Не само Украйна: Държава от НАТО поиска полските изтребители МиГ-29, заподозряха България

П олша е получила запитване от съюзническа държава от НАТО относно резервни части и компонентна поддръжка за изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предостави на Украйна. Това съобщи полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски в интервю за „Радио ЗЕТ“.

Въпреки че Залевски категорично отказа да назове коя е въпросната страна и дали става дума за България, военни експерти и специализирани издания са почти сигурни, че запитването идва именно от София. Причината е, че България и Полша са единствените две държави в Алианса, които все още имат на въоръжение съветските изтребители от този тип.

Логистичен колапс и търсене на части

България разполага с 16 изтребителя МиГ-29, но според неофициални данни едва шест от тях са в оперативна готовност. Поради строгите санкции на Европейския съюз срещу Русия, страната ни вече няма възможност да получава оригинални резервни части от руските производители. За да поддържа летателната способност на малката си ескадрила до пълното усвояване на новите американски изтребители F-16 Block 70 (чиято втора партида се очаква до 2027 г.), София спешно се нуждае от алтернативен източник на компоненти.

В същото време България продължава да отказва директно предоставяне на своите МиГ-29 за нуждите на Киев от опасения, че това критично ще застраши охраната на въздушното ѝ пространство (Air Policing).

От своя страна зам.-министър Залевски подчерта, че въпреки интереса от страна на съюзника в НАТО, основен приоритет за Варшава остава предаването на самолетите на Украйна.

Преговорите с Киев и лошата изненада от техническия оглед

Запитването на съюзническата държава съвпада с продължаващите и трудни преговори между Полша и Украйна. От Министерството на отбраната в Киев потвърдиха, че украинската страна настоява да получи не само самите бойни машини, но и пълна техническа документация, оборудване и специализирани средства за тяхната поддръжка и ремонт.

В замяна на самолетите Полша настоява да получи достъп до водещи украински технологии в областта на безпилотните системи и дроновете – условие, по което Киев вече изрази принципна готовност за сътрудничество.

Основният препъникамък обаче се оказва техническото състояние на полските машини. Текстове от военни доклади разкриват, че през есента на 2025 г. украински военни специалисти са инспектирали 14 полски изтребителя МиГ-29 и са останали изключително незадоволени от състоянието им. Най-сериозни притеснения са изразени относно колесниците и базовите системи за сигурност, като е оценено, че самолетите се нуждаят от основен и скъпоструващ капитално-възстановителен ремонт, преди да могат да изпълняват бойни задачи.

В средата на юли полският министър на националната отбрана Владъслав Косиняк-Камиш обяви, че Варшава е готова да съдейства за модернизацията и ремонта на самолетите за Украйна, но категорично заяви, че финансовите разходи за това трябва да бъдат поети или от Киев, или от западните му партньори.