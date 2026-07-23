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Капанът на лятната почивка: Защо болката в ухото след море или басейн не бива да се пренебрегва

Д-р Калоян Чилингиров обяснява как да разпознаем външния отит и защо не бива да го подценяваме.

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М оре, басейн, слънце... Последното, за което човек мисли по време на лятната си почивка, е посещение при лекар. Само че понякога няколко часа във водата са достатъчни приятната ваканция да бъде заменена от силна болка в ухото. Много хора решават, че в него просто е останала вода и неприятното усещане скоро ще изчезне. Причината обаче често е външен отит – инфекция, известна още като „ухото на плувеца“, съобщава dariknews.bg.

„Ако след плуване в морето или басейна се появи болка в ухото, особено вечерта, и тя продължи до следващата сутрин, най-вероятно става дума за външен отит“, обяснява д-р Калоян Чилингиров, специалист по ушно-носно-гърлени болести.

Защо инфекцията се появява най-често през лятото?

Външният отит е възпаление на кожата на външния слухов проход. Именно през лятото той е особено уязвим.

„Външният слухов проход е полузатворена кухина, която е топла и влажна. Това е идеална среда за развитие на инфекции, особено когато в слуховия канал попадне замърсена вода“, казва д-р Чилингиров.

Сред най-честите причинители са бактериите Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus.

„Тези бактерии се срещат най-често в замърсена вода. Ако попаднат в слуховия проход, през лятото топлата и влажна среда създава идеални условия те да се размножат и да причинят инфекция", отбелязва д-р Чилингиров. 

Как да разпознаем външния отит?

В началото симптомите често наподобяват усещането, че в ухото е останала вода. С развитието на възпалението дискомфортът постепенно се засилва и могат да се появят и други оплаквания.

„Пациентът може да усеща пулсиране, парене, болка, течност в ухото и намален слух“, обяснява д-р Чилингиров.

Когато възпалението се задълбочи, слуховият проход може да се стесни. Така звуковите вълни достигат по-трудно до тъпанчевата мембрана и слухът временно отслабва.

Кои хора са най-застрашени?

Външен отит може да се развие при всеки, но при някои хора рискът е по-висок.

Сред най-уязвимите са децата, които често се опитват да почистят или почешат ухото с нокът, пръст или клечка за уши. Така лесно могат да наранят кожата на слуховия проход и да създадат вход за инфекцията.

„Децата невинаги могат да контролират импулса си да почистят ухото и понякога го нараняват с нокът или клечка за уши“, казва специалистът.

По-висок риск има и при хората със захарен диабет, особено в по-напреднала възраст.

„Диабетът, особено при възрастните хора, е един от най-честите рискови фактори за развитие на външен отит“, допълва д-р Чилингиров.

Какво не бива да правим?

При усещане за вода в ухото много хора сами се опитват да се справят с проблема. Това обаче може да влоши състоянието. 

„Не бива на всяка цена да се опитваме да извадим водата с клечки за уши, бъркане с пръсти или чесане с нокти. Така можем да нараним кожата на слуховия проход и да създадем вход за инфекцията“, предупреждава д-р Чилингиров.

До прегледа при специалист не е добре да се поставят произволно избрани капки за уши.

„В повечето случаи те няма да донесат облекчение, а могат да влошат инфекцията“, казва лекарят.

До прегледа при лекар болката може временно да се облекчи с болкоуспокояващи като ибупрофен или парацетамол.

Кога трябва да потърсим лекар?

Ако болката, паренето и отокът се засилват, а симптомите не отшумяват в рамките на 48 часа, е добре да се потърси специалист по ушно-носно-гърлени болести.

„При прегледа можем да установим дали възпалението е във външния слухов проход, тъпанчевата мембрана или средното ухо. Точната локализация на инфекцията е ключова за правилното лечение“, обяснява д-р Чилингиров.

Защо е важно микробиологичното изследване?

При съмнение за външен отит може да се направи микробиологично изследване, което показва кой е причинителят на инфекцията и към кои антибиотици е чувствителен.

„Така можем да установим точния причинител и неговата чувствителност към антибиотиците“, посочва специалистът.

Това е важно, защото някои от бактериите, причиняващи външен отит, могат да бъдат резистентни към определени антибиотици.

„В някои случаи причинителите могат да бъдат полирезистентни и стандартните широкоспектърни перорални антибиотици невинаги са ефективни. Затова лечението трябва да бъде прецизно и съобразено с конкретния причинител“, казва д-р Чилингиров.

Как се лекува външният отит?

Лечението зависи от тежестта на инфекцията и от нейния причинител.

„Външният отит може да се лекува с локални антибиотици под формата на капки за уши, а в по-тежките случаи може да се наложи прием на перорални антибиотици“, обяснява специалистът.

Макар на пръв поглед да изглежда като сравнително лек проблем, външният отит не бива да се подценява.

„Това е инфекция, която може да изглежда банална, но при лечението ѝ има доста подводни камъни“, предупреждава д-р Чилингиров.

Болката в ухото не е симптом, който трябва да се пренебрегва, особено през лятото. Навременният преглед и правилното лечение могат да овладеят инфекцията още в началото, да предотвратят усложнения и да не позволят тя да развали лятната ви почивка. 

 

Източник: dariknews.bg    
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