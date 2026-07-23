Тир се обърна на пътя Асеновград – Смолян преди Чепеларе

Т оварен камион се обърна в четвъртък сутрин на пътя Асеновград – Смолян преди Чепеларе, в района на разклона за чепеларското село Дряновец, съобщиха от полицията.

Тир се преобърна на Прохода на Републиката

По първоначална информация тирът е превозвал пясък. Вероятната причина за произшествието е движение с несъобразена скорост, вследствие на което товарният автомобил е поднесъл в завой и се е преобърнал.

Водачът е тестван за употреба на алкохол, като пробата е отрицателна.

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Движението в района на разклона за село Дряновец се осъществява в една лента. От полицията призовават водачите да преминават с повишено внимание, да спазват въведената временна организация на движението и да се съобразяват с пътните условия.

Причините за катастрофата се изясняват.