоставен край българския бряг. Тогава замърсявания от нефтопродукти и други опасни вещества не бяха установени.

МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия край Ахтопол танкер

Корабособственикът на танкера преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд, като предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма "Парнави“ ЕООД, съобщиха от пресцентъра на Министерството на транспорта в началото на тази година.

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров    
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