Българи платиха близо 20 млн. лв. за осигурителен стаж за пенсия

Б лизо 20 милиона лева дадоха българи, за да си купят стаж за пенсия за деветте месеца на миналата година, показват данните на НОИ. Осигурителни вноски за недостигащ стаж са платили 2320 човека, като общата сума, платена от тях, е 19 964 615 лева. Средно на тях не им е достигал около 23 месеца стаж, сочат още данните, предаде Pariteni.bg.

За същия период на 2024 г. стаж за пенсия са си купили 2427 човека, като са платили малко над 16,240 млн. лева, а през 2023 г. – 3013 човека, като това им е струвало близо 19 млн. лева.

Според Кодекса за социално осигуряване (КСО) хората, на които не им достига стаж, могат да платят за всеки недостигащ месец вноска в размер на 19,8% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се граждани.

От 1 април 2025 г. за всеки месец недостигащ стаж хората дължат по 213,25 лв. Сумата остава непроменена и тази година до приемането на нов бюджет. Това означава, че за една година допълнителен трудов стаж трябва да внесат в държавната хазна общо 2558,95 лв., а за максималния срок от 5 годни трябва да платят 12 794,76 лв.

Съгласно действащото законодателство, българските граждани имат право да закупят до пет години осигурителен стаж, ако не им достигат за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Основното условие е лицето да е навършило съответната възраст за пенсиониране, но да не е събрало необходимия минимален осигурителен стаж.



Осигурителен стаж може да се закупи във всеки банков клон. Вноските се внасят по сметка на НАП и в платежното нареждане се попълва съответният параграф. Информация за данните за сметката на НАП и параграфите за закупуване на стаж по чл. 9а, ал. 1 или ал. 2 КСО се получават в банковия клон. В платежното нареждане се посочва конкретният период, за който се внасят вноските и който ще се зачита за осигурителен стаж. За закупуването на осигурителен стаж по реда на чл. 9а, ал. 1 и 2 от КСО се подава декларация №8 в ТД на НАП.