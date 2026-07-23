Няма замърсяване на въздуха след големия пожар край Асеновград

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Н яма замърсяване на въздуха след пожара в Асеновград. Това заяви кметът на общината Христо Грудев, след като голям пожар пламна край бивш завод на изхода на Асеновград.

Голям пожар край Асеновград

Източник: Община Асеновград

Към момента огънят е овладян и продължава гасенето на отделни малки единични огнища, които се разгарят отново заради силния вятър. Няма опасност за населението и жилищните постройки в града и близките села - Козаново и Боянци. Не е отчетено и завишаване на показателите за замърсеност на въздуха. Измерванията и изследванията продължават с мобилни и стационарни станции на РИОСВ - Пловдив и на РСПБЗН - Пловдив, съобщиха от общината.

Източник: Община Асеновград

При пожара изгоряха складове за суровини, като гасенето му беше затруднено заради разтопяването на голяма част от полимерните продукти, които са се съхранявали в постройките. Засегнати са общо четири сгради, една от които е напълно унищожена. Огънят е обхванал около 200 дка, като постройките са общо около 500 кв. м. застроена площ.

Източник: Община Асеновград

Пътят за с. Поповица все още е затворен, тъй като задимяването е доста силно и към този час. При разклона на изхода на Асеновград към Козаново полицейски служители насочват преминаващите по други маршрути. Пропускат се автомобили при определени ситуации и условия.

„През нощта беше спряно електрозахранването на близките села Козаново и Боянци, но към този момент вече е възобновено. Няма отклонение или завишение на стойностите на показателите, относно замърсяването на въздуха, като измервания се правят непрекъснато. Въпреки това, призоваваме хората да си затворят прозорците и временно децата да не играят навън, поне докато задимяването не се разсее“, апелира кметът д-р Грудев.

Източник: Община Асеновград

Той допълни, че на този етап ситуацията е овладяна и не е необходимо да бъде обявено бедствено положение.

Пламъците в близост до бившия завод „Химик“ са възникнали около 23:00 ч. снощи и веднага е бил подаден сигнал на тел. 112. Незабавно са изпратени екипи на пожарната. До около 04:30 ч. сутринта на място вече имаше 18 противопожарни автомобила с повече от 50 пожарникари, които се бориха с всички сили да овладеят и потушат пожара.

Източник: Община Асеновград

От около 03:00 ч. започна замерването на показателите за замърсеност на въздуха в Асеновград и в двете села.

Кметът на общината д-р Христо Грудев също беше на място през цялата нощ, за да следи ситуацията. Поради силния вятър пламъците се разрастваха бързо - в посока към планината.

Причината за пожара тепърва ще се изяснява.