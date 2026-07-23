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Ядете ли микроби? Никога не консумирайте тези храни, без да сте ги измили

Измиването на свежите плодове и зеленчуци преди ядене или готвене помага за премахването на бактериите, които може да са се натрупали по време на отглеждането, транспортирането или обработката

Надежда Неменски Надежда Неменски

23 юли 2026, 11:44
Ядете ли микроби? Никога не консумирайте тези храни, без да сте ги измили
Източник: iStock/GettyImages

П овечето хора са свикнали да измиват старателно основните плодове и зеленчуци, но много други храни също могат да пренасят мръсотия, бактерии или следи от химикали.

Превръщането на този прост навик в част от вашето ежедневие може да помогне за намаляване на риска от замърсяване на храната, според Real Simple.

Защо измиването на храната преди употреба е важно

Измиването на свежите плодове и зеленчуци преди ядене или готвене помага за премахването на бактериите, които може да са се натрупали по време на отглеждането, транспортирането или обработката.

Пресните продукти естествено носят малки количества пръст, остатъци и дори нищожни частици от насекоми, тъй като се отглеждат на открито, а не в стерилна среда. Изплакването на плодовете и зеленчуците премахва както видимите, така и микроскопичните остатъци, намалявайки шанса случайно да ги погълнете.

Измиването може също така да помогне за удължаване на срока на годност на продуктите. Изплакването и старателното подсушаване на пресните плодове и зеленчуци премахват микроорганизмите, които ускоряват развалянето.

Уверете се, че подсушавате продуктите след измиване, особено ако планирате да ги приберете в хладилника. Съхраняването на мокри продукти може да накара тяхната повърхност да омекне и да се развалят по-бързо.

Съхраняването им в херметически затворена кутия, покрити с хартиена кърпа, също може да помогне за максимално запазване на свежестта.

Изненадващи храни, които трябва да миете задължително:

Манго

Източник: iStock/GettyImages

Кората на мангото е дебела и не става за ядене, но въпреки това трябва да се измие преди рязане. Докато кората действа като бариера, нейното изплакване помага да се предотврати пренасянето на бактерии върху вътрешността при разрязването.

Измиването също така премахва повърхностната мръсотия, която иначе би могла да попадне върху ядливата част на плода.

Моркови

Източник: iStock/GettyImages

Морковите могат да носят почва, бактерии и други замърсители по повърхността си. Ако белите неизмит морков, белачката или ножът могат да пренесат тези замърсители от кората върху току-що обелената вътрешност.

Същото правило важи и за други коренноплодни зеленчуци като картофи, цвекло, пащърнак и целина. Това е прост навик, който помага да запазите ядливата част по-чиста.

Киви

Източник: iStock/GettyImages

Когато режете киви, ножът може да пренесе мръсотия и микроорганизми от кората във вътрешността. Просто изплакнете плода под течаща вода. Ако има видима мръсотия, леко разтрийте кората с ръце или с мека четка. Можете да го подсушите с чиста кърпа или хартиена кърпа, ако желаете.

Ако ядете кивито с кората, измиването е особено важно. Няма нужда от специални препарати за измиване на продукти; течащата вода е напълно достатъчна.

Авокадо

Източник: iStock/Guliver Images

Авокадото също трябва да се измива преди рязане, въпреки че кората обикновено не се яде. Докато ножът преминава през кората, той може да пренесе бактерии, мръсотия или прах от повърхността в ядливата вътрешност.

Поради тази причина изплакнете авокадото под течаща вода преди рязане. Ако кората изглежда мръсна, леко я разтрийте с ръце или с четка за зеленчуци. Обикновената течаща вода е всичко, от което се нуждаете; няма нужда да използвате сапун или почистващи препарати за продукти.

Ядки с черупка

Източник: iStock/GettyImages

Ядките с черупка също трябва да се измиват, преди да бъдат счупени. По време на съхранение, транспортиране и продажба по черупките могат да се натрупат прах, мръсотия, спори на плесени и микроорганизми.

Когато счупите черупката, тези замърсители могат да се пренесат върху ядливата ядка чрез вашите ръце, ножа или самата черупка.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: rbc.ua    
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